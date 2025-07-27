Самые горячие модели родом из Восточной Европы

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В середине 2000-х сногсшибательные модели родом из Восточной Европы начали штурмовать подиумы всемирно известных модных брендов. Красавицы из России, Эстонии и Украины выгодно отличались от уже поднадоевших лиц западных моделей. Итак, перед вами список самых горячих красавиц модельного мира восточноевропейского происхождения.