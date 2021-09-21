Лучшие боевики всех времен по версии Еsquire

С нами не соскучишься!

Самые шумные, влиятельные и сумасшедшие фильмы из тех, что выходили на большой экран.



1. «Вспомнить все» (Пол Верховен, 1990)

2. «Безумный Макс: Дорогая ярости» (Джордж Миллер, 2015)

3. «Крепкий орешек» (Джон Мактирнан, 1988)

4. «Круто сваренные» (Джон Ву, 1992)

5. «Воздушная тюрьма» (Саймон Уэст, 1997)

6. «Терминатор» (Джеймс Кэмерон, 1984)

7. «Заложница» (Пьер Морель, 2007)

8. «Рэмбо: Первая кровь» (Тед Котчефф, 1982)

9. «Беглец» (Эндрю Дэвис, 1993)

10. «Схватка» (Майкл Манн, 1995)