Будни сумоистов
В течение последних 1500 лет большие, суровые люди пытались вытолкнуть друг друга за пределы круга. Имя этому боевому искусству – сумо.
Борьба сумо — это спорт, который знаю во всем мире, но он все равно остается исключительно японским.
Фотографу Иссеи Като было предоставлено редкое разрешение документировать повседневную жизнь сумоистов, временно размещенной в буддийском храме перед турниром.
Борцы проходят интенсивную тренировку и потребляют около 8000 калорий в день, готовясь к соревнованиям.
Сумо — это 1500-летнее японское боевое искусство, но доминируют в этом виде спорта монголы. На фото монгольский борец Томозуна Ояката.
Борцов называют рикиси.
Выигрывает тот, кто вытолкает своего противника за пределы круга или заставит его упасть.
Борцы потребляют 8000 калорий в день.
Обед готовится младшими борцами.
Это блюдо называется Тянконабэ – тушеное мясо с овощами и горошком, которое обязаны есть сумоисты.
Для турнира Град-Сумо в Нагоя сумоисты получили ременную базу в буддийском храме.
У борцов-сумо иностранцев сложились сложные отношения с Японией. Они должны полностью ассимилироваться в японской культуре. Чтобы стать «оякатой» — или рикиши определенного высокого уровня — борцы даже обязаны официально отказаться от своей национальности. Например, у Томозуны Ояката есть японская жена, и он отказался от своей монгольской национальности, чтобы стать японцем.
Бразильский борец Кайси и монгольский борец Киокушухо.
В Японии у многих борцов есть поклонники.
Некоторые из них приносят еду.
Круг, где проходят тренировки, усыпан песком.
Чтобы поддерживать свои силы, борцы должны вздремнуть несколько часов сразу после еды.
Маски – профилактика апноэ во сне.
Обучение ведется интенсивно, поэтому борцам нужно делать перерывы.
Сумо – древний вид спорта, но сумоисты – не монахи. Они пользуются гаджетами и ведут странички в соцсетях.
А также следят за стилем.
Борцов часто приглашают на почетные обеды.
А дети от них просто без ума.
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