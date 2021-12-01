Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя.
Скрываясь под куполом зонтика от дождя, многие никогда не задумывались о его истории возникновения. Вы сильно удивитесь, узнав, что этот аксессуар появился более трех тысяч лет тому назад. О предназначении зонта в доисторические времена, о том какой статус зонт придавал своему владельцу, почему французское название этого аксессуара не прижилось в России и о многих других увлекательных фактах далее, в обзоре.
Символика зонта в древние времена
На статус первооткрывателей зонта сразу претендуют несколько древних цивилизаций — египетская, китайская и ассирийская. При всем при том изначально прародитель зонтика выглядел очень незатейливо - связка пальмовых листьев или перьев, прикрепленных к длинной палке. Однако со временем эта конструкция превратилась в символическую и статусную вещь. Чем знатнее была персона, его имеющая, тем внушительнее был зонт по размерам и по украшению.
Зонт в Ассирии, 730-727 до н.э.
К примеру, среди титулов правителя Бирмы в обязательном порядке упоминалось, что он «Владыка Большого Зонта», а правитель Сиама заявлял себя как «Властелин 24-х зонтов». Они составляли целый купол, напоминающий крышу восточной пагоды, украшенной драгоценностями и золотой вышивкой.
Античная вазопись.
Лишь фараоны, императоры и их приближённые имели право пользоваться зонтами, которые были в высоту до полутора метра и весили до 2 килограммов. Трость и спицы изготавливались из бамбука, а полотнище — из пропитанной специальным раствором плотной бумаги или же пальмовых листьев и перьев птиц.
Автор: Судзуки Харунобу.
Тому виду аксессуара от дождя, которым пользуемся сегодня, мы обязаны китайцам, так как именно они в 20-х годах нашей эры изобрели складной зонт из рисовой бумаги, натянутой на деревянный каркас.
Немногим позже зонты стали популярны и в Индии, где ими определялась степень богатства. Чем богаче был человек, тем больше зонтов несла за ним его свита. В Тибете особое место занимали белые или жёлтые зонты, символизирующие духовное величие. А зонтики из павлиньих перьев символизировали светскую власть.
С течением времени зонты с Востока перекочевали в Европу. Сначала в Древнюю Грецию и Рим, где сразу же стали весьма популярными. К концу 13 столетия зонт становится символом папской власти, а с 15 века его изображение используется на личных гербах Пап и на гербе Римской церкви, что подчеркивало всевластие пап.
Канцлер Пьер Сегье с зонтиком. (1670). Автор: Чарльз ле Брун.
В 17 веке зонт стал популярен в Западной Европе, а особенно во Франции, как аксессуар защищающий от палящих солнечных лучей и получивший название «парасоль», дословно - «щит от солнца». Французские солнечные зонтики изготавливались из вощёного полотна и костяной ручки. Благодаря французам этот предмет превратился в модный аксессуар, украшенный лентами и рюшами.
Автор: Антонис Ван Дейк «Портрет маркизы Елены Гримальди» (1623). / Автор: Джон Синглтон Копли «Портрет Мэри Таппан» (1763).
Одной из первых обладательниц дизайнерских зонтов была королева Мария Антуанетта. Это был аксессуар со спицами из китового уса, имевший вес в полтора килограмма. При ее дворе была введена даже специальная штатная должность - почетный «зонтоносец».
Автор: Джин Рэнс «Вертумн и Помона» (1710). / Автор: Франсиско Гойя «Зонтик» (1788).
В начале 18 века именно в Париже был сконструирован первый складывающийся зонтик, который был длиной в 30 сантиметров. Мастера по обработке дерева, кости, камня устраивали между собой состязания: кто лучше украсит ручку зонта.
Механики также пытались внести свою лепту в конструкцию зонта, "пряча в рукоятку самые неожиданные вещи: курительную трубку, ключи, письменные принадлежности. Зонты с секретами могли оказаться пикой, кошельком или вместительной флягой. Какое применение только не пытались придумать зонтам… Он служил защитой, тростью и… громоотводом."
О том как зонт от солнца стал аксессуаром от дождя.
В 1770 году в истории зонта произошел коренной переворот благодаря путешественнику и экспериментатору Джону Ханвэю - англичанину, всегда носившему его с собой.
Променад под дождем.
Он заменил элегантное кружевное покрытие на более практичную и плотную ткань и стал совершить постоянные прогулки под лондонским дождем. Над ним шутили и смеялись прохожие, хотя и недолго: вскоре выяснилось, что такое изобретение - настоящая находка для тех, кто не имел собственного экипажа.
Однако в Европе зонт, как аксессуар от дождя, долго не мог прижиться и вытеснить привычные плащи, которыми было принято заворачиваться в непогоду. Пуритане, к примеру, считали, "что скрываться от дождя значит нарушать планы Бога, навлекшего его на голову человека".
Появление зонтов в России
В России зонты появились лишь в конце 18 столетия — вместе с французской модой. И невзирая на то, что зонт пришел из Франции, французский вариант его названия — «парасоль» — в России не прижился.
Слово «zonnedek» в Россию «завез» из Голландии Петр I, где оно согласно морской терминологии означало оно "навес от солнца", используемый на кораблях. Интересно, что в русском языке этот «зондек» сначала превратился в «зонтик», а со временем окончание было отброшено и получилось слово «зонт».
«Портрет графини С.Л.Строгановой». (1864). Автор: Маковский Константин Егорович.
Благодаря законодателям моды зонтик, начиная с 18 столетия, стал неотъемлемой частью многих женских портретов, написанных как русскими, так и зарубежными художниками.
На солнце. Портрет Надежды Ильиничны Репиной. (1900). Автор: Илья Репин.
Женский портрет. (1903). Автор: Федот Сычков.
Дождевой зонтик. (1883). Автор: Мария Башкирцева.
Женщина под зонтиком на цветущем лугу. (1881). Автор: Иван Шишкин.
«Балерина и женщина с зонтом». Автор: Эдгар Дега.
Дама с зонтиком. Автор: Клод Моне.
Автор: Джон Сингер Сарджент.
Автор: Gregory Frank Harris.
Adolph von Menzel. Clara Ilger, later Frau Schmidt von Knobelsdorf. 1848
За всю историю как только не пыталось человечество этот аксессуар использовать. К примеру, в США в середине XX века женский зонтик предлагался как средство защиты от нападений на улице: эти зонтики после простого нажима на ручку, выпускали облако слезоточивого газа в сторону злодея и одновременно включали сирену.
И с годами зонты продолжали развиваться и обретать новые функции и черты. Однако как бы их ни пытались усовершенствовать, они и по сей день остаются незаменимым защитником от непогоды. И их история еще не окончена.
«Дождливый день».(1877). Автор: Гюстав Кайботт / «Зонтики».(1881-1886). Автор: Пьер Огюст Ренуар.
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