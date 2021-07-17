10 способов супербыстро очистить от кожуры продукты, используя имеющиеся в кухне предметы

Иногда процедура очистки того или иного продукта питания от кожуры занимает столько времени, что приготовление блюд затягивается на часы, а от поедания пищи уже и удовольствия нет, одна досада. Материал расскажет, как за считанные секунды очистить 10 продуктов, применив смекалку и имеющиеся на каждой кухне предметы.
1. Королевские креветки мгновенно очищаются от панциря вилкой
Креветки идеально чистятся вилкой. / Фото: facebook.com
Очистка креветок от панциря, как правило, отнимает много времени. Но для креветок большого размера - королевских ли тигровых - решение наконец-то найдено. Берем предварительно обезглавленную креветку в левую руку хвостом вверх, а вилку - в правую. Поддеваем крайним левым зубчиком вилки панцирь креветки у основания и делаем редкое движение вилкой вверх. Вуаля - креветка очищена и более не имеет никаких фрагментов панциря!
2. Зелень и салатные листья от стеблей очистит... дуршлаг!
Идеальный лайфхак. / Фото: facebook.com
Почему мы не додумались до этого раньше? Берем дуршлаг с дырочками среднего размера, просовываем стебелек зелени в одну из дырочек внутри чаши дуршлага, затем тянем за нее под дном дуршлага. Результат налицо - теперь ваша емкость полна отрезанных листьев, которые осталось только помыть и добавить к вашему любимому блюду, чтобы оздоровить его.
3. Мгновенно снять кожу с рыбы поможет кипяток
Немного кипятка - и кожа словно никогда и не держалась на рыбе. / Фото: facebook.com
Чаще всего кожа с рыбы, особенно речной, снимается проблематично. Длительные манипуляции при помощи рук и ножа приводят к тому, что все равно некоторые фрагменты кожи остаются на филе, что затрудняет процесс подготовки рыбы к началу любой термической обработки. Но если на кусочек филе рыбы с кожей плеснуть кипятку и выждать несколько секунд, то кожица отойдет просто идеально. Словно она просто лежала на филе.
4. Очень просто счищать кожуру с апельсина при помощи ложки
Апельсин почистит ложка. / Фото: facebook.com
Многие люди ненавидят чистить апельсины. Во-первых, это не так быстро. Во-вторых, фрагменты кожуры забиваются под ногти, окрашивая их в оранжевый цвет, а вымыть едкую цитрусовую субстанцию потом не так просто. В-третьих, некоторые апельсины словно категорически не желают чиститься. Во всех случаях на помощь придет обычная чайная или десертная ложка с достаточно острым ребром. Она резким движением вводится под кожуру, а затем нужно вести ее по окружности плода под кожурой. Уйдет мало времени, а руки не пострадают.
5. Кожицу с персика удалят жар и холод
Кожицу с персика реально снять без ножа! / Фото: facebook.com
Некоторым людям не нравится есть персик с кожицей, потому что далеко не всем по душе ощущение его шершавых ворсинок на языке. А когда начинаешь срезать кожицу персика ножом, сок начинает течь и капать всюду, кроме того, наносится небольшой урон количеству съеденного в будущем продукта. Однако решение найдено! Сначала надо бросить персики в кипящую воду примерно на 30 секунд, а потом быстро положить в морозильную камеру еще на 20 секунд. Затем персик берут в руки и мягким надавливанием ладоней с обеих сторон плода снимают кожицу. Она отойдет сама, как и в случае с кожей рыбы в пункте 3, словно и не держалась особенно.
6. Манго очистит от кожуры обычный стакан
Кожуру манго снимет край стакана. / Фото: facebook.com
Всего за несколько секунд можно получить изысканный и полезный десерт. Ставим стакан на стол. Берем в рука половинку манго (главное, чтобы размер плода был чуть менее окружности стакана) и ловко насаживаем плод на верх стакана так, чтобы кожура просто упала на стол, а очищенная половинка плода оказалась в стакане. Сверху можно посыпать плод корицей, добавить шпажки с насаженными на них вишенками, кусочки лимона или даже немного мороженого. И вот всего за минуту готов изысканный десерт в стакане.
7. Стеклянная банка справится с трудоемкой работой по очистке чеснока
Чеснок от пресловутой кожуры очистит простая банка. / Фото: facebook.com
Принцип работы сделующий. Ставим головку чеснока на стол, берем в руку банку (отлично подойдет трёхлитровая) и для начала уверенным движением бьем днищем банки по головке. Можно несколько раз. Таким образом она, во-первых, распадется на зубчики, а во-вторых часть шуршащей кожуры останется на столе. Затем берем все это и кладем в банку, закрываем крышкой, после чего трясем в течение минуты. Затем высыпаем зубчики на стол и видим, что 90 % кожуры отошло и в нашем распоряжении идеально гладкие белые зубчики, готовые к дальнейшему участию в процессе готовки.
8. Кожуру с имбиря снимет чайная ложка
Имбирь лучше всего чистить чайной ложкой. / Фото: facebook.com
Корень имбиря имеет очень замысловатую форму, поэтому если начать срезать кожуру ножом, то процесс урона продукта окажется куда значительнее, чем в случае с традиционной очисткой картофеля от кожуры. А заниматься ювелирной работой на кухне никому не захочется. Поэтому, чтобы не потерять значительную часть продукта в процессе очистки, лучше всего взять обычную чайную ложку с острым краем и начать снимать кожуру ей. Получится просто идеально очищенный корнеплод.
9. Листья и усики с початка кукурузы снимет микроволновая печь
Листья и усики с початка кукурузы снимет микроволновая печь. / Фото: facebook.com
Обычно когда мы начинаем чистить початки кукурузы перед варкой, то повсюду на нашей кухне разлетаются пресловутые усики-волосики. Они к тому же прилипают к рукам. А зеленых листьев оказывается так много, что мусорное ведро оказывается вмиг переполненным. Но найден уникальный лайфхак. От початка кукурузы нужно отрубить кухонным тесаком основание (сантиметра 2-3), а затем поставить ее вертикально (на полученный сруб) в микроволновую печь, затем печь включить на пару минут. Результат: легким движением руки листья вместе с усиками снимаются вверх, а перед нами остается идеально очищенный початок.
Интересный момент! Варить такую кукурузу уже не придется долго, так как початок поддался первичной термической обработке еще в микроволновке.
10. Кожу с помидоров снимет микроволновая печь
Лайфхак с микроволновкой. / Фото: facebook.com
Далеко не всегда мы употребляем в пищу помидоры в сыром виде. Они используются для приготовления борща, томатного супа, различных овощных рагу, они тушатся самостоятельно или запекаются с мясом. А кожица прошедшего термическую обработку помидора может весьма неприятно застревать между зубами в процессе употребления помидоросодержащего блюда в пищу. На помощь снова придет микроволновка. Нужно сделать на самом низу плода ножом надрез крест-накрест (длина каждого надреза - 3-4 сантиметра, в зависимости от размера плода), а затем секунд на 40 поместить томат в микроволновку. Как в случае с рыбой и персиком, представленными в нашем материале выше, кожица сойдет легко - достаточно только потянуть за нее. А плод не будет поврежден.
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