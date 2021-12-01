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Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя


Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя.

Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя.

Скрываясь под куполом зонтика от дождя, многие никогда не задумывались о его истории возникновения. Вы сильно удивитесь, узнав, что этот аксессуар появился более трех тысяч лет тому назад. О предназначении зонта в доисторические времена, о том какой статус зонт придавал своему владельцу, почему французское название этого аксессуара не прижилось в России и о многих других увлекательных фактах далее, в обзоре.

Символика зонта в древние времена


На статус первооткрывателей зонта сразу претендуют несколько древних цивилизаций — египетская, китайская и ассирийская. При всем при том изначально прародитель зонтика выглядел очень незатейливо - связка пальмовых листьев или перьев, прикрепленных к длинной палке. Однако со временем эта конструкция превратилась в символическую и статусную вещь. Чем знатнее была персона, его имеющая, тем внушительнее был зонт по размерам и по украшению.
Зонт в Ассирии, 730-727 до н.э.

Зонт в Ассирии, 730-727 до н.э.

 

К примеру, среди титулов правителя Бирмы в обязательном порядке упоминалось, что он «Владыка Большого Зонта», а правитель Сиама заявлял себя как «Властелин 24-х зонтов». Они составляли целый купол, напоминающий крышу восточной пагоды, украшенной драгоценностями и золотой вышивкой.

Античная вазопись.

Античная вазопись.

 

Лишь фараоны, императоры и их приближённые имели право пользоваться зонтами, которые были в высоту до полутора метра и весили до 2 килограммов. Трость и спицы изготавливались из бамбука, а полотнище — из пропитанной специальным раствором плотной бумаги или же пальмовых листьев и перьев птиц.
Автор: Судзуки Харунобу.

Автор: Судзуки Харунобу.

Тому виду аксессуара от дождя, которым пользуемся сегодня, мы обязаны китайцам, так как именно они в 20-х годах нашей эры изобрели складной зонт из рисовой бумаги, натянутой на деревянный каркас.
Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя


 

Немногим позже зонты стали популярны и в Индии, где ими определялась степень богатства. Чем богаче был человек, тем больше зонтов несла за ним его свита. В Тибете особое место занимали белые или жёлтые зонты, символизирующие духовное величие. А зонтики из павлиньих перьев символизировали светскую власть.

С течением времени зонты с Востока перекочевали в Европу. Сначала в Древнюю Грецию и Рим, где сразу же стали весьма популярными. К концу 13 столетия зонт становится символом папской власти, а с 15 века его изображение используется на личных гербах Пап и на гербе Римской церкви, что подчеркивало всевластие пап.
Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя

Канцлер Пьер Сегье с зонтиком. (1670). Автор: Чарльз ле Брун.

 

В 17 веке зонт стал популярен в Западной Европе, а особенно во Франции, как аксессуар защищающий от палящих солнечных лучей и получивший название «парасоль», дословно - «щит от солнца». Французские солнечные зонтики изготавливались из вощёного полотна и костяной ручки. Благодаря французам этот предмет превратился в модный аксессуар, украшенный лентами и рюшами.
Автор: Антонис Ван Дейк «Портрет маркизы Елены Гримальди» (1623). / Автор: Джон Синглтон Копли «Портрет Мэри Таппан» (1763).

Автор: Антонис Ван Дейк «Портрет маркизы Елены Гримальди» (1623). / Автор: Джон Синглтон Копли «Портрет Мэри Таппан» (1763).

 

Одной из первых обладательниц дизайнерских зонтов была королева Мария Антуанетта. Это был аксессуар со спицами из китового уса, имевший вес в полтора килограмма. При ее дворе была введена даже специальная штатная должность - почетный «зонтоносец».
Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя

Автор: Джин Рэнс «Вертумн и Помона» (1710). / Автор: Франсиско Гойя «Зонтик» (1788).

