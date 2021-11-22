Своя ноша тоже тянет: В Австралии нашли овцу, которую 4 года никто не стриг

Спасение Коки.

Коки никогда в жизни не подвергался стрижке.

Бедняга носил на себе 20 кг шерсти.

Животное оказалось спокойным и контактным.

Толщина руна достигала 20 см.

Из-за огромных размеров руна Коки было трудно подниматься на ноги после сна.

Под огромной шубой оказался вполне подтянутый стройный парень - Коки был рад избавиться от ноши.

Коки после стрижки.

Скоро Коки присоединится к остальным животным в питомнике .