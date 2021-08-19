Как описаны инопланетяне в Библии

В среде уфологов уверены, что Библия во многих местах, прямо или косвенно рассказывает о встрече человечества с гостями из других миров. В самом деле, интерпретация некоторых канонических текстов может быть двояка, чем и пользуются псевдоученые. Однако, существуют и прямые указания, которые просто невозможно воспринимать иначе: огненные колесницы, видения, ядерное оружие — что, если наши предки действительно описывали встречи с разумными существами не из этого мира?
Лестница Иакова
Библейский сюжет об Иакове, увидевшем лестницу с неба, сам по себе уже напоминает какой-то сюжет с Рен-Тв. Судите сами: во сне к Иакову спускается странное сооружение, рядом с которым стоят двенадцать огненных созданий. Кто это мог быть?
Пылающий куст
А как насчет пылающего куста, в форме которого явился Моисею ангел? Разве не странно, что Господь решил выбрать именно такой, весьма и весьма необычный образ для посланца своего? Да и Моисей, отчего он просто не убежал в ужасе от пылающего, не сгорающего и к тому же разговаривающего растения? Ясное дело, пришельцы.
Пылающая колесница
В Книге Иезекиля описано не менее странное событие. Божьи посланцы тут спускаются на Землю в летательных аппаратах, причем колесовидной (то есть, круглой формы). Приземляясь же аппараты эти окутывались столбами дыма и огнем. Прямо как современные ракеты!
Уничтожение Содома и Гоморры
Весь инцидент Содома и Гоморры вполне можно интерпретировать как прямое доказательство использования ядерного оружия. Помните жену Лота, обратившуюся в соляной столб при взгляде на уничтожение погрязших во грехе городов? Затем, в одном из стихов описывается, как Авраам рассматривает разрушенный город: «Он посмотрел вниз на Содом и Гоморру по всей земле равнины и Он видел, как из земли выходил густой дым, как дым из печи». Будто реальное описание ядерного взрыва!
Вознесение Ильи-Пророка
И в христианстве, и в иудаизме история вознесения Илии одинакова. Пророк был взят на небо живьем, да не просто так, а на огненной колеснице «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные… и понесся Илия в вихре на Небо». По сути, в наше время такое событие назвали бы не «вознесением», а «похищением пришельцами».
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