Одной пулей шестерых: мастерские снайперские выстрелы, которые вошли в историю

Что может один выстрел? Устранить человека. Изменить историю. Остановить наступление противника. Спасти взвод товарищей по оружию. Профессионалы своего дела всегда заслуживают почтительного отношения среди людей своей специальности. Исключением не являются и армейские снайпера, от меткости огня которых зачастую зависит судьба всей операции.
1. Из пулемета на два километра
Легендарный выстрел.
Когда Карлос Хэскок был еще ребенком, он любил охотиться на мелких птиц и белок при помощи мелкокалиберной винтовки. Талант Хэскока к стрельбе раскрыла служба в Морской пехоте США. Молодой человек был отправлен во Вьетнам. Враги оценили навыки снайпера по достоинству быстрее, чем американское командование, назначив за голову снайпера цену в 30 тысяч долларов (колоссальная сумма по тем временам).
На заданиях американец пользовался винтовкой Winchester Model 70. Однако свой главный рекорд он поставил при помощи крупнокалиберного пулемета M2 Browning с оптическим прицелом 8X Unertl, установленным на кустарный кронштейн. Хэскок «снял» вражеского курьера на дальности 2 300 метров. Этот рекорд считался мировым с 1967 по 2002 год.
2. Одной пулей шестерых
Спас товарищей.
Личность этого стрелка держится американским командованием в тайне. Все, что известно, так это то, что он служит в зевании капрала в 1-м батальоне Колдстримской гвардии. На момент рекордного выстрела солдату было всего 20 лет.
В подразделении капрал очень быстро зарекомендовал себя отличным стрелком, а потому первым получил доступ к высококлассной снайперской винтовке L115A3 AWM .338 калибра. В Афганистане боец убил попаданием в грудь пулеметчика Талибана на расстоянии в 1339 метров.
Свой самый яркий выстрел капрал совершил в провинции Хельмунд, когда прикрывал позиции британцев на которых напали талибы. К окопу союзников подбиралось шесть боевиков, в числе которых был смертник. Капрал выстрелил в последнего и спровоцировал взрыв жилета, убив тем самым всех шестерых. Выстрел был сделан с расстояния в 850 метров.
3. 10 секунд полета
Очень длинный выстрел.
Рекорд по дальности выстрела был поставлен «безымянным» снайпером войск Коалиции во время операции против террористов запрещенной ныне в России группировки. Военнослужащий 2-й объединенной оперативной группы, используя винтовку McMillan TAC-50, фактически одним выстрелом сорвал все наступление боевиков, на позиции иракских солдат убив командира на расстоянии в 3 450 метров. Пуля летела до цели 10 секунд.
4. Черный выстрел
Наградила снайпера лично королева.
Капрал британской армии Кристофер Рейнольдс ликвидировал двумя выстрелами командира талибов по кличке «Мула» на расстоянии 1 853 метра. Рейнольдсу пришлось выжидать цель в засаде на протяжении трех суток. Первый выстрел капрала прошел мимо, однако дальность была такой, что талибы даже не поняли сразу, что попали под обстрел. Стрелял снайпер из винтовки L115A3.
5. 25 футбольных полей
Все кончилось очень плохо.
Случай Крэйга Харрисона является ярким примером того, как СМИ могут разрушить жизнь человека. Проходя службу в Афганистане Крэйг спас сослуживцев, которые оказались прижаты пулеметным огнем боевиков Талибана. Инцидент произошел в провинции Гильменд. Капрал сделал шесть выстрелов на дистанции в 2 475 метров и смог ликвидировать двух пулемётчиков. Выстрел Харрисона примечателен тем, что стрелял он из винтовки L115A3, а расстояние до пулеметчиков почти в два раза превышало эффективную дальность ведения огня из этого оружия.
К несчастью, имя Крэйга попало в СМИ. Совсем скоро ему и его семье начали угрожать неизвестные. Сам капрал начал страдать от психического расстройства (из-за постоянного напряжения), а его семья и вовсе развалилась.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии