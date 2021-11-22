Своя ноша тоже тянет: В Австралии нашли овцу, которую 4 года никто не стриг

Спасение Коки.
Эту овцу нашла австралийская полиция, после того, как местные жители заметили странное животное, бродящие по округам. Овца была вполне дружелюбна и спокойно шла на контакт, вот только люди не знали, как этот контакт обеспечить - овечку покрывал толстенный слой шерсти, за которым не было видно даже ног питомца. На помощь позвали работников находящегося неподалеку питомника для домашних животных.
Коки никогда в жизни не подвергался стрижке.
Животное назвали Коки. Как оказалось, ему было около четырех лет, и за все это время он вряд ли когда подвергался стрижки. "Мы были не готовы увидеть то, что увидели - никогда еще никто из нас не встречал такую "запущенную" овцу,- рассказывает Пэм Ахерн, работница питомника. - Толщина руна достигала 20 см, можно было запустить в него руку и кисть руки полностью исчезала в шерсти! На это было больно смотреть."
Бедняга носил на себе 20 кг шерсти.
Как объяснила Пэм, для животного носить на себе такую ношу очень тяжело. Овце было трудно подниматься на ноги после каждого сна и отдыха. А овцам жизненно необходимо часто и много двигаться: если они начинают проводить слишком много времени лежа, их пищеварительный тракт деформируется, что может привести к внезапной и мучительной смерти.
Животное оказалось спокойным и контактным.
Более того, под толстым слоем шерсти все еще находилась жесткая проволока, которой, по видимому, кто-то когда-то привязывал Коки, чтобы тот не убежал. Проволока была из тех, что используют для заборов, она впивалась бедняге в шею, оставляя открытые раны - и велика вероятность того, что вскоре в этих ранах могли бы завестись насекомые, что еще сильнее бы усложнило ситуацию.
Толщина руна достигала 20 см.
После того, как Коки доставили в питомник, с него первым делом состригли шерсть. "Казалось, его рот чуть ли не улыбается от удовольствия," - рассказывает Пэм.
Из-за огромных размеров руна Коки было трудно подниматься на ноги после сна.
Взвесив потом всю состриженную с Коки шерсть, работники питомника с удивлением увидели цифру в 20 кг. "Чтобы понятнее объяснить, много это или мало, представьте себе, что вам надо каждый день носить на себе очень-очень тяжелое пальто, которое весит половину вашего веса. Холодно ли, жарко, а вы в пальто. И с каждым днем оно становится еще чуточку тяжелее, - говорит Пэм. - А потом вдруг кто-то появляется и снимает эту одежду с вас. Представьте ваше облегчение!"
Под огромной шубой оказался вполне подтянутый стройный парень - Коки был рад избавиться от ноши.
Сейчас "бедная овечка" уже вполне себе счастлива: Коки еще некоторое время проведет в карантинном отделении, а потом присоединится к дружной семье питомцев в заведении. "Коки вполне себе спокойный парень, - говорит Пэм. - Он уверен себе и ему здесь нравится. Особенно, что его здесь угощают печеньками."http://navote.ru/?p=25154
Коки после стрижки.
Скоро Коки присоединится к остальным животным в питомнике.
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