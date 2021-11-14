10 женщин-воинов из глубокой древности

Древним миром правили мужчины. Сильные воины, умевшие противопоставить врагу сталь и ловкость, с презрением смотрели на женщин, способных разве что рожать детей и готовить пищу. Однако, история знает немало храбрых воительниц, в одиночку способных противостоять вражеским войскам. Вот 10 девушек, сумевших доказать, что поле битвы не знает гендерных различий и ценит лишь воинскую смелость.
Принцесса Пиньян
Принцесса Пиньян была дочерью Ли Юань, который основал династии Тан. Когда Ли Юань начал свой бунт Пиньян собрала в помощь отцу армию крестьян и захватила контроль над округом Хуахин. В 617 г. н.э., она захватила столицу династии Суй и стала первой женщиной в Китае получившей титул маршала.
Хидна
Хидна из Скиона училась плавать с самого детства, что пригодилось всей Греции. Разбив спартанцев в битве при Фермопилах, персы шли на Афины, скрытно отправив флот вниз по побережью. Хидна сумела проплыть десять километров в бурю, следя за передвижением флота, а затем подала знак афинским судам для атаки. Сама бесстрашная воительница заняла место на флагмане и погибла при первом же столкновении с персами.
Жанна д’Арк
Историю Орлеанской девы знает каждый школьник, но историки до сих пор не понимают как объяснить чудесное превращение обычной селянки в грозную воительницу, сумевшую разбить английскую армию. Жанну судили как ведьму и сожгли на костре, затем канонизировали и причислили к лику святых.
Графиня де Монтфорт
В 1300 году город Жанны де Данпьер осадила армия врагов. Муж девы-воительницы пал на стенах, после чего она надела его доспехи и приняла командование. Сумев снять осаду с города, Жанна собрала отряд из нескольких сотен воинов, вышла в поле и наголову разбила осаждавших.
Матильда Тосканская
С пятнадцати лет Матильда участвовала в кровавых сражениях. Ее выдающиеся способности военачальника использовал сначала Папа Григорий, а затем Папа Урбан. Отдав войне тридцать лет, Матильда удалилась в монастырь где и окончила свои дни.
Корделия
История британской королевы Корделии нашла отражение во многих сагах. Девушке пришлось править страной после смерти своего отца, Лира Британского. Корделия покончила с собой в плену, а Шекспир ввел ее героиней в трагедии «Король Лир».
Мавия
Во время правления императора Валента союз полукочевых арабских племен прорвал границу и вторгся на территорию Римской империи. Во главе кочевников стояла Мавия, женщина-воин. Римский полководец Созомен с презрением смотрел на племена, согласившиеся подчиняться женщине, за что и поплатился собственной головой в первой же стычке с Мавией.
Кинана
Кинана была дочерью Филиппа Македонского. Ее мать вела свой род от иллирийских женщин-воительниц. От нее Кинана научилась всей войсковой премудрости: девушка сражалась в первых рядах на равне с лучшими воинами Филлипа.
Яххотеп
Эта египетская царица правила с 1530 до 1560 года до нашей эры. Яххотеп стала прославленной воительницей, о чем свидетельствуют найденные в ее гробнице меч и боевые доспехи.
Боудикка
Император Нерон лишил предводительницу независимого племени иценов титула, что спровоцировало знаменитое антиримское восстание 61 года. Боудикка правила своим войском с боевой колесницы и сумела одержать ряд побед над римскими легионами. В последней битве воины Цезаря окружили иценов, но Боудикка предпочла отравить себя ядом болиголова, чтобы не попадать в плен.
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