10 способов супербыстро очистить от кожуры продукты, используя имеющиеся в кухне предметы

1. Королевские креветки мгновенно очищаются от панциря вилкой

Креветки идеально чистятся вилкой. / Фото: facebook.com

2. Зелень и салатные листья от стеблей очистит... дуршлаг!

Идеальный лайфхак. / Фото: facebook.com

3. Мгновенно снять кожу с рыбы поможет кипяток

Немного кипятка - и кожа словно никогда и не держалась на рыбе. / Фото: facebook.com

4. Очень просто счищать кожуру с апельсина при помощи ложки

Апельсин почистит ложка. / Фото: facebook.com

5. Кожицу с персика удалят жар и холод

Кожицу с персика реально снять без ножа! / Фото: facebook.com

6. Манго очистит от кожуры обычный стакан

Кожуру манго снимет край стакана. / Фото: facebook.com

7. Стеклянная банка справится с трудоемкой работой по очистке чеснока

Чеснок от пресловутой кожуры очистит простая банка. / Фото: facebook.com

8. Кожуру с имбиря снимет чайная ложка

Имбирь лучше всего чистить чайной ложкой. / Фото: facebook.com

9. Листья и усики с початка кукурузы снимет микроволновая печь

Листья и усики с початка кукурузы снимет микроволновая печь. / Фото: facebook.com

10. Кожу с помидоров снимет микроволновая печь

Лайфхак с микроволновкой. / Фото: facebook.com