Молочный суп и перловка: как питались дети в советских учреждениях

Дети в СССР питались полезной пищей / Фото: zefirka.net

Деньги на питание собирали заранее / Фото: shnyagi.net

Вот что давали на обед школьникам

Обед был достаточно сытным

На завтрак давали манную кашу/ Фото: mirpovara.ru

Детям давали в школах различные напитки / Фото: news.re19.ru

На завтрак давали также оладьи со сгущенкой/ Фото: mirpovara.ru

В детских садах было организовано 4-х разовое питание/ Фото: kulikovets.ru

Дети в садике/ Фото: thailand-news.ru