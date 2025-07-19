6 переоценённых продуктов, которым напрасно приписывают уйму пользы

1. Отруби

Отруби нужно есть сознательно. /Фото: tea.ru

2. Рисовые хлебцы

Модный, но переоценённый продукт. /Фото: eda-land.ru

3. Брокколи

Употреблять продукт надо дозированно. /Фото: eda-land.ru

4. Гранола

Гранолу часто переоценивают. /Фото: lenta.com

5. Кефир

Как ни странно, но и кефир полезен не всегда и не для всех. /Фото: vkorova.ru

6. Растительное молоко

Растительное молоко - не полноценная замена коровьему. /Фото: biofam.ru