История знаменитого классического кабаре «Мулен Руж» в документальных фотографиях .
Кабаре «Мулен Руж» было основано в 1889 году Джозефом Оллером и Чарльзом Зидлером. Заведение у подножия холма в районе Монмартр открыло двери 10 октября. Основатели кабаре мечтали создать место для развлечений для самых разных слоёв общества. И это им удалось. Во время шоу в «Мулен Руж» подавали напитки и исполняли канкан. Временами зрители сами выходили танцевать на танцпол, да и сам экстравагантный интерьер заведения привлекал посетителей, который искали развлечений.
1. Знаменитое классическое кабаре в Париже
Первоначальный вид кабаре «Мулен Руж».
2. «Красная мельница»
Классическое кабаре, построенное в 1889 году.
3. Одна из достопримечательностей французской столицы
Сад у кабаре «Мулен Руж», главной достопримечательностью которого был огромный слон. Франция, Париж, 1900 год.
4. Гости из Америки
Американские моряки отдыхают в кабаре «Мулен Руж» во время Первой Мировой Войны.
5. Примерочная
Танцовщицы кабаре. Франция, Париж, 1930 год.
6. Танец в «Мулен Руж»
Яркое выступление танцовщицы кабаре.
7. Генеральная репетиция
Репетиция финального представления. Франция, Париж, 1928 год.
8. Алкоголь течет рекой
Тост. Франция, Париж, 1929 год.
9. Посещение Эйфелевой башни
Экскурсию на Эйфелеву башню, 1929 год.
10. Шпагат
Тренировка в Булонском лесу.
11. Портретный снимок танцовщицы
Фотосессия танцовщицы из кабаре «Мулен Руж». Франция, Париж, 1932 год.
12. Танцевальный коллектив
Танцевальная группа, выступающая в кабаре «Мулен Руж».
13. Период оккупации
Немецкие солдаты, оккупировавшие Париж, проезжают мимо «Мулен Руж».
14. Обязательное место для посещения
Немецкие солдаты общаются с француженками. Франция, Париж, 1940 год.
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