 

В начале 18 века именно в Париже был сконструирован первый складывающийся зонтик, который был длиной в 30 сантиметров. Мастера по обработке дерева, кости, камня устраивали между собой состязания: кто лучше украсит ручку зонта.

Механики также пытались внести свою лепту в конструкцию зонта, "пряча в рукоятку самые неожиданные вещи: курительную трубку, ключи, письменные принадлежности. Зонты с секретами могли оказаться пикой, кошельком или вместительной флягой. Какое применение только не пытались придумать зонтам… Он служил защитой, тростью и… громоотводом."

 

О том как зонт от солнца стал аксессуаром от дождя.


В 1770 году в истории зонта произошел коренной переворот благодаря путешественнику и экспериментатору Джону Ханвэю - англичанину, всегда носившему его с собой.
Променад под дождем.

Променад под дождем.

 

Он заменил элегантное кружевное покрытие на более практичную и плотную ткань и стал совершить постоянные прогулки под лондонским дождем. Над ним шутили и смеялись прохожие, хотя и недолго: вскоре выяснилось, что такое изобретение - настоящая находка для тех, кто не имел собственного экипажа.

Однако в Европе зонт, как аксессуар от дождя, долго не мог прижиться и вытеснить привычные плащи, которыми было принято заворачиваться в непогоду. Пуритане, к примеру, считали, "что скрываться от дождя значит нарушать планы Бога, навлекшего его на голову человека".

Появление зонтов в России


В России зонты появились лишь в конце 18 столетия — вместе с французской модой. И невзирая на то, что зонт пришел из Франции, французский вариант его названия — «парасоль» — в России не прижился.

Слово «zonnedek» в Россию «завез» из Голландии Петр I, где оно согласно морской терминологии означало оно "навес от солнца", используемый на кораблях. Интересно, что в русском языке этот «зондек» сначала превратился в «зонтик», а со временем окончание было отброшено и получилось слово «зонт».
Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя

«Портрет графини С.Л.Строгановой». (1864). Автор: Маковский Константин Егорович.

 

Благодаря законодателям моды зонтик, начиная с 18 столетия, стал неотъемлемой частью многих женских портретов, написанных как русскими, так и зарубежными художниками.
Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя

На солнце. Портрет Надежды Ильиничны Репиной. (1900). Автор: Илья Репин.

 
Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя

Женский портрет. (1903). Автор: Федот Сычков.

 
Дождевой зонтик. (1883). Автор: Мария Башкирцева.

Дождевой зонтик. (1883). Автор: Мария Башкирцева.

 
Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя

Женщина под зонтиком на цветущем лугу. (1881). Автор: Иван Шишкин.

 
Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя

«Балерина и женщина с зонтом». Автор: Эдгар Дега.

 
Дама с зонтиком. Автор: Клод Моне.

Дама с зонтиком. Автор: Клод Моне.

 
Автор: Джон Сингер Сарджент.

Автор: Джон Сингер Сарджент.

 
Автор: Gregory Frank Harris.

Автор: Gregory Frank Harris.

 
Adolph von Menzel. Clara Ilger, later Frau Schmidt von Knobelsdorf. 1848

Adolph von Menzel. Clara Ilger, later Frau Schmidt von Knobelsdorf. 1848

 

За всю историю как только не пыталось человечество этот аксессуар использовать. К примеру, в США в середине XX века женский зонтик предлагался как средство защиты от нападений на улице: эти зонтики после простого нажима на ручку, выпускали облако слезоточивого газа в сторону злодея и одновременно включали сирену.

И с годами зонты продолжали развиваться и обретать новые функции и черты. Однако как бы их ни пытались усовершенствовать, они и по сей день остаются незаменимым защитником от непогоды. И их история еще не окончена.
Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя

«Дождливый день».(1877). Автор: Гюстав Кайботт / «Зонтики».(1881-1886). Автор: Пьер Огюст Ренуар.

 

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Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождя

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Как зонт, символ власти и величия, стал аксессуаром, спасающим от дождяПодписаться на мой Instagram
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