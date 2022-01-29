Горы, как средство от атеизма

Только поднявшись в горы, сразу веришь, что нашу планету действительно создал кто-то с бесконечным чувством прекрасного, с безлимитным лицензионным фотошопом с бесконечным числом функций.
Причем, особенно старательно Создатель выводил места поближе к себе – горы. Надеюсь, вы со мной согласитесь, потому что даже кривые руки, как ни старались, не смогли укрыть всей божественной красоты Альпийских гор, долин и озер:
Местность эта называется Херцогштанд, по имени одноименной горы, или Вальхензее, по имени озера. Это одно из самых близких к Мюнхену райских мест в Альпах.
Человек, которому патологическая лень мешает получить, наконец, автомобильные права, доехал сюда на электричке всего за полтора часа от мюнхенского центрального вокзала. Можно много плохого говорить о Мюнхене, но критиковать его местоположение не поднимется язык даже у самых отчаянных зануд.
Итак, полтора часа на поезде из душного города и путник оказывается в раю:
Конечно, в рай попасть можно и за одну секунду. Но, во-первых, без обратного билета и по специальным пропускам. А тут хватает «баварского билета» за 25 евро на всю семью.
Итак, Альпы. Первое что ломится в голову – абсолютная тишина… Смолкает мюнхенский муравейник, ощущение безлимитности времени растягивается за горизонт.
Генератор мыслей затухает на дне головного чердака, включаются органы зрения и обоняния. Человек снова учится глядеть за горизонт, глаза изучают новую фокусировку – не 20 сантиметров перед компьютерным экраном, а в сотни тысяч раз дальше:
Переориентация в пространстве. Глаз все еще по привычке робко смотрит перед собой, но потом осваивается, шарит по склонам, перепрыгивает через макушки гор, скачет дальше.
А еще здесь другие пропорции. Чтобы не потерять реальность, нужно опираться на знакомые вещи. Видите малюсенький домик возле пятки горы? Оценили величие природного монумента?
Обоняние. Мозг танцует в вальсе запахов нагретого чистейшего воздуха, прелой хвои, цветочных ароматов:
Под этим штурмом можно потерять чувство реальности и остаться в горах навсегда:
Горы коварны. Видите мужика? Для фотографии он перелез через ограждение, под ним сейчас километровая пропасть. Достаточно шажка назад…
Местные детки? У меня тоже головокружение началось?
Горы, несомненно, самое мистическое место на планете. Лично у меня горы всегда генерируют вселенную фэнтези. Чудятся летящие драконы и деловито снующие гномы, тролли, прокладывающие горные тропы, и эльфы, парящие над цветами:
Горы хранят много легенд и сказок о несметных сокровищах и коварстве ведьм и гномов, их охраняющих.
Такие легенды дополняют общий антураж гор.
К горе Fahrenbergkopf на высоту 1.627 метров ведет небольшая канатная дорога.
На верхушке не обойдется без традиционного «виртшафт» – ресторанчика с баварской кухней на открытой террасе. Ресторанчик находится на месте бывшего охотничьего домика короля Людвига Второго:
Знаете, как катализируется вкус еды на чистейшем свежем воздухе? Баварская кухня жирная и калорийная. На ближней тарелочке под слоем яичницы покоится на картофельных берегах «леберкэз» (свиная колбаса в форме паштета). На дальней тарелке «швайнбратн» – ломти жареной свинины в соусе.
Не для диеты? А вы попробуйте влезть на горный пик на одних только печеньках? Уверен, дальше спа-салона не продвинетесь.
Отсюда можно штурмовать соседнюю Херцогштанд. Традиционно немцы разработали несколько пеших маршрутов для восхождения: для новичков и опытных скалолазов.
Нужно сказать, что немцы довольно оптимистично оценивают физическую форму своих граждан. Даже легкий маршрут-прогулка – довольно неплохое испытание тела и духа. Не уверен, что, например, моя мама, освоившая не один велотренажер, смогла бы гарцевать по этим камням, аки лань.
Но на горных склонах вы встретите много немецких бабушек и дедков, в свои семьдесят, покоряющие семидесятую альпийскую вершину. Главное, орднунг. А его тут чтут: обязательно горные ботинки, обязательно комплект водонепроницаемой одежды от дождя (как быстро меняется погода в горах, думаю, многие знают).
«Дубликат бесценного груза» царственно восседает в рюкзаке. Бесценная вещь для прогулки в горах с маленькими детьми. 15 килограмм джуниора равномерно легли на мои бедра. Создатели рюкзака учли, что бедра человека выдерживают бОльшую нагрузку, чем плечи, поэтому шестичасовое таскание сына в рюкзаке никак не отразилось на моем теле. Как огурчик.
Видите черточки на зигзаге тропинки – это все люди:
На самой вершине, можно только устало опуститься на горячие камни и поднять отвисшую челюсть:
Высота, высотища, высотинушка. Озеро Вальхензее светит словно отполированный изумруд. Словно огромный тролль перетаскивал через горы свои богатства и выронил здесь один небольшой камушек. Особенно выигрывает изумруд Вальхензее от игры солнца и облаков.
По местной легенде на дне озера лежит огромный сом. Такой большой, как само озеро. В пасти он держит свой хвост. Когда наступит эра человеческой безнравственности и безбожия, сом выпустит свой хвост и воды озера хлынут в долину и затопят Мюнхен. Поэтому народ здесь старается особенно не грешить, от греха подальше (простите за тавтологию).
С километровой высоты деревушка Херцогштанд ужимается в десятисантиметровое пятнышко.
Островок Зассау. Паруса яхт выглядят, как гребни акул вокруг кита.
По другой склон горы неотшлифованный изумруд озера Кохельзее. Оно не такое яркое.
Здания небольшой электростанции:
Рыжие крыши деревеньки Шледорф:
На горизонте можно разглядеть гламурное Штарнбергское озеро:
Озера Вальхензее и Кохельзее отделены узкой перемычкой Бенедиктенванд – перевалом на почти двухкилометровой высоте. По легенде здесь между пиками таится источник с золотым дном:
Время спускаться. К вечеру озеро щекочет ветреная рябь. Оживляются серфингисты:
С чувством выполненного долга можно еще налечь на сладенькое (без апероль-шпритца традиционно не обошлось), распрощаться с горами и вернуться в городской ад…
Чтобы вернуться сюда снова…
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