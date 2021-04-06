«Группа крови»: что не так с самой известной композицией Цоя

Даже не будучи фанатом «Кино», те, чье детство прошло во дворах городов постсоветского пространства, без затруднений подхватят мотив популярной песни «Группа крови». Правда заглавная строчка до сих пор вызывает споры: неужели Цой не знал, что шеврон с группой крови не молчал на рукаве? Давайте попробуем выяснить.
Хит замедленного действия
Впервые песня «Группа крови» была сыграна 3 июня 1987 года на пятом фестивале Ленинградского рок-клуба. Общественность приняла его без особого энтузиазма, и только после освобождения культового фильма Рашида Нугманова «Игла», в которой Цои выполнила одну из главных ролей, используемых в качестве саундтрека «Группа крови» - стрельнула
Почти немедленно, слушатели начали спорить о смысле песни.Согласно одной из версий, оно посвящено афганской войне с участием советских войск: если тема на самом деле была табу перед Перестройкой, то после - все ёё ужасы благодаря гласности «всплыли» на свет божий. Согласно официальным данным, потери СССР составили 15 тысяч человек (информация была опубликована в «Правде» в 1989 году.), И это не считает тех, кто вернулся инвалидом или вообще не вернулся домой, попав в плен.И песня Цоя, как вся его работа - это острая, звонкая как бубен — оказалась ко времени.
Звучали и более экзотические версии. Например, что песня были написана под впечатлением от просмотра «Звездных войн», которые Цой вполне мог посмотреть после «падения железного занавеса» на пиратском диске в видеотеке или на домашнем видеомагнитофоне. В пользу этой слабой, на наш взгляд, версии выступает лишь одна строчка, в которой говорится про «звездную пыль на сапогах».
Но те, кто не слишком любил отыскивать политическую подоплеку и не склонен был принимать «чрезмерно надуманные» версии, однозначно уверяли, что песня о вечном – о любви.
Ошибочка вышла
Дотошные фанаты обратили внимание на две главные неточности. Во-первых, нашивку с группой крови никогда не размещали на рукаве. Более того, во времена Цоя ее на советского-российской форме и вовсе не было, а появился шеврон на груди (поближе к сердцу) вместе с введением нашивки с фамилией и инициалами в 2011 году.
Если учитывать, что открытие групп крови выпало на начало прошлого века (заслуга принадлежит венскому бактериологу Карлу Ландштейнеру), то об определении группы крови до этого времени речь вовсе не шла. И даже после 1900 г. в русской армии использовали нагрудные жетоны с группой крови, а в армиях других государствах ценную информацию о группе крови наносили либо на жетон, либо прямо на кожу (как, допустим, солдатам Третьего Рейха). Никогда не указывали группу крови на руке из соображений практичности: вместе с оторванной конечностью утрачивалась и ценная информация, которая спасала жизнь при большой кровопотере и бессознательном состоянии раненого.
Второй неточностью стал «не нажатый вовремя курок», который по правилам можно либо взвести, либо спустить, но не нажать. Нажимают на спусковой крючок, который находится на огнестрельном оружии внизу. То есть перед выстрелом солдат взводит курок, натягивая спусковую пружину, а затем нажимает на крючок, который освобождает пружину, при этом курок ударяет по капсюлю патрона или ударнику. Вряд ли Цой не знал о простейшем механизме работы стрелкового оружия, а допущенную неточность вполне могут объяснить стереотипы (и сегодня в фильмах часто можно слышать что-то вроде «Отпусти заложника или я нажму на курок!» - крючок, курок – невелика разница). «Ошибку» можно объяснить и требованиями поэтики – «не спущенный вовремя курок» просто не умещался в размерный ряд.
Невиноватый я...
Ни одну из версий сам Цой официально не подтвердил и не опроверг. В общем-то, как настоящий художник-поэт он оставлял это право зрителю-слушателю. Так что доподлинно неизвестно, «что же хотел сказать Цой».
Экс-участник «Аквариума» Сева Гаккель в одном из интервью рассказывал, что фразу про группу крови он использовал в частном разговоре с Цоем, и предполагал, что именно после него лидер «Кино» решил ее взять в песню. Но вряд ли Цой не знал, что нашивку с группой крови не размещали на рукаве. Почему же он решил, что ей там самое место? Пытался заинтриговать? Вызвать споры? Эпатировал?
Скорее – высказался иносказательно, если принять версию о том, что песня – не о войне, а о любви. Тогда «группа крови» и «порядковый номер» – это принадлежность к конкретному роду, поколению, а «рукав» – родовое древо. Получается, что песня «Группа крови» о расставании двух людей, где «бой» – это новые отношения, в которых оставленная женщина должна покидающему ее мужчине «пожелать удачи».
Существует и версия о том, что Цой пел о «боевой юности»: именно рукавом стирают кровь из разбитого носа или с разорванной губы. И «бой» — очередная драка, в которой приходится доказывать: на улице выживает сильнейший. И тогда строчка «Я хотел бы остаться с тобой» обращена не к возлюбленной, а к матери – встревоженной поведением сына.
Впрочем, неблагодарное это занятие – пытаться истолковать, что же хотел сказать автор: у каждого будет своя правда, своё видение – в этом и есть суть культовых песен, гениальных романов и легендарных полотен. Вспомним лишь слова журналиста Александра Житинского: «Группа крови» – одна из лучших песен «с ослепительным по мелодической красоте и поэтической свободе припевом», и это утверждение автора серии книг о легендах русского рока бесспорно.
Фаина Шатрова
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