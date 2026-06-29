Секреты скандинавов, благодаря которым у них в доме всегда царит уют

Скандинавский дизайн находился на пике популярности пару сезонов назад и, кажется, должен был уже сдать свои позиции другим стилям. Но нет.



Культура оформления интерьера домов в Дании, Норвегии и Швеции до сих пор привлекает жителей других государств. Наверняка это связано с тем, что в этих странах, несмотря на то, что солнца не так много, живут одни из самых счастливых людей.

Использовать натуральные материалы и сочетать их с металлическими акцентами

Украшать дом пампасной травой

Создавать на стене картинную галерею

Вместо кресла выбирать пуфик, который легко убрать

Добавлять акцент с помощью больших растений

Использовать светлое покрытие полов

Отдавать предпочтение геометрическим узорам

Помнить, что синие детали — беспроигрышный вариант

Интересно, что же есть в их образе жизни, что доставляет им столько удовольствия. Вероятно, одним из факторов является дом и атмосфера в нем.Мы решили разобраться, в чем секрет уюта минималистичных скандинавских домов и как добиться такого же комфорта у нас.Одной из главных особенностей скандинавского стиля является присутствие деревянных элементов. В домах много деревянной мебели, уходу за которой уделяется много внимания. Однако в последнее время такие изделия дополняются металлом. Используются детали из латуни и меди, которые любому пространству добавляют теплоты и сияния.Это популярный декор, который отлично дополнит интерьер практически любого места в доме. Вазу с нечетным количеством колосков можно поставить на журнальный столик в гостиной, на комод в спальне, на стеллаж в ванной и даже на кухне. В отличие от цветов пампасная трава имеет нейтральный оттенок, который не будет конфликтовать с другими элементами дизайна.Несмотря на то, что скандинавы не любят большое количество настенного декора, нередко у них в гостиных можно увидеть серию картин разных размеров.Они не развешивают классические произведения искусства, отдавая предпочтение минимализму. Галерею на стене создают из различных изображений, которые выполнены в одной цветовой гамме. Это могут быть надписи, абстрактные рисунки, композиции из линий или какие-то природные элементы.Скандинавский дизайн характеризуется простыми линиями, которые не будут перегружать общий вид комнаты. В связи с этим в домах редко можно встретить массивные кресла. Хозяева предпочитают покупать небольшие пуфики, которые можно легко прятать и доставать по необходимости. Кроме того, такую мебель легче чистить, и она не станет пылесборником.Так как для скандинавских домов нехарактерно наличие ярких оттенков, хозяева добавляют разнообразия в цветовую гамму с помощью растений. Такой ход также позволяет привнести в дом природные элементы, что является еще одним из принципов обустройства жилища. Что касается типа растений, то предпочтение отдается именно большим цветкам, которые будут заметны в интерьере.Белый пол не только добавит комнате света и свежести, но и даст больше возможностей в оформлении всего пространства. При наличии светлого пола можно находить более смелые решения для стен и мебели, отдавая предпочтение темной гамме.Выбирать стилизованные обоиОтправившись за обоями в скандинавском стиле, вы не найдете каких-то невероятных рисунков и необычных цветов. В производстве все также используются пастельные оттенки, чаще в синей и серой цветовой гамме. При этом выбираются принты, вдохновением для которых стала сама природа. Надо отметить, что такие обои подойдут для любой комнаты: и для спальни, и для ванной.Выбирая неяркие основные цвета для оформления квартиры, скандинавы очень смело экспериментируют с элементами декора. Предпочтение отдается геометрическим рисункам, которые можно встретить как на деревянных полах и настенных панелях, так и на коврах, наволочках и пледах.Устраивать уютные вечера возле каминаСледуя идеологии хюгге, многие скандинавы любят осенью и зимой зажигать камин и устраивать вечера настольных игр. Мерцающий огонь, пледы, мягкие тапочки создают уют и комфортную обстановку для общения. А если нет возможности установить камин, то нужную атмосферу помогут создать свечи. Некоторые фирмы уже делают свечи с деревянным фитилем, чтобы имитировать запах горящего в камине дерева.Конечно, каждый хозяин самостоятельно выбирает оттенки для оформления своего дома. Но бывают ситуации, когда сложно определиться, какого цвета сделать акцент. В Скандинавии есть решение на все случаи: нужно останавливаться на синем. Насыщенные оттенки этого цвета будут гармонично смотреться в любом монохромном интерьере.Не избегать бумажных светильниковПодобные светильники добавляют легкости и даже невесомости. Они не только идеально подойдут для оформления уличных шатров, но и могут стать акцентными лампами над обеденным столом. Они рассеивают свет по всей комнате, обволакивая ее приятным теплым свечением. Кроме того, такие бумажные люстры просто устанавливать и по желанию всегда можно заменить на другие.