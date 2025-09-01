С нами не соску...
Как жители Гонконга живут в «квартирах» по 2 кв.м




На фоне некоторых жилищ в Китае отечественные малогабаритки покажутся раем на земле. Отдельные граждане, знакомые с «китайским вопросом» мрачно иронизируют на тему о том, что ужасные условия многих жителей Гонконга (и не только) – это своеобразная плата за прогресс. Так каково же жить в двух квадратных метрах?



 
По сути место для сна. |Фото: disgustingmen.com.

По сути место для сна. |Фото: disgustingmen.com.

 

Каково жить на 10 квадратных метрах? Не очень удобно. А в скажем 6? А как насчет «коробки» в виде 1.5-2 кв.м? Жители китайского Гонконга могли бы многое рассказать о этом. Нередко в таких каморках отхожее место в виде унитаза расположено прямо у места для сна. В общем туалет, который кухня, который кладовка и спальное место, которое заменяет собой все остальные комнаты – явление, хорошо известное для очень многих людей в Китае.
А еще если не подбирать фотографии самых грязных квартир, то выглядит уже не так страшно. |Фото: antipriunil.ru.

А еще если не подбирать фотографии самых грязных квартир, то выглядит уже не так страшно. |Фото: antipriunil.ru.


 

Само собой иллюстрациях ужасов гонконгского быта спальных районов нужна отнюдь не ради какого-то злорадства или оправдания того, что площадь доступного бюджетного жилья на отечественных просторах год от года становится все меньше и меньше. А жилищный вопрос был и остается одним из самых важных и сложных для подавляющей части населения страны. К слову, проблема эта актуальна для подавляющего большинства стран в мире.
Давай, воспитывай телевизор! |Фото: vdomax.ru.

Давай, воспитывай телевизор! |Фото: vdomax.ru.

 

Куда важнее понимать, как так получилось, что миллионы китайских граждан живут в ужасных условиях. Особенно странным это кажется на фоне того, что до недавнего времени Китай был лидером по экономическому росту.
На самом деле ответ на этот вопрос не то, чтобы очень сложный. Состоит он из трех частей. Во-первых, бурный экономический рост КНР в конце XX и начале XXI века во многом был связан с низким стартом, другими словами: сегодня, конечно, плохо, но вчера было еще хуже. Намного хуже. Во-вторых, Китай пережил демографический взрыв, что с одной стороны способствовало экономическому росту, а с другой - серьезно затруднило процессы вырывания миллионов людей из бедности. Добавьте сюда форсированную урбанизацию и необходимость переселять миллионы рабочих заводов хоть куда-то натурально из бараков.
Ну, все слишком рядом. |Фото: bigpicture.ru.

Ну, все слишком рядом. |Фото: bigpicture.ru.


 

И в-третьих, у Китая достаточно специфическая экспортная экономика. Высокого роста КНР смогла добиться за счет того, что стал продавать дешевые товары в Европу и США. Однако, дешевые китайские товары для американцев, отнюдь не дешевые товары для китайцев. Другими словами, в Китае по сей день остаются серьезным проблемы с внутренним потребительским рынком. Власти КНР прилагают немалые усилия и год от года вырывают из лап бедности натурально миллионы человек. Вот только процесс повышения народного благосостояния движется медленно. Мрачная ирония в том, что дешевая рабочая сила КНР сыграла со стараний злую шутку.

 
Жизнь не сахар. ¦Фото: hotaru-ki.livejournal.com.

Жизнь не сахар. ¦Фото: hotaru-ki.livejournal.com.

 

источник

