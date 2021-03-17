2 способа, как извлечь сломанный ключ из замка и не «куковать» за дверью

В жизни то и дело случается что-нибудь нехорошее. Чаще всего это какая-нибудь малоприятная, откровенно раздражающая мелочь. Отчаиваться в таком случае не стоит. Нужно закатать рукава и постараться решить проблему. Взять хотя бы такое редкое, но исключительно несвоевременное происшествие, как застревание в замке постороннего предмета. Например, обломавшегося из-за низкого качества металла ключа. Разрешить проблему можно проще и быстрее, чем кажется на первый взгляд.
1. Извлекаем иголкой
Смысл в том, чтобы подковырнуть. /Фото: germania.one.
Для реализации самого простого способа извлечения ключа нам понадобится иголка или любой другой подобный инструмент. Главное, чтобы он был достаточно длинным и прочным, а также подходящей толщины. Суть метода в том, чтобы поддеть застрявший в замке ключ иголкой и подтащить так, чтобы можно затем ухватиться при помощи пассатижей.
Вот так! /Фото: ya.ru.
Как только удастся почувствовать, что ушко иголки ухватилось за ключ, необходимо приложить усилие и тут же потянуть на себя. С большой долей вероятности подхваченный ключ можно будет даже вытянуть пальцами.
2. Извлекаем сверлом
Можно сверлить. /Фото: ya.ru.
Для реализации второго способа понадобится тонкое сверло. Его диаметр не должен превышать размеры щели замочной личинки. В противном случае есть риск серьезно повредить механизм. Суть метода в том, чтобы высверлить сверло, проделав тем самым отверстие. Затем в него вставляется шуруп с чуть большим диаметром рабочей части. Когда это будет сделано, необходимо все также подхватить обломок при помощи пассатижей и вытянуть прочь.
И вытягиваем. /Фото: ya.ru.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии