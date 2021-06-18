18 примеров современной мебели и предметов декора из бочек

Даже самая обыкновенная бочка может стать источником вдохновения.

Удобные диваны, кресла и даже грили – это далеко не полный перечень полезностей, которые можно сделать из бочки своими руками.

В нашем обзоре собраны самые яркие и интересные идеи.

1. Скамейка

Скамейка из жестяной бочки.

Оригинальная скамейка из жестяной бочки, покрашенной в голубой цвет.

2. Стол

Кофейный столик из винной бочки.

Кофейный столик в винтажном стиле, сделанный из деревянной бочки.

3. Стулья

Стулья из металлических бочек.

Оригинальные стулья с мягкими сиденьями.

4. Садовый диван

Диван из жестяной бочки.

Простой и удобный садовый диванчик, который можно смастерить из обычной жестяной бочки.

5. Люстра

Люстра из металлической бочки.

Креативная люстра из бочки, которая прекрасно впишется в интерьер квартиры, оформленной в индустриальном стиле.

6. Велопарковка

Велопарковка из жестяной бочки.

Семье, в которой активно пользуются велосипедами, однозначно не помешает собственная велопарковка.

7. Будка

Собачья будка из деревянной бочки.

Из ненужной деревянной бочки можно соорудить оригинальную будку для собаки.

8. Коптильня

Коптильня из бочки.

Собственная коптильня, которую можно соорудить из железных бочек.

9. Диванчик

Диван из железной бочки.

Роскошный розовый диванчик из жестяной бочки идеально впишется в девичью квартиру.

10. Раковина

Раковина в металлической бочке.

Яркая и необычная раковина станет настоящей изюминкой кухни или санузла.

11. Шкафчики

Шкафчики из жестяных бочек.

Креативные и удобные шкафчики для хранения различных вещей.

12. Мангал

Мангал из железной бочки.

Ненужную железную бочку можно превратить великолепный мангал.

13. Садовый гарнитур

Садовая мебель из жестяных бочек.

Стильные садовые диванчики и столик, сделанные из железных бочек.

14. Кресло

Кресло из металлической бочки.

Мягкое кресло с местом для хранения газет и журналов.

15. Лавка

Дизайнерская лавка из железной бочки.

Фантастическая ажурная лавочка, которая выглядит, как настоящий арт-объект.

16. Клумба

Клумба из деревянной бочки.

Ненужную деревянную бочку можно превратить в оригинальную клумбу, которая станет замечательным украшением дачного участка.

17. Столик и стулья

Дизайнерская мебель из жестяных бочек.

Яркая ажурная садовая мебель от французских дизайнеров Anne и Philippe Guilbaud.

18. Тумба

Тумба из железной бочки.

Стильная тумба «Chanel» прекрасно впишется в интерьер современной квартиры и придется по душе всем модницам.