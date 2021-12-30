«Интересное положение»: 20 трогательно-забавных фотографий животных, которые готовятся стать мамами

Животные в «интересном положении».
Женщины точно знают, что самое чудесное, что может случиться в их жизни, это беременность. И не только люди радуются этому событию, животные относятся к этому состоянию не менее трогательно. У зверушек срок беременность кардинально отличается: кто-то вынашивает малыша всего три месяца, а кто-то почти десять. А выглядят они в это время просто замечательно!
1. Главное – чтобы любимый костюмчик сидел!
Леопард, период беременности – от 90 до 105 дней.
2. Чудесное время, когда можно предаваться мечтам и безделью
Горилла, период беременности – от 250 до 290 дней.
3. А также есть за двоих и не переживать о своей фигуре
Слон, период беременности – от 20 до 22 месяцев.
4. В такой важный период требуется внимание и ласка – и чем больше, тем лучше!
Коза, период беременности – от 146 до 157 дней.
5. Не следует забывать о прогулках на свежем воздухе, и тогда хорошее настроение и здоровый цвет лица обеспечены
Макака, период беременности – от 166 до 185 дней.
6. Период, когда становишься полноправным экспертом во всех «беременных» вопросах…
Сурок, период беременности – от 30 до 35 дней.
7. …и выглядишь совершенно беззащитной и милой
Сурикат, период беременности – от 73 до 77 дней.
8. Интересное положение однозначно повышает привлекательность…
Гепард, период беременности – от 85 до 95 дней.
9. … и полностью меняет мировоззрение
Койот, период беременности – от 60 до 65 дней.
10. Беременность – это счастье!
Лошадь, период беременности – от 11 до 12 месяцев.
11. ...которое тебя переполняет, причем в самом буквальном смысле
Корова, период беременности – от 240 до 311 дней.
12. В «интересном положении» даже вертикальные полоски не помогут вернуть стройность
Зебра, период беременности – от 361 до 372 дней.
13. Ведь постоянно хочется что-нибудь пожевать
Суслик, период беременности – от 23 до 28 дней.
14. На последних порах хочется побольше отдыхать
Осел, период беременности – от 360 до 390 дней.
15. …и в очередной раз позволить себе обожаемую вкусняшку
Зебра-альбинос, период беременности – от 361 до 372 дней.
16. И такая одолевает лень, что никуда не хочется идти
Собака, период беременности – от 58 до 68 дней.
17. …а просто посидеть у кого-нибудь на ручках
Морская свинка, период беременности – от 59 до 72 дней.
18. Пить приходится часто и по чуть-чуть
Жираф, период беременности – от 428 до 459 дней.
19. А спать так и вовсе неудобно
Собака, период беременности – от 58 до 68 дней.
20. И все-таки беременность – это необыкновенное состояние
Кошка, период беременности – от 64 до 67 дней.
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