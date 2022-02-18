«Под одним солнцем»: Изумительная красота детей-альбиносов, за головы которых назначена награда

Дети из Танзании. Фото: Marinka Masseus.

Проект *Под одним солнцем*. Фото: Marinka Masseus.

Дети из Танзании. Фото: Marinka Masseus.

За голову ребенка-альбиноса в Танзании назначена награда. Фото: Marinka Masseus.

Быть альбиносом в Танзании означает быть злом во плоти. Фото: Marinka Masseus.

Дети-альбиносы в Танзании редко когда вырастают в взрослых - их подстерегает множество проблем и опасностей. Фото: Marinka Masseus.

Женщинам, родившим ребенка без пигмента, полагается убить младенца немедленно. Фото: Marinka Masseus.

Альбиносам трудно выживать в Африке из-за агрессивного солнечного света. Фото: Marinka Masseus.

Без защиты у ребенка-альбиноса практически нет шансов выжить в Танзании. Фото: Marinka Masseus.

Дети из Танзании. Фото: Marinka Masseus.

Из-за отсутствия пигментов в коже и глазах, у альбиносов повышен риск заболевания раком. Фото: Marinka Masseus.

Проект «Under the Same Sun». Фото: Marinka Masseus.