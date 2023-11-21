Как каменотес разгадал технологию строительства египетских пирамид и построил каменный замок

В мире есть немало древних сооружений, над разгадкой строительства которых ученые бьются до сих пор. Но, оказывается, в штате Флорида есть комплекс сооружений под названием «Коралловый замок», построенный уже в XX веке, который тоже хранит неразгаданные тайны. Построил его каменотес Эдвард Лидскалнин без использования какой-либо строительной техники. Совершенно непонятно, как ему удавалось в одиночку управляться с многотонными каменными глыбами, ни с кем этой тайной он не поделился.
Так случилось, что Эдвард прожил свою жизнь в полном одиночестве, ни женщин, ни друзей у него не было. После того, как его неожиданно бросила любимая невеста, Эдвард покинул Латвию и уехал сначала в Западную Европу, затем в Канаду, перебиваясь случайными заработками. Скопив немного денег, купил небольшой участок земли во Флориде, где и остался жить. Здешний теплый климат был вполне подходящим для его слабого здоровья. Здесь он и приступил к воплощению своего замысла – строительству замка из оолитового известняка, что стало смыслом всей его жизни. Эдвард был очень скрытным, нелюдимым, к себе на участок никого не водил, работал в одиночку и, в основном, по ночам, после захода солнца.
Местным жителям, конечно же, было очень любопытно, чем же он все-таки занимается. И однажды ночью пацаны залезли на крышу с прибором ночного видения, чтобы понаблюдать за соседом. И чуть не свались с крыши, когда увидели, как «огромные камни плыли по воздуху, словно воздушные шарики».
Когда один из его соседей задумал построить на своем участке многоэтажную виллу, Эдвард решил купить другой участок и переехать. Но не просто переехать, а перевезти по частям и свое сооружение. Для переезда он нанял большой грузовик, а с водителем договорился, что тот при погрузке и разгрузке известковых блоков присутствовать не будет. Грузил блоки Эдвард самостоятельно и управлялся с этим часа за три.
Вид сверху на Коралловый Замок
Когда с повторным строительством перевезенного замка было закончено, Эдвард стал пускать на свой участок туристов, которые специально приезжали, чтобы взглянуть на удивительные постройки. Эдвард с гордостью демонстрировал им уже законченную работу, а туристы охотно платили за это деньги, которые для Эдварда были совсем не лишними.
План Кораллового Замка
Многих туристов, конечно же, интересовал главный вопрос - как, не имея мощных грузоподъемных машин, в одиночку, Эдвард мог перемещать, обтачивать и устанавливать многотонные каменные глыбы. Эдвард объяснял им: «Я раскрыл тайны пирамид и узнал, как египтяне и древние строители в Перу, Юкатане и Азии, при помощи примитивных инструментов поднимали и устанавливали каменные блоки весом во многие тонны!».
Огромные блоки, из которых выложены стены, окружающие внутренний двор, уложены друг на друга без использования цемента, все они, так же, как и в египетских пирамидах, идеально подогнаны по форме друг к другу. Для входа в Замок в стене имеются только одни ворота.
Дверь этих ворот легко вращается вокруг вертикальной оси, несмотря на то, что весит целых 9 тонн. Но для того, чтобы привести ее в движение, не требуется большого усилия, открыть ее может даже ребенок - достаточно легкого нажатия пальца.
В качестве своего жилища Эдвард использовал второй этаж так называемой Башни, стоящей в углу двора. Здесь же, в Башне, были и его мастерские, под которые был отведен весь первый этаж. Входить в Башню никому из посторонних не разрешалось.
На самой территории имеется много разных необычных сооружений, тоже выполненных из камня.
Самое высокое из них - «Обелиск» (высота более 12 метров, вес 28,5 тонн).
Обелиск
Эд показывает важные даты, вырезанные на Обелиске: свой год рождения; год, в котором был построен коралловый замок и год, в котором замок был перенесен на новое место.
Украшением территории являются каменные скульптуры Марса, Сатурна (вес каждой 18 тонн) и месяца (30 тонн).
Планеты и месяц
Есть здесь также и уникальные солнечные часы, показывающие время с точностью до минут. Они тоже сделаны из камня, на их создание у Эдварда ушло более двух лет.
Солнечные часы
Очень красив лунный фонтан:
Лунный фонтан
Стол-сердце
Ванна
И тем удивительнее, что все эти сооружения было выполнены Эдвардом с помощью самых простейших инструментов и приспособлений, которые, к тому же, он сам и сделал из найденных на свалке деталей от старых автомобилей. Но, конечно же, здесь не обошлось и без какого-то особого секрета мастера.
В декабре 1951 года Эдвард скоропостижно скончался, так никому и не открыв своей тайны.
Уже более полувека прошло после его смерти, но тайна эта все еще остается неразгаданной. Американские инженеры как-то провели эксперимент - они попытались сдвинуть один из неиспользованных блоков (весом около 30 тонн), применив для этой цели самый мощный бульдозер, но у них ничего не вышло.
Один из инженеров, пытающихся разгадать загадку мастера, Джон Пастеринг, считает, что Эдвард использовал блочные системы, очень точно им рассчитанные и умело сконструированные. Действительно, на некоторых фотографиях можно увидеть Эдварда Лидскальнина, поднимающего с помощью гигантского блока каменную глыбу.
В 1986 году пришлось разбирать ворота – они перестали открываться. Когда их разобрали с применением мощнейшего подъемного крана, оказалось, что дверь держится на металлическом стержне и двух старых подшипниках. Стержень вставлен в сквозное отверстие диаметром около 5 см, почти идеально ровное, проходящее по всей высоте двери (три метра). Сегодня такую работу можно выполнить лишь с помощью лазера. Как же тогда это сделал Эдвард?
Кроме того, совершенно непонятно, как ему удалось с большой точностью определить у этой громадной плиты центр тяжести и совершенно идеальным образом сбалансировать подвеску, в результате чего дверь так легко открывается.
Так что ученые пока еще весьма далеки от разгадки тайны Кораллового Замка, и ответа на вопрос - Как же Эдвард Лидскалнин это все сделал? – у них до сих пор нет.
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