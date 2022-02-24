9 мифов о беременности, в которые верят многие молодые родители

Беременность, суеверия. страхи...
Беременность – время волнительное не только для будущей матери, но и для её близких. Возможно, именно из-за тревог и переживаний и появляются различные суеверия и мифы. Так, некоторые беременные боятся пить кофе, время, что у малыша будет коричневое родимое пятно, и боятся увидеть лунное затмение, чтобы у малыша не было уродств. В этом обзоре мы развеем самые распространённые мифы.
XXI век - не время для суеверий, даже в том случае, если они связаны с таким важным периодом, как беременность. Итак, чего же могут действительно не опасаться молодые родители.
1. Утреннее недомогание
Миф о беременности: «Утреннее недомогание».
Чем сильнее женская утренняя тошнота, тем больше вероятность того, что появится девочка — так гласит популярный миф. Если спросить любого эксперта по этому вопросу, то он скажет, что это чушь. Но оказывается, что в подобном утверждении может крыться толика правды.
В исследовании, опубликованном в 2004 году, было обнаружено, что доля женщин, которые были беременны девочками, более часто испытывали тошноту и рвоту во время беременности.
2. Отказ от специй
Миф о беременности: «Отказ от специй».
Очередной миф предполагает, что пряные продукты, употребляемые во время беременности, могут сжечь глаза ребенка, что приведет к его слепоте. Пряности также обвиняли в выкидышах и преждевременным схваткам. Хотя эти ассоциации могут казаться правдоподобными для некоторых людей, они не реальны.
Однако пряные продукты могут увеличить риск изжоги у беременной женщины. И опять, с этим связан очередной миф - изжога во время беременности может означать, что ребенок родится с пышной шевелюрой.
3. Веревки и пуповина
Миф о беременности: «Веревки и пуповина».
В определенных культурах суеверие советует беременным женщинам не переступать через веревки во время беременности, поскольку это может привести к тому, что пуповина обовьется вокруг шеи ребенка. В современную эпоху этот миф был распространен на электрические шнуры.
Миф также рекомендует не поднимать руки над головой во время беременности, так как это тоже может привести к тому же результату. Естественно, ни для того, ни для другого нет научной основы.
4. Красота матери
Разумеется, правда заключается в том, что утренняя тошнота, изменение уровня гормонов и растущий малыш приводят к истощению и появлению прыщей у многих беременных женщин, особенно в первом триместре беременности. Итак, беременных женщин, выходящих на «пик красоты», попросту нет. И это независимо от того, является ли ребенок девочкой или мальчиком.
5. Волосы и врожденные дефекты
Миф о беременности: «Волосы и врожденные дефекты».
Если женщина подстрижется во время беременности, у ребенка могут возникнуть проблемы со зрением. Трудно понять естественный процесс, который мог стать причиной и следствием этого суеверия. Более спорным является вопрос о том, могут ли женщины красить волосы во время беременности.
Использование красителей однозначно не связывают с врожденными дефектами у малышей, хотя эксперты советуют воздержаться от окрашивания в первом триместре.
6. Лунный эффект
Миф о беременности: «Лунный эффект».
Одно из прочно укоренившихся суеверий, связанных с беременностью, - это мнение о том, что частота рождения младенцев возрастает во время полнолуния.
Даже некоторые медицинские работники, которые работают в роддомах, верят в подобное, возможно, укрепляя в популярном сознании правдоподобность мифа. Однако, несмотря на обширные исследования, ученым еще предстоит определить связь между полнолунием и рождаемостью.
7. Уродливые животные
Миф о беременности: «Уродливые животные».
Предание, которое существует в нескольких культурах, предполагает, что когда беременная женщина посмотрит на неприятное или уродливое животное, ее ребенок будет похож на это животное. Нет доказательств, подтверждающих эту идею, и, что более важно, дети просто не могут быть уродливыми.
8. Не нужно дарить подарки
Миф о беременности: «Не нужно дарить подарки».
В некоторых культурах считается, что покупка, получение или открытие детских подарков до появления ребенка на свет привлекает злых духов или приносит несчастье, например, приводит к выкидышу. Миф основан в значительной степени на страхе и вере в магию, и у него есть признаки суеверий.
Также некоторые женщины считают, что дух ребенка будет отпугнут (что приведет к выкидышу), если о беременности будет объявлено слишком рано. Это также основано на ложном понимании причинности.
Риск выкидыша, естественно, выше в первом триместре по сравнению со вторым и третьим триместрами. Но объявление о беременности в первые недели не влияет на риск выкидыша.
9. Гладить живот
Миф о беременности: «Гладить живот».
Как бы заманчиво это ни было, беременная женщина должна воздерживаться от чрезмерного поглаживания ее выступающего животика. В это верят женщины в Китае.
Если она будет слишком «баловать» себя, ее ребенок появится на свет испорченным и эгоистичным. Естественно, это маловероятно. Следует, однако, отметить, что после 10 недель беременности развивающийся плод может ощущать прикосновение к животу.
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