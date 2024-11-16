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Будни сумоистов

Будни сумоистов

В течение последних 1500 лет большие, суровые люди пытались вытолкнуть друг друга за пределы круга. Имя этому боевому искусству – сумо.

Борьба сумо — это спорт, который знаю во всем мире, но он все равно остается исключительно японским.

Фотографу Иссеи Като было предоставлено редкое разрешение документировать повседневную жизнь сумоистов, временно размещенной в буддийском храме перед турниром.

Борцы проходят интенсивную тренировку и потребляют около 8000 калорий в день, готовясь к соревнованиям.

Будни сумоистов

Сумо — это 1500-летнее японское боевое искусство, но доминируют в этом виде спорта монголы. На фото монгольский борец Томозуна Ояката.

Будни сумоистов

Борцов называют рикиси.

Будни сумоистов

Выигрывает тот, кто вытолкает своего противника за пределы круга или заставит его упасть.

Будни сумоистов

Борцы потребляют 8000 калорий в день.

Будни сумоистов

Обед готовится младшими борцами.

Будни сумоистов

Это блюдо называется Тянконабэ – тушеное мясо с овощами и горошком, которое обязаны есть сумоисты.

Будни сумоистов

Для турнира Град-Сумо в Нагоя сумоисты получили ременную базу в буддийском храме.

Будни сумоистов

У борцов-сумо иностранцев сложились сложные отношения с Японией. Они должны полностью ассимилироваться в японской культуре. Чтобы стать «оякатой» — или рикиши определенного высокого уровня — борцы даже обязаны официально отказаться от своей национальности. Например, у Томозуны Ояката есть японская жена, и он отказался от своей монгольской национальности, чтобы стать японцем.

Будни сумоистов

Бразильский борец Кайси и монгольский борец Киокушухо.

Будни сумоистов

В Японии у многих борцов есть поклонники.

Будни сумоистов

Некоторые из них приносят еду.

Будни сумоистов

Круг, где проходят тренировки, усыпан песком.



Чтобы поддерживать свои силы, борцы должны вздремнуть несколько часов сразу после еды.

Будни сумоистов

Маски – профилактика апноэ во сне.

Будни сумоистов

Обучение ведется интенсивно, поэтому борцам нужно делать перерывы.

Будни сумоистов

Сумо – древний вид спорта, но сумоисты – не монахи. Они пользуются гаджетами и ведут странички в соцсетях.

Будни сумоистов

А также следят за стилем.

Будни сумоистов

Борцов часто приглашают на почетные обеды.

Будни сумоистов

А дети от них просто без ума.

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