Как приготовить вкусные фаршированные булочки: 5 аппетитных начинок

Фаршированные булочки – прекрасная альтернатива на случай, если в очередной раз не знаешь, что приготовить на завтрак вместо омлета, яичницы и бутербродов в довесок с овсяной кашей. С пылу, с жару, сладкие, пряные, острые, с мясной, овощной, творожной начинкой – выбирайте на любой вкус и готовьте с удовольствием.
1. С грибами
Фаршированные булочки. \ Фото: tr.depositphotos.com.
Насыщенный аромат грибов, нитки расплавленного сыра, сочные дольки помидоров – один из вариантов начинки для булочек, перед которыми вряд ли хоть кто-то устоит.
Ингредиенты:
• Булочки круглые - 6 шт;
• Шампиньоны - 150 г;
• Лук - 1 шт;
• Майонез - 2,5 ч.л;
• Горчица - 2,5 ч.л;
• Кетчуп острый - 2,5 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов - 100 г;
• Помидоры крупные - 1 шт;
• Петрушка свежая - несколько веточек;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Булочки, фаршированные грибами. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Булочки разрезать вдоль на две части;
• Удалить мякушку;
• Часть раскрошить в миску и смешать с горчицей, майонезом, кетчупом;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся смесью смазать половинки булочек;
• Грибы вымыть;
• Мелко-мелко нарезать;
• Лук измельчить;
• И вместе с грибами обжарить на подсолнечном масле примерно 6-10 минут;
• Затем начинку распределить по булочкам;
• Сверху выложить ломтики помидоров;
• Щедро посыпать тёртым сыром;
• Украсить мелко рубленной петрушкой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут.
2. С маринованными огурчиками
Булочки, фаршированные яйцами. \ Фото: lazezh.com.
Булочка, фаршированная маринованными огурчиками и яйцами понравится всем тем, кто привык к простым, но сытным и вкусным блюдам с лёгкими пикантными нотками.
Ингредиенты:
• Яйца - 2 шт;
• Булочки круглые - 4 шт;
• Ветчина - 100 г;
• Огурцы маринованные среднего размера - 1 шт;
• Майонез - 2,5 ч.л;
• Горчица - 2,5 ч.л;
• Кетчуп - 2,5 ч.л;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Петрушка свежая - 3-4 стебля;
• Соль и перец - по вкусу.
Фаршированные булочки с начинкой из яйца и маринованных огурчиков. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Булочки разрезать на две равные половинки;
• Удалить мякушку;
• Ветчину и огурцы нарезать соломкой или мелким кубиком;
• В миске смешать кетчуп с горчицей и майонезом;
• Получившейся смесью смазать разрезанные половинки булочек;
• Начинку из ветчины и огурцов выложить в каждую половинку;
• Яйца смешать с солью и перцем;
• Хорошенько перемешать;
• Залить яичной смесью булочки;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром и мелко рубленной петрушкой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 7-10 минут или до образования равномерной румяной корочки.
3. С колбаской
Булочки с колбасной начинкой. \ Фото: pinterest.ru.
Булочки, фаршированные колбаской и помидорами с сыром – превосходная альтернатива пицце и горячим бутербродам, поджаренным на сковороде.
Ингредиенты:
• Булочки круглые - 2 шт;
• Колбаса копчёная - 50 г;
• Колбаса варёная (или сосиски) - 50 г;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Помидоры - 1 шт;
• Майонез - 1,5 ч.л;
• Горчица - 1,5 ч.л;
• Петрушка свежая - 2-3 стебля.
Булочки, фаршированные колбасой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Булочки разрезать на две равные части;
• Удалить мякушку;
• Колбасу нарезать соломкой или мелким кубиком;
• В миске смешать майонез с горчицей;
• Получившейся смесью смазать половинки булочек;
• Колбасную начинку разложить по половинкам;
• Помидоры нарезать ломтиками;
• Выложить поверх колбасной начинки;
• Сверху посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной петрушкой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут или до образования румяной корочки.
4. С творогом
Булочки с творожной начинкой. \ Фото: google.com.
Булочки с творожной начинкой - лучше любой запеканки и ватрушек. А проявив фантазию, творог и вовсе можно разбавить сухофруктами, ягодами, шоколадом или орешками.
Ингредиенты:
• Булочки круглые - 2 шт;
• Творог - 100 г;
• Курага - 4-5 шт;
• Изюм - 1 ст.л;
• Ванильный сахар - по вкусу.
Булочки, фаршированные творогом. \ Фото: pinterest.ch.
Способ приготовления:
• Булочки разрезать на пополам;
• Удалить мякушку;
• Курагу и изюм тщательно вымыть;
• Мелко нарезать и смешать с творогом и ванильным сахаром;
• Хорошенько перемешать и получившейся начинкой нафаршировать булочки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 7-10 минут или до тех пор, пока творог не оплавится.
5. С фаршем
Булочки с фаршем. \ Фото: xohanoc.info.
А для ценителей мясных блюд – румяные и ароматные булочки с фаршем, которые превосходно сочетаются с томатным соком, свежими овощами или листьями салата.
Ингредиенты:
• Булочки круглые - 4 шт;
• Фарш ассорти - 250 г;
• Лук - 1 шт;
• Майонез - 2,5 ч.л;
• Горчица - 2,5 ч.л;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 стебля.
Булочки с мясной начинкой. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Булочки разрезать на пополам;
• Вынуть мякушку;
• Лук измельчить и обжарить вместе с фаршем 7-10 минут;
• Посолить и поперчить;
• В миске смешать горчицу с майонезом;
• Получившейся смесью смазать половинки булочек;
• Затем выложить мясную начинку;
• Посыпать тёртым сыром и мелко нарезанной петрушкой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-12 минут или до тех пор, пока не появится румяная корочка.
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