Как жители Гонконга живут в «квартирах» по 2 кв.м

На фоне некоторых жилищ в Китае отечественные малогабаритки покажутся раем на земле. Отдельные граждане, знакомые с «китайским вопросом» мрачно иронизируют на тему о том, что ужасные условия многих жителей Гонконга (и не только) – это своеобразная плата за прогресс. Так каково же жить в двух квадратных метрах?
По сути место для сна. |Фото: disgustingmen.com.
Каково жить на 10 квадратных метрах? Не очень удобно. А в скажем 6? А как насчет «коробки» в виде 1.5-2 кв.м? Жители китайского Гонконга могли бы многое рассказать о этом. Нередко в таких каморках отхожее место в виде унитаза расположено прямо у места для сна. В общем туалет, который кухня, который кладовка и спальное место, которое заменяет собой все остальные комнаты – явление, хорошо известное для очень многих людей в Китае.
А еще если не подбирать фотографии самых грязных квартир, то выглядит уже не так страшно. |Фото: antipriunil.ru.
Само собой иллюстрациях ужасов гонконгского быта спальных районов нужна отнюдь не ради какого-то злорадства или оправдания того, что площадь доступного бюджетного жилья на отечественных просторах год от года становится все меньше и меньше. А жилищный вопрос был и остается одним из самых важных и сложных для подавляющей части населения страны. К слову, проблема эта актуальна для подавляющего большинства стран в мире.
Давай, воспитывай телевизор! |Фото: vdomax.ru.
Куда важнее понимать, как так получилось, что миллионы китайских граждан живут в ужасных условиях. Особенно странным это кажется на фоне того, что до недавнего времени Китай был лидером по экономическому росту.другими словами: сегодня, конечно, плохо, но вчера было еще хуже. Намного хуже. Во-вторых, Китай пережил демографический взрыв, что с одной стороны способствовало экономическому росту, а с другой - серьезно затруднило процессы вырывания миллионов людей из бедности. Добавьте сюда форсированную урбанизацию и необходимость переселять миллионы рабочих заводов хоть куда-то натурально из бараков.
Ну, все слишком рядом. |Фото: bigpicture.ru.
И в-третьих, у Китая достаточно специфическая экспортная экономика. Высокого роста КНР смогла добиться за счет того, что стал продавать дешевые товары в Европу и США. Однако, дешевые китайские товары для американцев, отнюдь не дешевые товары для китайцев. Другими словами, в Китае по сей день остаются серьезным проблемы с внутренним потребительским рынком. Власти КНР прилагают немалые усилия и год от года вырывают из лап бедности натурально миллионы человек. Вот только процесс повышения народного благосостояния движется медленно. Мрачная ирония в том, что дешевая рабочая сила КНР сыграла со стараний злую шутку.
Жизнь не сахар. ¦Фото: hotaru-ki.livejournal.com.
