Горы, как средство от атеизма

Только поднявшись в горы, сразу веришь, что нашу планету действительно создал кто-то с бесконечным чувством прекрасного, с безлимитным лицензионным фотошопом с бесконечным числом функций.



Причем, особенно старательно Создатель выводил места поближе к себе – горы. Надеюсь, вы со мной согласитесь, потому что даже кривые руки, как ни старались, не смогли укрыть всей божественной красоты Альпийских гор, долин и озер:









Местность эта называется Херцогштанд, по имени одноименной горы, или Вальхензее, по имени озера. Это одно из самых близких к Мюнхену райских мест в Альпах.











Человек, которому патологическая лень мешает получить, наконец, автомобильные права, доехал сюда на электричке всего за полтора часа от мюнхенского центрального вокзала. Можно много плохого говорить о Мюнхене, но критиковать его местоположение не поднимется язык даже у самых отчаянных зануд.







Итак, полтора часа на поезде из душного города и путник оказывается в раю:















Конечно, в рай попасть можно и за одну секунду. Но, во-первых, без обратного билета и по специальным пропускам. А тут хватает «баварского билета» за 25 евро на всю семью.



Итак, Альпы. Первое что ломится в голову – абсолютная тишина… Смолкает мюнхенский муравейник, ощущение безлимитности времени растягивается за горизонт.

Стресс, спешка, ПМС, аллергия, импотенция – вся эта урбанистическая хрень в горах теряет значение:Генератор мыслей затухает на дне головного чердака, включаются органы зрения и обоняния. Человек снова учится глядеть за горизонт, глаза изучают новую фокусировку – не 20 сантиметров перед компьютерным экраном, а в сотни тысяч раз дальше:Переориентация в пространстве. Глаз все еще по привычке робко смотрит перед собой, но потом осваивается, шарит по склонам, перепрыгивает через макушки гор, скачет дальше.А еще здесь другие пропорции. Чтобы не потерять реальность, нужно опираться на знакомые вещи. Видите малюсенький домик возле пятки горы? Оценили величие природного монумента Обоняние. Мозг танцует в вальсе запахов нагретого чистейшего воздуха, прелой хвои, цветочных ароматов:Под этим штурмом можно потерять чувство реальности и остаться в горах навсегда:Горы коварны. Видите мужика? Для фотографии он перелез через ограждение, под ним сейчас километровая пропасть. Достаточно шажка назад…Местные детки? У меня тоже головокружение началось?Горы, несомненно, самое мистическое место на планете. Лично у меня горы всегда генерируют вселенную фэнтези. Чудятся летящие драконы и деловито снующие гномы, тролли, прокладывающие горные тропы, и эльфы, парящие над цветами:Горы хранят много легенд и сказок о несметных сокровищах и коварстве ведьм и гномов, их охраняющих.Такие легенды дополняют общий антураж гор.К горе Fahrenbergkopf на высоту 1.627 метров ведет небольшая канатная дорога.На верхушке не обойдется без традиционного «виртшафт» – ресторанчика с баварской кухней на открытой террасе. Ресторанчик находится на месте бывшего охотничьего домика короля Людвига Второго:Знаете, как катализируется вкус еды на чистейшем свежем воздухе? Баварская кухня жирная и калорийная. На ближней тарелочке под слоем яичницы покоится на картофельных берегах «леберкэз» (свиная колбаса в форме паштета). На дальней тарелке «швайнбратн» – ломти жареной свинины в соусе.Не для диеты? А вы попробуйте влезть на горный пик на одних только печеньках? Уверен, дальше спа-салона не продвинетесь.Отсюда можно штурмовать соседнюю Херцогштанд. Традиционно немцы разработали несколько пеших маршрутов для восхождения: для новичков и опытных скалолазов.Нужно сказать, что немцы довольно оптимистично оценивают физическую форму своих граждан. Даже легкий маршрут-прогулка – довольно неплохое испытание тела и духа. Не уверен, что, например, моя мама, освоившая не один велотренажер , смогла бы гарцевать по этим камням, аки лань.Но на горных склонах вы встретите много немецких бабушек и дедков, в свои семьдесят, покоряющие семидесятую альпийскую вершину. Главное, орднунг. А его тут чтут: обязательно горные ботинки, обязательно комплект водонепроницаемой одежды от дождя (как быстро меняется погода в горах, думаю, многие знают).«Дубликат бесценного груза» царственно восседает в рюкзаке. Бесценная вещь для прогулки в горах с маленькими детьми. 15 килограмм джуниора равномерно легли на мои бедра. Создатели рюкзака учли, что бедра человека выдерживают бОльшую нагрузку, чем плечи, поэтому шестичасовое таскание сына в рюкзаке никак не отразилось на моем теле. Как огурчик.Видите черточки на зигзаге тропинки – это все люди:На самой вершине, можно только устало опуститься на горячие камни и поднять отвисшую челюсть:Высота, высотища, высотинушка. Озеро Вальхензее светит словно отполированный изумруд. Словно огромный тролль перетаскивал через горы свои богатства и выронил здесь один небольшой камушек. Особенно выигрывает изумруд Вальхензее от игры солнца и облаков.По местной легенде на дне озера лежит огромный сом. Такой большой, как само озеро. В пасти он держит свой хвост. Когда наступит эра человеческой безнравственности и безбожия, сом выпустит свой хвост и воды озера хлынут в долину и затопят Мюнхен. Поэтому народ здесь старается особенно не грешить, от греха подальше (простите за тавтологию).С километровой высоты деревушка Херцогштанд ужимается в десятисантиметровое пятнышко.Островок Зассау. Паруса яхт выглядят, как гребни акул вокруг кита.По другой склон горы неотшлифованный изумруд озера Кохельзее. Оно не такое яркое.Здания небольшой электростанции:Рыжие крыши деревеньки Шледорф:На горизонте можно разглядеть гламурное Штарнбергское озеро:Озера Вальхензее и Кохельзее отделены узкой перемычкой Бенедиктенванд – перевалом на почти двухкилометровой высоте. По легенде здесь между пиками таится источник с золотым дном:Время спускаться. К вечеру озеро щекочет ветреная рябь. Оживляются серфингисты:С чувством выполненного долга можно еще налечь на сладенькое (без апероль-шпритца традиционно не обошлось), распрощаться с горами и вернуться в городской ад…Чтобы вернуться сюда снова…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)