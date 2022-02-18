«Под одним солнцем»: Изумительная красота детей-альбиносов, за головы которых назначена награда

Дети из Танзании. Фото: Marinka Masseus.
Любого ребенка-альбиноса в Танзании считают одновременно проявлением зла и ресурсом для магических лекарств, способных исцелить буквально от всего. И потому убийство альбиносов в этой стране — обычное дело. Фотограф из Нидерландов Маринка специально отправилась в эту африканскую страну, чтобы создать серию снимков, призывающих обратить внимание на существующую проблему.
Проект *Под одним солнцем*. Фото: Marinka Masseus.
Дети из Танзании. Фото: Marinka Masseus.
Название этой серии работ Маринки Массеуш (Marinka Masseus) — «Под одним солнцем» («Under the Same Sun»). Ради этих фотографий девушка отправилась в Танзанию, чтобы посмотреть на ситуацию на месте. И ситуация, к сожалению, до сих пор остается довольно безрадостной. Быть альбиносом в Танзании означает быть злом во плоти. За голову альбиноса можно получить награду, а убить альбиноса не считается преступлением, наоборот — по местным поверьям такой поступок принесет убийце удачу.
За голову ребенка-альбиноса в Танзании назначена награда. Фото: Marinka Masseus.
Быть альбиносом в Танзании означает быть злом во плоти. Фото: Marinka Masseus.
Страхи и суеверия глубоко укоренились в жизнь жителей Танзании. Так глубоко, что женщине, родившей ребенка без меланина, полагается немедленно убить свое чадо, если она не хочет, чтобы и она сама, и малыш стали изгоями в обществе. Жить такому ребенку и правда нелегко — местные жители не считают их за людей. Им отказывают в еде, отказывают в укрытии. Считается, что они выглядят так, потому что на них наложено проклятье, и кто будет им помогать, рискует также быть проклятым.
Дети-альбиносы в Танзании редко когда вырастают в взрослых - их подстерегает множество проблем и опасностей. Фото: Marinka Masseus.
Женщинам, родившим ребенка без пигмента, полагается убить младенца немедленно. Фото: Marinka Masseus.
Возможно, не все люди в Танзании относятся так враждебно к альбиносам, но достаточно многие. Впрочем, благодаря международной поддержке в стране основано несколько лагерей, в которых альбиносы могут найти укрытие, и в которые матери, родившие белых детей, могут принести своих младенцев, чтобы спасти им жизнь. Все эти дети оказываются отрезанными от своих семей и общества, они не могут участвовать в местных праздниках, найти работу или даже просто общаться с другими людьми на равных правах. Но в пределах лагерей они по крайней мере живы.
Альбиносам трудно выживать в Африке из-за агрессивного солнечного света. Фото: Marinka Masseus.
Без защиты у ребенка-альбиноса практически нет шансов выжить в Танзании. Фото: Marinka Masseus.
К сожалению, выжить альбиносам в Африке сложно не только из-за предрассудков соотечественников — местное солнце слишком агрессивно для их нежной кожи. Так как кожа и глаза альбиносов не имеет достаточно пигментации, у них нет естественной защиты от активных УФ лучей, и потому ожоги — обычное дело для этих людей. Постоянные ожоги ведут к развитию рака кожи. Благотворительные организации по всему миру стараются привлечь внимание общественности к существующим проблемам в Танзании и хоть как-то разрешить эту ситуацию.
Дети из Танзании. Фото: Marinka Masseus.
Из-за отсутствия пигментов в коже и глазах, у альбиносов повышен риск заболевания раком. Фото: Marinka Masseus.
Проект «Under the Same Sun». Фото: Marinka Masseus.
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