Как обустроить кухню без окон

Кухня одно из самых важных помещений в доме. Это место, где готовится пища, для себя и близких, а также проводится много времени в течение дня. Солнечный свет играет огромную роль в создании комфорта внутри помещения, однако иногда бывает так, что планировка не предусматривает наличие окна на кухне.







Это чаще всего происходит в результате зонирования квартиры-студии или переноса кухни в другое помещение, чтобы освободить место для спальни, детской или кабинета. Желание увеличить общую площадь жилья зачастую ведет к отказу от окна. Но что делать, если всё же нет возможности иметь окно на кухне?



Первым шагом при обустройстве кухни без окна является выбор подходящей системы вентиляции. Ведь без окна на кухне чрезвычайно важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и правильное удаление запахов. Существуют различные варианты систем вентиляции, от простых вытяжек до более сложных систем с рекуперацией тепла. Важно выбрать систему, которая подойдёт лучше. Также, чтобы избежать попадания запахов во все остальные жилые помещения квартиры предусмотрена кухонная дверь. Даже в кухнях с окном она обязательна, а если такой источник циркуляции воздуха отсутсвует, то дверь просто необходима.





Вентиляция на кухне очень важна



Дизайн также требует внимания. Чтобы избежать ощущения замкнутого пространства, можно использовать светлые оттенки для стен и мебели, что поможет визуально расширить пространство. Можно добавить зеркальные поверхности, светлые глянцевые поверхности мебели и стен, чтобы увеличить пространство и улучшить освещенность или стеклянные дверцы на шкафах, чтобы отразить свет и создать ощущение простора.



Еще одним важным аспектом кухни без окна является выбор кухонной техники. При выборе приборов рекомендуется обращать внимание на их эффективность и уровень шума, что будет отражаться от стен, стоит выбирать технику, которая работает тихо и не будет создавать дополнительных неудобств. Рекомендуется отказаться от громоздких предметов в пользу более узких шкафов и полок. Подойдут также угловые ящики для оптимизации хранения.





Громоздкая бытовая техника для такой кухни не подойдёт



Можно установить выдвижные столешницы, чтобы увеличить рабочую зону. Однако, стоит учитывать, что выбор бытовой техники для узких шкафов ограничен, предпочтение можно отдать технике с хромированными деталями и поверхностями.





Удобные боковые ящики экономят место



Если позволяет место, есть вариант выбрать гарнитур не прямой, а п- или г- образной формы, чтобы пространство выглядело более аккуратно.



Для придания разнообразия и избежания монотонности в оформлении можно вписать яркие цветовые акценты. Например, использовать обивку мебели, коллекцию чашек или контрастную столешницу. Однако, не рекомендуется использовать цветные потолки, которые будут визуально уменьшать высоту помещения, простой белый вариант будет смотреться выигрышно и уместно в любом дизайне.





Яркий акцент на гарнитур



Кухня без окна может показаться менее живой и светлой, поэтому добавление ярких акцентов и растений может создать приятную атмосферу. Расписные вазы со свежими цветами или зеленью, картины на стенах или даже небольшие фотографии могут добавить шарму и индивидуальности, отвлекать от отсутствия естественного света.





Нужны яркие акценты



В современном дизайне кухонь все популярнее становится использование рельефной плитки для фартука. Особенно эффектно она будет выглядеть, если выделить ее светодиодной лентой. Еще одним интересным решением является использование ложных окон — зеркальных фальш-окон с имитацией рамы, с подсветкой, имитирующего мансардное окно. Это необычное решение может добавить внутреннему пространству дополнительно, хорошо замаскированное освещение. Оформить их можно занавесками, шторами и тем самым создав естественный вид, визуально увеличивая объем кухни и отразив столь дефицитный свет. Третьим интересным приемом является фальш-окно с подсветкой. Лучшего эффекта можно достичь, используя мaтoвыe cтeклa или витражи.





Фальш окно хороший вариант добавит света в помещение



Освещение в данном случае очень важно. Когда на кухне нет окон, свет становится еще более важен. Можно использовать яркие светодиодные лампы для создания хорошего освещения. Также добавить светодиодные полосы по периметру потолочных плинтусов или подсветку над рабочей поверхностью, чтобы создать дополнительное освещение и улучшить видимость при приготовлении пищи.



Свет отлично балансируется при использовании нескольких источников света. Во-первых, организация комплексного освещения с использованием светильников или спотов на потолке позволит достичь равномерного распределения света по всему пространству. Очень важно также обеспечить хорошую освещенность рабочей зоны и установить бра в нишах. Желательно использовать лампы которые имитруют естествный днев свет.





На такой кухне нужно много источников света



Согласно требованиям CHиП, при перепланировке кухни необходимо предусмотреть естественное освещение. В результате этого возникают сложности с согласованием кухни без окна. Однако существует компромиссный вариант, который позволяет оформить новый технический паспорт для жилья. Согласно правилам, возможно переместить кухню в подходящее место, где можно использовать естественное освещение. Этот вопрос может быть решен различными способами.



Редким вариантом является возможность добавления дополнительного окна в коридор. Такая опция доступна только в старых зданиях, где положение коридора ограничено огнестойкой стеной. Если невозможно добавить новое окно, но хочется иметь кухню, существует вариант согласовать кухню в форме кухни-ниши. Кухня-ниша представляет собой вспомогательное помещение, которое не отделено стеной или перегородкой от жилой зоны. В случае, если естественное освещение будет поступать через жилую комнату, на кухне можно установить электрическую плиту. Однако, если кухня-ниша находится на последнем этаже или остается рядом с прежней кухонной зоной, разрешается использование гoзoвoгo обopудования.





Кухня с межкомнатным окном



Также необходимо обеспечить доступ к вытяжке для плиты. Возможно, потребуется перенос инженерных коммуникаций. При этом придется рассчитать уклон труб и, возможно, повысить уровень пола и установить насос для создания влажной зоны под раковиной, если стояк находится далеко.



1. Открытый проем. Это простой и доступный способ, который обеспечивает необходимую инсоляцию и циркуляцию воздуха. Этот вариант подходит, если готовка — просто хобби или установлена мощная вытяжка. Иногда проем оформляется в виде арки.





Арка не перекроет свет



2. Стационарная стеклянная перегородка. Этот вариант подходит при наличии достаточно широкого проема и вытяжки. Перегородка может иметь полную высоту помещения или быть установленной на низкую стену. Быть прозрачной, матовой, цветной и также украшенной гравировкой, фотопечатью или витражом.



3. Раздвижные двери. Глухие или прозрачные, их основное преимущество — возможность надежной изоляции.



Раздвижные двери современный вариант



4. Межкомнатное окно. Этот вариант распространен во многих странах, но редко используется у нас. Оно не только обеспечивает доступ к свету, но и делает интерьер более уютным.

Иногда для изолированной кухни советуют использовать оконную раму, однако это неверно, поскольку она не может обеспечить требуемое освещение в соответствии с нормами СНиП.



5. Paздаточное окно - хорошее решение для изолированной кухни-ниши. Данный проем можно увидеть во многих многоэтажных домах, построенных в период CCCP. В настоящее время раздаточное окно часто устанавливается в стене, смежной со столовой или гостиной, и зачастую комбинируется с бapной стойкой.





Кухня без окон может быть очень стильной



Кухня без окна не обязательно должна быть мрачной и унылой. С правильной перепланировкой и обустройством, она может стать комфортным и функциональным пространством.

Читать далее →