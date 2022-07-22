С нами не соскучишься!

8 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    как жаль, что не попала - столько бы миллионов Русских жизней сохранилаУбежденная террор...
  • Хоттабыч
    Какая-то чушь...10 малоизвестных ...
  • Sobering
    Плохие изменения после бросания. Лучше не начинать курить.Вот какие изменен...

Растение, которое способно уничтожить весь урожай

Агрессивное растение, которое разрастается везде, где только можно, угнетает плодовые культуры, а корни у него настолько длинные, что их практически невозможно выкопать полностью. Звучит как настоящий кошмар для дачников, но это действительно так. Хорошенько подумайте, прежде чем сажать его на своём участке!

Растение, которое способно уничтожить весь урожай

Речь идёт о горце сахалинском. Это растение — настоящий агрессор, который растёт на каменистой, бедной почве и прорастает дальше — на огород. Он может вырасти в щебне, забраться в компостную бочку, если у неё нет дна, и даже перерасти в теплицу.

Растение, которое способно уничтожить весь урожай

Избавиться от него не так просто, а потому прежде чем выбирать эту культуру для посадки, взвесьте все «за» и «против» такого решения.

Растение, которое способно уничтожить весь урожай

Подробнее о горце сахалинском смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
урожайРастение
Обсудить

Картина дня

наверх