Растение, которое способно уничтожить весь урожай

Агрессивное растение, которое разрастается везде, где только можно, угнетает плодовые культуры, а корни у него настолько длинные, что их практически невозможно выкопать полностью. Звучит как настоящий кошмар для дачников, но это действительно так. Хорошенько подумайте, прежде чем сажать его на своём участке!







Речь идёт о горце сахалинском. Это растение — настоящий агрессор, который растёт на каменистой, бедной почве и прорастает дальше — на огород. Он может вырасти в щебне, забраться в компостную бочку, если у неё нет дна, и даже перерасти в теплицу.







Избавиться от него не так просто, а потому прежде чем выбирать эту культуру для посадки, взвесьте все «за» и «против» такого решения.







Подробнее о горце сахалинском смотрите в видео ниже:



