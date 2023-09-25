Ирландия – прекрасная страна, не обделенная щедротами природы и захватывающей историей, становится любимым направлением для отдыха и путешествий многих европейцев и не только их. Отправляясь в графство Уэстмит, например, каждый уважающий себя турист планирует посетить поместья двух братьев Рочфорт, один из которых снискал славу жесткого, злого и беспринципного человека. Его негативные пристрастия породили множество легенд и стали причиной строительства странного архитектурного объекта, получившего название «Стена ревности».
«Стена ревности» – интригующий «архитектурный каприз» ирландского графа-самодура графа Роберта Рочфорта. | Фото: catocafinefood.com.
Belvedere House – роскошный охотничий домик на берегу Эннель, в окружении живописной природы, в самом сердце ирландской сельской глубинки. | Фото: irelanddiscoverytours.com.
Прогуливаясь по лесным тропинкам графства Уэстмит вокруг поместья Belvedere House, особняка XVIII века на берегу озера Эннелл, в самом сердце Ирландии, современные туристы считают, что попали в рай. Но такая прекрасная и одухотворенная обстановка в этих краях царила не всегда. Всему виной несносный характер владельца того самого поместья, хозяином которого был Роберт Рочфорт – первый граф Бельведера, чей распутный характер и жестокость принесли ему прозвище «злой граф».
Небольшие размеры особняка Belvedere House компенсировались живописным окружением и максимальным уединением владельца, имеющего более чем сложный характер (Ирландия). | Фото: buildingsofireland.ie.
Строительство охотничьего роскошного домика, расположенного всего в 8 км от шумного города Маллингар, на живописном холме с видом на озеро в окружении пышной парковой зоной, велось по проекту Ричарда Касла – модного в те времена архитектора, проектировавшего Вестпорт-хаус и Пауэрскорт-хаус, а также некоторые из самых экстравагантных декоративных глупостей Ирландии. Поскольку денги на строительство мини-дворца не жалелись, он получился довольно элегантным и изысканным. Его ультрамодная штукатурка и обилие тончайших дубовых панелей, а также восстановленный и обновленный викторианский сад легко соперничали с некоторыми из величайших особняков Ирландии, оформленных в стиле рококо и палладианства.
Изысканная лепнина на потолках особняка работы Бартелемия Крамиллиона (Belvedere House, Ирландия).
Позже, когда граф навсегда перебрался жить в Belvedere House, он пригласил признанного мастера Бартелемия Крамиллиона, который создал прекраснейшую лепнину для украшения потолков в стиле рококо. Кстати сказать, они по сей день считаются одними из самых изысканных в стране.
В этом прекрасном месте, среди благоухающей природы, казалось бы, можно в полной мере наслаждаться жизнью, ан нет, владельца все и вся раздражало до такой степени, что он испортил жизнь многим людям, включая собственную жену, детей, родного брата и всем тем, кто вызвал у него гнев или зависть.
Портрет супруги Мэри Моулсворт-Рочфорт, от которой так хитро и жестоко избавился граф.
Семейная история: Привыкший к разгульной жизни граф Роберт Рочфорт больше времени проводил на званых вечеринках и балах в аристократических домах и королевских дворах Дублина и Лондона нежели дома. В то время как первая жена скончалась от оспы, а вторая – совсем юная Мэри Моулсворт, подарившая ему четверых детей, томилась в одном из шотландских поместий. Поскольку молодая женщина общалась с его братом Артуром, он обвинил ее в измене и запер в домашней тюрьме в поместье Голстаун-парк на долгих 30 лет (только после его смерти дети смогли освободить мать) без права видеться с сыновьями. А на брата подал в суд, который присудил ему выплатить компенсацию в 20 тыс. фунтов стерлингов. Такую заоблачную сумму он не смог собрать, за что и был брошен в долговую тюрьму, откуда его освободили лишь спустя 18 лет. Кстати сказать, вина супруги и брата так и не была доказана, исследователи считают, что таким образом граф решил избавиться от Мэри, чтобы жениться на новой пассии.
Чтобы не видеть роскошный особняк брата, который значительно превосходил его охотничий домик, граф построил стену в духе готических развалин замка (Belvedere House, Ирландия). | Фото: fishki.net.
Но и это еще не все подлости, совершенные злобным и склочным графом, у которого в жизни было все, кроме достойной человеческой натуры. Когда второй его брат приобрел земли, граничащие с его поместьем, и построил великолепную загородную резиденцию, злости Роберта не было предела, он не мог допустить такое, как ему казалось, оскорбление и задумал отгородить вид на респектабельный особняк ...развалинами готического замка. Это была вполне реальная инсталляция в духе модных в те времена «архитектурных капризов», которую очень быстро обрекли «Стеной ревности» (The Jealous Wall).
Граф Роберт Рочфорт и радующий его «архитектурный каприз» в виде развалин средневекового замка (Belvedere House, Ирландия).
Радовавшие спесивого хозяина со скверным характером своей натуральностью и надежностью, «развалины средневекового замка» грели душу графа всю оставшуюся жизнь, которую он прожил в этом имении и умер в его саду. Роберта Рочфорта одним прекрасным утром нашли на территории Belvedere House с проломленной головой. И хотя полиция заключила, что он умер от неудачного падения (голова в аккурат пришлась на большой булыжник), все, кто знал жуткий характер графа, были уверены, что нашелся-таки смельчак, освободивший округу и его семью от деспота.
Инсталляция «Готическая арка» на территории поместья Belvedere House (Ирландия). | Фото: allaroundireland.ie.
Архитектурный каприз «Готической октагон» (Belvedere House, Ирландия). | Фото: allaroundireland.ie.
По сведениям редакции Novate.ru, «Стена ревности» была не единственным архитектурным капризом самодура-владельца. Озлобленный на весь мир граф построил еще по меньшей мере 2 инсталляции, остатки которых можно увидеть в глухом лесу на прогулочных тропах – это «Готический октагон» и «Готическая арка».
Мини-дворец стал последним пристанищем «злого графа», который здесь встретил последний миг своей жизни (Belvedere House, Ирландия).
В особняке не сохранилось оригинальных предметов мебели, зато можно увидеть всю красоту дизайна интерьера (Belvedere House, Ирландия). | Фото: buildingsofireland.ie.
Стоит отметить, что последним владельцем Belvedere House был Чарльз Говард Бери, который продал его государству в 1980 году. А вскоре и все его содержимое пошло с молотка на одном из аукционов 1982 года. Эксцентричный владелец не желал сохранить антикварную мебель и раритетные вещи, ведь, как и его предок, он предпочитал разгульный образ жизни, яркие тусовки и путешествия в заморские страны. Доподлинно известно, что Бери месте со своим приятелем, актером Рексом Бартом Бомонтом, много путешествовали по миру, включая экспедиции в Тибет и на Эверест, в сопровождении ...домашнего медведя. Так что, неудивительно, зачем он избавился от наследства, ведь немалые средства ему были нужны для удовольствий, а создание музея никак не вписывалось в его планы.
Роскошный парк, гармонично преходящий в природный лес, привлекает любителей эко-путешествий (Belvedere House, Ирландия).
Теперь за «Стеной ревности» построили кафе, которое пользуется большой популярностью, особенно у молодоженов (Belvedere House, Ирландия).
Обычным путешествующим, прибывшим в однодневные туры, за умеренную плату доступны не только изучение жизни и быта аристократов и всей округи конца XIX. В музейном зале, гости Бельведера могут досконально исследовать отреставрированный дом, благоухающий викторианский сад с «Стеной ревности» и холмистый парк с его многочисленными «архитектурными глупостями». Теперь Бельведер является туристическим центром, который может быть как местом спокойного созерцания, так и шумным, ярким, красочным пространством, где прошлое, настоящее и будущее гармонично приплетается с прошлым.
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