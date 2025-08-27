Кем был загадочный актер, сыгравший в «Бриллиантовой руке» брутального бородача

Человека, который сыграл эпизодическую роль загадочного бородача криминального вида в советской комедии «Бриллиантовая рука», можно смело назвать самым известным неизвестным человеком на всем пространстве бывшего Советского Союза. Что интересно, большинство российских журналистов во время учебы сталкивалось с этим человеком, точнее с плодами его трудов и даже не догадывалось об этом.
Леонид Плешаков. |Фото: yaplakal.com.
Бородача злачного вида в комедии «Бриллиантовая рука» сыграл не кто иной, как Леонид Плешаков. Вся соль в том, что профессиональным актером Плешаков никогда не был, однако это не помешало ему сняться как минимум в 12 фильмах. По большей части Леонид появлялся на эпизодических ролях. Однако, в советский кинематограф он попал именно после «Бриллиантовой руки». Сыграв там сцену, он навсегда был внесен в кинематографические списки, в которые заносятся актеры, а также люди, исполнившие эпизодические роли. Туда же вписываются данные человека, чтобы в будущем было проще искать актера нужной фактуры.
Сыграл в десятке фильмов. |Фото: YouTube.
Ну, а Леонид Плешаков, как уже можно было убедиться по популярной комедии, был мужчиной крайне фактурным! Вообще то, что Плешаков оказался на съемочной площадке, чистая случайность. Родился наш герой в 1932 году и вырос в войну. После школы в 1950-х годах пошел работать в газету «Комсомольская правда» журналистом. За несколько лет он стал достаточно известным в журналистских кругах автором. Со временем специализацией Плешакова стало интервью. Совсем как Юрий Дудь, только без глупых неприличных вопросов.
На съемки его привел Никулин. |Фото: fishki.net.
Леонид очень хотел взять интервью у Юрия Никулина. Помог познакомиться им советский иллюзионист Игорь Кио, о котором Плешаков также писал развернутый материал в молодежную газету. И вот, как-то трое отправились в ресторан. Обсуждали всякое, как вдруг Юрий Никулин, извинившись, спросил у Плешакова, есть ли у него волосы на груди. Леонид не растерялся и подшучивая расстегнул рубашку. После этого Юрий Никулин сказал, что его новый знакомый – это как раз то, что нужно для эпизодической роли в Бриллиантовой Руке. В итоге сцену продолжительностью в 20 секунд снимали около 4 часов, а гонораром харизматического «байкера» стало интервью с исполнителем главной роли.
Вообще Плешаков был журналистом и публицистом. ¦Фото: fishki.net.
В последствии киностудии еще не раз звали нашего героя для исполнения больших и маленьких ролей. По большей части это были не слишком известные фильмы. Тем не менее, можно в первую очередь вспомнить о картинах «Почти смешная история» и «Михайло Ломоносов».
Какое отношение Плешаков имеет к российскому журфаку? Дело в том, что в 1980-е годы «колоритный бородач» писал для журнала «Огонек». Сегодня многие из его текстов как образец изучают молодые и будущие журналисты. Ирония в том, что большинство из них даже не догадывается, что это тот самый бородач из фильма, который в детстве уж точно видели все. Дожил Леонид Плешаков до 2004 года.
