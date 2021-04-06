«Группа крови»: что не так с самой известной композицией Цоя

Хит замедленного действия

Впервые песня «Группа крови» была сыграна 3 июня 1987 года на пятом фестивале Ленинградского рок-клуба. Общественность приняла его без особого энтузиазма, и только после освобождения культового фильма Рашида Нугманова «Игла», в которой Цои выполнила одну из главных ролей, используемых в качестве саундтрека «Группа крови» - стрельнула

Почти немедленно, слушатели начали спорить о смысле песни.Согласно одной из версий, оно посвящено афганской войне с участием советских войск: если тема на самом деле была табу перед Перестройкой, то после - все ёё ужасы благодаря гласности «всплыли» на свет божий. Согласно официальным данным, потери СССР составили 15 тысяч человек (информация была опубликована в «Правде» в 1989 году.), И это не считает тех, кто вернулся инвалидом или вообще не вернулся домой, попав в плен.И песня Цоя, как вся его работа - это острая, звонкая как бубен — оказалась ко времени.