Молочный суп и перловка: как питались дети в советских учреждениях

В советских учреждениях, таких как детские сады и школы, дети питались в столовых. При этом, разнообразие питания в советских учреждениях могло сильно варьироваться. В некоторых учреждениях питание было довольно скудным и малообразным из-за ограниченных возможностей. В других учреждениях, особенно в более крупных городах, питание могло быть более разнообразным . Но лишь одно было действительно неизменно — это полезность и качество продуктов.
Дети в СССР питались полезной пищей / Фото: zefirka.net
Если спросить у людей более старшего поколения о том, чем их кормили в школьных столовых и садах, то найдется очень много самых противоречивых мнений. Ведь кто-то был в настоящем детском восторге от предоставленных блюд, а кто-то вспоминает это время с ужасом, ведь данные блюда не всегда являлись действительно вкусными.
Во времена брежневского правления школьный завтрак для детей младших классов составлял 15 копеек, а для всех остальных 20 копеек. Обычно, деньги на еду собирались заранее. Школьные обеды, Конечно же, были дороже, ведь они состояли из трёх блюд. Стоимость обычно составляла 30-40 копеек.
Деньги на питание собирали заранее / Фото: shnyagi.net
На завтрак детям предлагалось отведать манную кашу. Конечно, многим детям она действительно нравилась, но были и те, кто терпеть не мог в ней наличие комочков. Но больше всего дети любили те дни, когда им выдавали пышные оладьи вместе со сгущённым молоком. Не меньше школьниками ценилась творожная запеканка и сырники.школьникам давали какую-нибудь сладкую булочку, или пирожок.
В СССР для обеда детей в школах отводилось достаточно много времени, обычно он был организован на большой перемене. А за 10-15 минут до его наступления, школьные повара выставляли на стол все блюда. Когда столовая заполнялась детьми, то им предоставляли горячий обед, который включал первое блюдо, второе блюдо и напиток.
Вот что давали на обед школьникам
На первое детям предлагалось отведать супы. Чаще всего им подавали рассольник. Но не все школьники относились к данному блюду хорошо, ведь кто-то на дух не переносил вареные огурцы, которые были в его составе. Также детям предлагались щи, суп из рыбных консервов, борщ и молочный суп, в который могли добавить даже сухофрукты.
На второе в советских школьных учреждениях давали перловую кашу. Обычно ее подавали с тефтелями в томатном соусе или варено-тушеной печенкой. Конечно, детям обязательно предлагались мясные котлеты, которые чаще всего подавали вместе с макаронами, гречкой или ещё какой-либо кашей. Удивительно, но из макарон делали даже запеканку, Чаще всего вместе с ней предлагалось съесть рыбную котлету или же жареную рыбу.
Обед был достаточно сытным
Были у школьников и по-истине любимые блюда, которые они ждали не с терпением, когда шли в столовую. Например, многие все ещё помнят о том, каким вкусным было пюре в школе. А самый главный его секрет заключался в том, что оно было без комочков. Ведь на школьных кухнях присутствовали специальные машины, которые очень мелко перетирали картофель. Чаще всего его подавали вместе с тушеными котлетами в мясной подливе. А на тарелке могли красоваться аккуратно порезанные дольки соленых огурцов или другие полезные овощи.
Из любимых блюд школьников можно выделить и макароны с сосисками. Удивительно, но многие школьники предпочитали сосиски, нежели мясо. Также детям могли давать овощные салаты. Чаще всего им предлагалось отведать винегрет из свежих овощей.
На завтрак давали манную кашу/ Фото: mirpovara.ru
А на третье школьникам предлагался какой-нибудь напиток. Это мог быть чай, какао и даже молоко. Варили все это в большой кастрюле, откуда потом разливали по стаканам. Иногда на третье детям давали густой кисель. Конечно, мало кто был в восторге от такого напитка, но он считался действительно полезным. Также в школьных столовых подавали компот из сухофруктов, который тоже положительно сказывался на растущем организме детей.
Кроме того, в некоторых советских учреждениях были буфеты, где можно было приобрести что-то действительно вкусное и сладкое. Например, это могли быть булочки, пирожки с повидлом, песочные колечки и многое-многое другое. Многие школьники покупали данные сладости за свои карманные деньги и с удовольствием употребляли их вместе с каким-нибудь напитком.
Детям давали в школах различные напитки / Фото: news.re19.ru
Кроме того, при составлении такого рациона учитывалось очень многое. Например, не только общее количество белков и жиров, но и наличие в продуктах полезных аминокислот, которые были необходимы для растущего организма. Также очень важно было не только сочетать между собой блюда, но и продукты.
Например, если первое блюдо состоит преимущественно из овощей, то второе обязательно должно состоять из круп и мясных продуктов. Также обязательно нужно было включать в рацион детей такие продукты, как: сахар, овощи, яйца, масло. А не реже, чем 2-3 раза в неделю в обеде школьника обязательно должен присутствовать сыр, творог или рыба.
На завтрак давали также оладьи со сгущенкой/ Фото: mirpovara.ru
А чем же кормили малышей в детских садах? Оказывается, что для самых маленьких было специально разработано 4-х разовое питание, которое было достаточно сбалансированным и включало в себя достаточно вкусные и полезные продукты.
На завтрак деткам предлагалась конечно же каша. Чаще всего она была молочная. Также иногда подавали молочный суп с вермишелью, омлет или творожную запеканку. Но больше всего в детских садах малыши любили ленивые вареники или же сырники, которые подавали вместе со сгущенкой. После этого детям предлагался чай или какао, к которому обязательно шел тот самый вкусный бутерброд с маслом.
В детских садах было организовано 4-х разовое питание/ Фото: kulikovets.ru
На обед детям предлагалось сразу несколько блюд. На первое им подавали суп на мясном бульоне или же борщ. А на второе, порцию пюре с сытной котлетой или кусочком рыбы. Иногда это могла быть какая-нибудь каша вместе с курицей, а также плов с куриным мясом. Для детишек повара готовили даже гуляш, овощное рагу и мясную запеканку. А после того, как ребенок съедал два блюда, ему полагался напиток. Это мог быть компот из сухофруктов, кисель и даже сок, который больше всего нравился детям.
Третий прием пищи в детском саду назывался полдник. После прогулки им давали кефир, компот или чай, к которому полагались заветные сладости, которые детки так долго ждали. Это могло быть печенье, вафли или какая-нибудь сдоба. Также детям полагались даже свежие овощи, в которых было достаточно много витаминов. Но самое интересное, и пожалуй, запоминающееся — это сладкий плов. Согласитесь, звучит интересно? Данное блюдо представляло собой рисовую кашу, куда добавляли изюм, а сверху все обильно поливали сливочным маслом.
Дети в садике/ Фото: thailand-news.ru
Четвёртый прием пищи в детском саду был достаточно плотным и сытным. Малышам предлагалось в качестве гарнира съесть тушёную капусту или макароны. Их подавали вместе с мясом или рыбой. А иногда детям давали даже пышный омлет. В него добавляли кабачковую икру или же зелёный горошек.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии