«Стена ревности» – интригующий «архитектурный каприз» ирландского графа-самодура графа Роберта Рочфорта. | Фото: catocafinefood.com.

Belvedere House – роскошный охотничий домик на берегу Эннель, в окружении живописной природы, в самом сердце ирландской сельской глубинки. | Фото: irelanddiscoverytours.com.

Небольшие размеры особняка Belvedere House компенсировались живописным окружением и максимальным уединением владельца, имеющего более чем сложный характер (Ирландия). | Фото: buildingsofireland.ie.







Изысканная лепнина на потолках особняка работы Бартелемия Крамиллиона (Belvedere House, Ирландия).

Портрет супруги Мэри Моулсворт-Рочфорт, от которой так хитро и жестоко избавился граф.

Чтобы не видеть роскошный особняк брата, который значительно превосходил его охотничий домик, граф построил стену в духе готических развалин замка (Belvedere House, Ирландия). | Фото: fishki.net.

Граф Роберт Рочфорт и радующий его «архитектурный каприз» в виде развалин средневекового замка (Belvedere House, Ирландия).

Инсталляция «Готическая арка» на территории поместья Belvedere House (Ирландия). | Фото: allaroundireland.ie.

Архитектурный каприз «Готической октагон» (Belvedere House, Ирландия). | Фото: allaroundireland.ie.

Мини-дворец стал последним пристанищем «злого графа», который здесь встретил последний миг своей жизни (Belvedere House, Ирландия).

В особняке не сохранилось оригинальных предметов мебели, зато можно увидеть всю красоту дизайна интерьера (Belvedere House, Ирландия). | Фото: buildingsofireland.ie.

Роскошный парк, гармонично преходящий в природный лес, привлекает любителей эко-путешествий (Belvedere House, Ирландия).

Теперь за «Стеной ревности» построили кафе, которое пользуется большой популярностью, особенно у молодоженов (Belvedere House, Ирландия).