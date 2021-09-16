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Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Спасаясь от войны, десятки тысяч европейцев отправлялись через Средиземное море и селились в Египте, Палестине и Сирии. Когда войска стран «оси» и СССР сошлись в Восточной Европе и на Балканах во время Второй мировой, тысячи беженцев отправились через Средиземное море в поисках безопасности.

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Для помощи переселенцам в 1942 году британцы основали организацию Middle East Relief and Refugee Administration (MERRA) и создали сеть лагерей в Египте, Газе и Алеппо, где убежище предоставили более 40 000 европейцев. В лагере Эль-Шатт возле южной оконечности Суэцкого канала поселились тысячи югославцев.

Жизнь в пустыне была суровой. Жителям лагеря, как правило, выдавали ежедневно половину армейского рациона. У кого были деньги, могли докупать провиант. Многие продолжали работать по специальности, например, учителя, медсёстры, плотники, сапожники и швеи.

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Люди без профессии занимались уборкой, стиркой, помогали в приготовление пищи.

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Для детей строили спортивные площадки, организовывали учебный процесс.

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Администрация находила возможность вносить разнообразие в рутинную лагерную жизнь.

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Иногда ставили спектакли, устраивали танцы и другие развлекательные мероприятия.

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Ещё можно было купаться в Суэцком канале и смотреть на проходящие мимо военные корабли.

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

После окончания войны в 1946 году лагеря расформировали.



Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

Европейские беженцы во время Второй мировой войны

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