Легенды 1980-х: Куда пропала любимица советской молодёжи британская поп-дива Саманта Фокс

Звезда 1980-х гг. Саманта Фокс | Фото: 24smi.org и upogau.org
Для молодежи 1980-х гг. британская модель и поп-певица Саманта Фокс была кумиром и символом юности. Постерами с ее изображением были увешаны стены квартир тысяч подростков, а хит «Touch Me» звучал на каждой дискотеке. В 1990-х гг. она пропала с экранов, а в прошлом году снова напомнила о себе на фестивале «Дискотека 80-х», собравшем в России полные залы. Чем все это время занималась певица, и как она выглядит сейчас, – далее в обзоре.
Певица в молодости | Фото: lichnosti.net
Поп-дива 1980-х гг. Саманта Фокс | Фото: lichnosti.net и biographe.ru
Саманта Фокс родилась в 1966 г. в рабочем районе Лондона, в семье, далекой от искусства – ее родители торговали на рынке. Но сама она с детства мечтала стать артисткой, занималась в театральной студии и участвовала в школьных спектаклях. С 14 лет она начала петь в составе молодежной группы, в 1981 г. выпустила свой первый диск.
Саманта Фокс и Фредди Меркьюри | Фото: shining-stars.ru
Поп-дива 1980-х гг. Саманта Фокс | Фото: 24smi.org
Однако первая популярность пришла к ней в 16 лет как к модели, а не как к певице. Однажды мать отправила ее фото в местную газету, проводившую конкурс среди начинающих моделей, и с тех пор откровенные фотографии Саманты Фокс часто появлялись на разворотах мужских журналов и таблоидов, выпускавшихся на всей территории Британии. Ее бюст внушительных размеров принес ей титул секс-символа и стал самой «прибыльной» частью тела, которую она даже застраховала на 250 тысяч фунтов.
Певица в молодости | Фото: kino-teatr.ru
Звезда 1980-х гг. Саманта Фокс | Фото: kino-teatr.ru
Достаточно быстро Саманта Фокс смогла добиться больших результатов в модельной карьере. В Британии ее имя стало нарицательным в отношении женской красоты. Очень часто можно было услышать фразу: «Красива, как Саманта Фокс». Ее популярность была так велика, что она даже попала в тройку самых фотографируемых женщин Британии наряду с принцессой Дианой и Маргарет Тэтчер.
Поп-дива 1980-х гг. Саманта Фокс | Фото: biographe.ru
Певица в молодости | Фото: lichnosti.net
Модельная карьера Саманты Фокс продлилась недолго, всего 4 года, и стала всего лишь трамплином для музыкальной карьеры. После того, как имя и внешность модели стали узнаваемы, она выпустила 4 альбома подряд за период с 1985 по 1991 гг. И эта стратегия имела большой успех – хотя критики презрительно именовали ее очередной куклой Барби, прокладывающей себе путь на музыкальный олимп пышным бюстом, среди простых слушателей ее хиты пользовались невероятной популярностью.
Поп-дива 1980-х гг. Саманта Фокс | Фото: lichnosti.net
Песни Саманты Фокс «Touch Me», «Just One Night» и «Nothing’s Gonna Stop Me Now» стали символом эпохи 1980-х гг. и до сих пор часто звучат на дискотеках ретро-музыки. В те времена эти хиты занимали лидирующие позиции в европейских и американских чартах, а певицах объездила с гастролями полмира, с первого же мирового турне собирая аншлаги.
Звезда 1980-х гг. Саманта Фокс | Фото: 24smi.org
Помимо сольной карьеры, Саманта Фокс попробовала свои силы и в актерской профессии, снявшись в нескольких фильмах. И хотя она не достигла больших успехов на этом поприще, ей довелось поработать вместе с ведущими актерами – так, в спортивной комедии «Матч» ее партнером по съемочной площадке стал Пирс Броснан. А в Индии благодаря своим фотографиям и концертам она пользовалась такой популярностью, что ее даже пригласили сняться в болливудском фильме «Rock Dancer».
Поп-дива 1980-х гг. Саманта Фокс | Фото: 24smi.org
В 1990-х гг. популярность Саманты Фокс пошла на спад. Она продолжала работать в стиле танцевальной европейской музыки, но времена ее успеха остались в 1980-х гг. Выпустив еще одну песню – клубный трек «Santa Maria», который попал в десятку лучших британских хитов 1998 г. – Саманта Фокс на несколько лет пропала со сцены. В 2004 г. она предприняла попытку вернуться, записав римейк собственного хита «Touch Me». Спустя год она выпустила еще один сингл, а после этого начала выступать на концертах ретро-музыки, где исполняла исключительно свои старые песни.
Певица на сцене | Фото: lichnosti.net
Саманта Фокс и Мира Стрэттон | Фото: shining-stars.ru
В начале ХХI в. имя Саманты Фокс часто упоминалось в прессе не в связи с ее творческой деятельностью, а из-за скандалов, связанных с личной жизнью. Еще в конце 1990-х гг. появились слухи о бисексуальности певицы. В 2003 г. она открыто призналась в этом, заявив о своих чувствах к певице Мире Стрэттон: «Я не могу всё время говорить «может быть» или отрицать. Людям пора знать, где моё сердце. Люди не перестают говорить, что я лесбиянка. Я не знаю, кто я. Всё, что я знаю, – я влюблена в Миру Стрэттон. Я люблю её до безумия и хочу провести с ней всю свою жизнь». Пара прожила в гражданском браке 12 лет, пока не случилась трагедия. Избранница Саманты Фокс на протяжении 2-х лет боролась с раком, но так и не смогла одолеть болезнь. После ее смерти певица долгое время не могла прийти в себя.
Саманта Фокс и Мира Стрэттон | Фото: lichnosti.net
Певица в наши дни | Фото: 300experts.ru
Сегодня 52-летнюю Саманту Фокс часто приглашают на сборные концерты звезд 1980-х гг., где она выступает на одной сцене с Си Си Кетч, Сабриной, Сандрой и Томасом Андерсом. Несколько раз певица приезжала и в Россию, а в 2017 г. дала сольные концерты при полных залах в Москве и Санкт-Петербурге.
Саманта Фокс в 2018 г. | Фото: 24smi.org
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