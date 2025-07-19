6 переоценённых продуктов, которым напрасно приписывают уйму пользы

В последнее время тренд на правильное питание и здоровый образ жизни все сильнее завоёвывает популярность по миру. Поэтому нет ничего удивительного в том, что множество людей ищут на полках магазинов товары, имеющие максимальную полезность. Однако не только те продукты, которые активно продвигаются маркетологами в последние годы, могут быть даже вредными, но и такие, что уже давно считаются полезными, в реальности не настолько хороши, как нам хочется думать. Вашему вниманию «шестёрка» переоценённых продуктов, которым напрасно приписывают уйму пользы.
1. Отруби
Отруби нужно есть сознательно. /Фото: tea.ru
Существует рекомендуемая норма отрубей в день - это одна столовая ложка, максимальный же объём — три-четыре ложки. Однако важно знать как особенности выбора продукта, так и противопоказания. Так, люди, которые имеют диагнозы гастродуоденит, холецистит или гастрит употребление отрубей должны согласовать с доктором.отруби должны быть тщательно перемолоты, так как слишком грубые частички способны повредить слизистую пищеварительного тракта.
Кроме того, стоит сделать выбор в пользу рассыпных отрубей, потому что в гранулированные производители не жалеют добавлять усилители вкуса, муку, сахар, соль и ряд других пищевых добавок, которые сводят к нулю все полезные свойства продукта. На самом деле, отруби являются хорошей добавкой к рациону, который отличается дефицитом клетчатки и пищевых волокон - так происходит, если в день съедается хотя бы 500 граммов разнообразных овощей. Как отмечает врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева: «Если в вашем рационе достаточно зелени, овощей и фруктов, использовать отруби необязательно, дополнительной пользы они не принесут».
2. Рисовые хлебцы
Модный, но переоценённый продукт. /Фото: eda-land.ru
В последние годы такой продукт как рисовые хлебцы получил огромную популярность как один из самых полезных продуктов, который ещё и подходит буквально всем. Справедливости ради, стоит уточнить, что демонизация этого продукта также будет лишней — они обладают понятным составом, в том числе неплохим содержанием клетчатки потому ими можно вполне эффективно заменять обычный хлеб, тем более что они хорошо насыщают: по данным редакции Novate.
3. Брокколи
Употреблять продукт надо дозированно. /Фото: eda-land.ru
При всей пользе брокколи к его употреблению также стоит относиться осторожнее. В первую очередь потому, что крестоцветные овощи отличаются содержанием вещества, способного подавлять нормальную работу щитовидной железы. Например, существует исследование, результаты которого показали, что брокколи содержит тиоцианаты - соединение, которое приводит к гипотиреозу, то есть снижению функции щитовидной железы. Так что в больших количествах употребление продукта действительно чревато проблемами.
Кроме того, некоторую предосторожность стоит соблюдать с этим видом капусты тем людям, которые принимают препараты, разжижающие кровь. Всё дело в том, что содержащийся в брокколи витамин К может снизить их эффективность. Также нужно быть аккуратным при нарушении работы ЖКТ, обострении или воспалении язвы, проблемах с поджелудочной железой - свежая капуста может спровоцировать боли в животе и метеоризм. Как поясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина: «Все зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае, не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 г в день».
4. Гранола
Гранолу часто переоценивают. /Фото: lenta.com
Гранола, в отличие от заявлений маркетологов, совсем не так полезна. И при всём своём привлекательном виде они фактически представляют собой овсяные хлопья либо хлопья других злаков, которые просто подверглись дополнительной обработке, причём чаще всего она состоит в обжаривании с маслом, мёдом или даже сахаром с добавлением ягод, цукатов и сухофруктов. По сути, гранола является быстрым и калорийным продуктом, который практически лишён полезного белка. Так что нет ничего удивительного в том, что после такого приема пищи вам почти мгновенно захочется есть снова.
5. Кефир
Как ни странно, но и кефир полезен не всегда и не для всех. /Фото: vkorova.ru
Вот уж что совсем неожиданно видеть в перечне продуктов с переоценённой пользой, так это кефир. Казалось бы, ведь он действительно очень полезен, вот только и в отношении него необходимо помнить некоторые нюансы его употребления. Как ни странно, но именно этот кисломолочный продукт - высокоаллергенен, причём реакция может проявиться не только у детей, но и у взрослых, и прогрессировать вплоть до анафилактического шока. Провоцируют аллергию молочный белок и кефирные дрожжи. Кроме того, людям с хроническими заболеваниями ЖКТ увлекаться кефиром также не рекомендуется — например, его и вовсе запрещено пить тем, у кого повышенная кислотностью желудочного сока, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, а также гиперацидный гастрит или панкреатит.
6. Растительное молоко
Растительное молоко - не полноценная замена коровьему. /Фото: biofam.ru
Уж как часто сегодня можно услышать в кафе фразу: «Нам капучино на кокосовом молоке!». И действительно, сегодня растительное молоко является прекрасным вариантом замены коровьему для тех людей, которые страдают непереносимостью лактозы. Однако если медицинских противопоказаний к употреблению животного молока нет, то лучше не отказываться от него совсем и осознанно подходить к выбору растительного.
Так, при покупке молока важно учитывать количество углеводов - оно нередко может быть довольно высоким. Кроме того, на растительное молоко может быть аллергическая реакция, особенно если речь идёт о соевом и ореховом. Однако одной из ключевых особенностей безлактозного молока, которая делает его не таким полезным, как хотелось бы, это отсутствие в нём полноценных белков, а значит, продукт менее насыщен аминокислотами. А ещё, если напиток не самый качественный, то в нём могут оказаться вредные гербициды и пестициды из растений, из которые его изготовили.
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