10 женщин-воинов из глубокой древности

Древним миром правили мужчины. Сильные воины, умевшие противопоставить врагу сталь и ловкость, с презрением смотрели на женщин, способных разве что рожать детей и готовить пищу. Однако, история знает немало храбрых воительниц, в одиночку способных противостоять вражеским войскам. Вот 10 девушек, сумевших доказать, что поле битвы не знает гендерных различий и ценит лишь воинскую смелость.







Принцесса Пиньян

Хидна

Жанна д’Арк

Графиня де Монтфорт

Матильда Тосканская

Корделия

Мавия

Кинана

Яххотеп

Боудикка