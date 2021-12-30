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«Интересное положение»: 20 трогательно-забавных фотографий животных, которые готовятся стать мамами


Животные в «интересном положении».

Животные в «интересном положении».

Женщины точно знают, что самое чудесное, что может случиться в их жизни, это беременность. И не только люди радуются этому событию, животные относятся к этому состоянию не менее трогательно. У зверушек срок беременность кардинально отличается: кто-то вынашивает малыша всего три месяца, а кто-то почти десять. А выглядят они в это время просто замечательно!

1. Главное – чтобы любимый костюмчик сидел!


Леопард, период беременности – от 90 до 105 дней.

Леопард, период беременности – от 90 до 105 дней.

 

2. Чудесное время, когда можно предаваться мечтам и безделью


Горилла, период беременности – от 250 до 290 дней.

Горилла, период беременности – от 250 до 290 дней.

 

3. А также есть за двоих и не переживать о своей фигуре


Слон, период беременности – от 20 до 22 месяцев.

Слон, период беременности – от 20 до 22 месяцев.

 

4. В такой важный период требуется внимание и ласка – и чем больше, тем лучше!


Коза, период беременности – от 146 до 157 дней.

Коза, период беременности – от 146 до 157 дней.

 

5. Не следует забывать о прогулках на свежем воздухе, и тогда хорошее настроение и здоровый цвет лица обеспечены


Макака, период беременности – от 166 до 185 дней.

Макака, период беременности – от 166 до 185 дней.

 

6. Период, когда становишься полноправным экспертом во всех «беременных» вопросах…


Сурок, период беременности – от 30 до 35 дней.

Сурок, период беременности – от 30 до 35 дней.

 

7. …и выглядишь совершенно беззащитной и милой


Сурикат, период беременности – от 73 до 77 дней.

Сурикат, период беременности – от 73 до 77 дней.

 

8. Интересное положение однозначно повышает привлекательность…


Гепард, период беременности – от 85 до 95 дней.

Гепард, период беременности – от 85 до 95 дней.

 

9. … и полностью меняет мировоззрение


Койот, период беременности – от 60 до 65 дней.

Койот, период беременности – от 60 до 65 дней.

 

10. Беременность – это счастье!


Лошадь, период беременности – от 11 до 12 месяцев.

Лошадь, период беременности – от 11 до 12 месяцев.

 

11. ...которое тебя переполняет, причем в самом буквальном смысле


Корова, период беременности – от 240 до 311 дней.

Корова, период беременности – от 240 до 311 дней.

 

12. В «интересном положении» даже вертикальные полоски не помогут вернуть стройность


Зебра, период беременности – от 361 до 372 дней.

Зебра, период беременности – от 361 до 372 дней.

 

13. Ведь постоянно хочется что-нибудь пожевать


Суслик, период беременности – от 23 до 28 дней.

Суслик, период беременности – от 23 до 28 дней.

 

14. На последних порах хочется побольше отдыхать


Осел, период беременности – от 360 до 390 дней.

Осел, период беременности – от 360 до 390 дней.

 

15. …и в очередной раз позволить себе обожаемую вкусняшку


Зебра-альбинос, период беременности – от 361 до 372 дней.

Зебра-альбинос, период беременности – от 361 до 372 дней.

 

16. И такая одолевает лень, что никуда не хочется идти


Собака, период беременности – от 58 до 68 дней.

Собака, период беременности – от 58 до 68 дней.

 

17. …а просто посидеть у кого-нибудь на ручках


Морская свинка, период беременности – от 59 до 72 дней.

Морская свинка, период беременности – от 59 до 72 дней.

 

18. Пить приходится часто и по чуть-чуть


Жираф, период беременности – от 428 до 459 дней.

Жираф, период беременности – от 428 до 459 дней.

 

19. А спать так и вовсе неудобно


Собака, период беременности – от 58 до 68 дней.

Собака, период беременности – от 58 до 68 дней.

 

20. И все-таки беременность – это необыкновенное состояние


Кошка, период беременности – от 64 до 67 дней.

Кошка, период беременности – от 64 до 67 дней.

 

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«Интересное положение»: 20 трогательно-забавных фотографий животных, которые готовятся стать мамами

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«Интересное положение»: 20 трогательно-забавных фотографий животных, которые готовятся стать мамамиПодписаться на мой Instagram
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