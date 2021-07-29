Травматический пистолет в бардачке: как правильно возить оружие

В последние годы травматическое оружие приобретает все большую популярность на отечественных просторах, в том числе в стане автомобилистов. Однако, далеко не каждый знает о том, что нельзя просто так взять и закинуть «травмат» в бардачок автомобиля. Перевозить даже такое оружие нужно в соответствии с определенными правилами.
Возить можно только разряженным. /Фото: news.pn.
Оружие, даже если оно травматическое – это вещь, которая требует наисерьезнейшего отношения, особенно когда речь заходит об использовании, хранении и перевозке. Возить травматический пистолет в машине можно, однако для этого требуется соблюсти ряд достаточно жесткий требований. Вопросы связанные с транспортировкой оружия гражданами определяется положениями постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», конкретно главной XIII.
Сначала лучше разобраться в законе. /Фото: v-kurse.ru.
В законе перечислены исчерпывающие требования. Что же нужно сделать, чтобы не наломать дров и не нажить себе ненужной головной боли? Во-первых, травматический пистолет должен находиться в разряженном состоянии (с отстегнутым магазином), а в патроннике не должно быть патрона. Во-вторых, оружие должно быть убрано в кобуру. В-третьих, у водителя должно быть соответствующее разрешение на хранение и ношение оружия.
Для таких - особые требования. /Фото: youtube.com.
Отдельно следует поговорить о так называемых бесствольных комплексах (таких, как «Оса») и револьверах. С ними, в соответствии с законом, куда больше мороки. Так, если револьвер или «Оса» лежат в бардачке автомобиля, то они должны быть полностью разряжены. Т.е. в стволах и барабане не должно быть боеприпасов. В этом отношении магазинные пистолеты выглядят куда лучше.
Примечание: держать револьвер с заполненным барабаном можно, однако только в том случае, если он находится в кобуре на теле собственника. В таком случае по закону уже осуществляется ношение оружия, а не его транспортировка.
Заряженным только на себе. /Фото: richstore.com.ua.
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