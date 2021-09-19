Как бороться с тлетворным влиянием сухого воздуха квартир в период отопления

Очень сухой воздух в квартирах в период паркого да жаркого централизованного отопления - явление отнюдь не безобидное.

Оно может вредить вам, вашим питомцам, растениям и предметам интерьера.

Материал собрал 5 необычных лайфхаков, которые помогут дать отпор пересушенному воздуху в жилище.

1. Вымачивать расческу в растворе кондиционера для волос

Странный, но годный лайфхак.

Если говорить о том, какая часть тела человека максимально страдает от слишком сухого воздуха в квартирах в период централизованного отопления, то это... волосы. Они становятся ломкими и сухими. Отличным решением станет вымачивание вашей расчески в растворе кондиционера для волос. Рецепт таков. Капаете порцию кондиционера или бальзама для волос в чашку. Разводите в теплой воде. Затем оставляете в нем расческу на ночь. Утром просто достаете ее и даете ей высохнуть естественным путем. А затем в привычном режиме расчесываете ей волосы. Импровизированную замочку лучше повторять примерно раз в неделю.

2. Сушить свежевыстиранное белье в спальных комнатах

Бесплатный увлажнитель и освежитель воздуха.

Как только вы выстирали белье, немедленно отправьте его сушиться в комнаты, в которых вы спите. Результат будет просто замечательным.

3. Сверхобильно поливать цветы

Белье отдаст воздуху комнат живительную влагу, которая равномерно распределится по воздуху и осядет, ввиду своей влажности и холодности, как раз в нижней части комнат. Таким образом, даже без покупки дорогостоящего увлажнителя воздуха, который шутим и может часть выходить из строя, ваши спальни будут иметь увлажненный воздух, который куда полезнее для здоровья человека, чем пересушенный центральным отоплением.

Поддержим комнатные растения зимой.

В период отопления комнатные растения могут начать гибнуть. Все просто: как правило, они находятся на подоконнике. А батареи отопления находятся... правильно, под подоконником. Растения могут просто начать высыхать. Если вы чувствуете, что ваши батареи топят сильнее обычного, поливайте комнатные растения вплоть до 2 раз в сутки. Даже кактусы. Следует забыть все советы относительно вреда обильного полива, если батареи, как говорится, шпарят, и воздух в комнате слишком сухой.

4. Ставить намного больше поилок для домашних питомцев

Зимой ставим больше поилок.

Если человек чувствует жажду, он всегда понимает, что нужно просто пойти и выпить водички. А вот животные повинуются инстинктам и не способны анализировать свое состояние так, как человек, поэтому при пересушенном воздухе не каждое домашнее животное может сделать самостоятельный вывод пить чаще. Поэтому в период сухого воздуха в жилище ставьте любимым питомцам больше поилок и мисок с водой. Они будут видеть их чаще и по привычке пить. Это спасет их организм от всех напастей, которые может вызвать обезвоживание.

Важно! Редакция, разумеется, полагает, что среди ее читателей - только продвинутые обожатели котов. Но если вдруг это не так, уточним: нельзя поить котов молоком. Миф о пользе молока для котов закончился в период русских народных сказок. Молоко способствует развитию диареи и расстройств желудочно-кишечного тракту у кошек. Коты должны пить чистую воду из-под крана, а из молочных продуктов подкармливаться кефиром, 1% питьевым йогуртом без сахара, бифитатом. И ни в коем случае не сметаной, так как она слишком жирная для них.

5. Спать исключительно с окном в режиме микропроветривания

Именно зимой, а не летом, важно всегда спать с микропроветриванием.

В период засушливого воздуха в квартире, даже если за окнами минус 20, ни в коем случае не следует спать без микропроветривания. Если так поступать, получится эффект совершенно не нужной сауны в период сна. Во время сна организм должен отдыхать и набираться сил, а кожа должна дышать. В противном случае тело будет потеть и сразу же насыщаться обратно собственным потом. Это в первую очередь рождает прыщи на теле и другие дерматологические проблемы. Часты такие побочные эффекты, как неприятный запах мочи, опрелости.

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