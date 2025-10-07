Заброшенная Европа

Живущий в Париже фотограф из Венгрии Тамаш Патаки ищет по всей европе красивые заброшенные места.
Дом в Португалии: Завод из «Бегущего по лезвию»: Дворец в Португалии: Дом в Португалии: Природа забирает свое: Итальянская фабрика: Детский сад в Чернобыле: Больница в Италии: Отель в Португалии: Архивы: Диспетчерская на закрытой электростанции в Венгрии: Старый монастырь: Заброшенный театр: Заброшенный дом с потрясающим потолком: Лестницы: Заброшенный особняк в Португалии: Итальянская церковь: Заброшенный дом в Италии:
