Советы по ведению домашнего хозяйства

Все мы стараемся создать в своем доме уют. Но часто бытовые дела превращаются в бесконечную череду дел. Тогда на выручку приходят бытовые советы. Раньше они передавались из поколения в поколение в рамках конкретных семей. А сегодня их без труда можно найти в интернете. Так что, если у вас не осталось бабушкиной тетради с бытовыми хитростями — не беда.

1. Спасительная кружка

2. Станок спасет от катышек

3. Лучший пятновыводитель

4. Быстро и легко чистим подушки

5. Учимся гладить линолеум

Достаточно просто ознакомиться с нашей подборкой советов и попробовать их на практике.Возвращаем остроту лезвиям.Сложно представить современную кухню без овощечистки. Она стала просто незаменимым помощником при готовке. Но со временем лезвия неизбежно начинают затупляться. Конечно же, можно просто купить новую овощечистку. Но зачем? Если можно вернуть ей былую остроту всего за пару минут.И поможет нам в этом самая обычная керамическая кружка. Такая наверняка найдется на вашей кухне. Достаточно просто перевернуть ее и поставить на стол. После чего необходимо пройтись лезвиями по шершавому основанию кружки. Такое простое действие позволит быстро заточить лезвия.Просто сбриваем катышки.Катышки на одежде всегда портят внешний вид вещи. Она сразу кажется неопрятной и старой. Сейчас можно купить специальные машинки для избавления от катышек. Но стоят они порой неоправданно дорого. Да и зачем тратить деньги на эти машинки, если есть другой проверенный способ?Машинку для устранения катышек легко заменит самый обычный одноразовый станок. Он стоит совсем дешево, а справляется ничуть не хуже. Возьмите станок и просто сбрейте катышки с одежды.Так вы легко и быстро сможете вернуть своим вещам презентабельный вид.Это средство лучше покупных пятновыводителей.В современном мире можно найти любую бытовую химию. Пятновыводители производят для самых разных тканей и степеней загрязнений. Однако зачем платить большие деньги за средство, которое можно сделать самостоятельно? С нашей помощью вы сможете сэкономить семейный бюджет и получить очень эффективное бытовое средство.Для того чтобы самим сделать пятновыводитель, достаточно взять всего два средства. Они наверняка есть у вас дома. Речь идет о самой обычной соде и перекиси водорода. Каждый ингредиент нужно взять по столовой ложке и смешать. Получается кашица, которую необходимо нанести на пятно. Достаточно подождать всего пару минут. Прямо на ваших глазах пятно исчезнет. Вам останется лишь протереть ткань чистой влажной губкой.Разрыхлитель почистит ваши подушки.Подушки, как и все постельные принадлежности, нуждаются в регулярной чистке. Если вы заметили, что от подушек исходит неприятный запах, то стоит срочно заняться их чисткой. Но мы не советуем бежать в химчистку. Ведь есть способ гораздо дешевле и эффективнее.И поможет нам в этом самый обычный пакетик разрыхлителя. Удивительно, как пекарский порошок способен помочь в быту. Но он и правда работает. Распределите разрыхлитель по всей поверхности подушки, оставьте на несколько минут, после чего соберите остатки с помощью пылесоса. Так быстро вы сможете избавиться от неприятного запаха на ваших подушках.Утюг спасет ваш интерьер.Вы наверняка замечали, что порой на линолеуме остаются вмятины от мебели. При перестановке они могут сильно подпортить интерьер комнаты. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то наш совет вам точно поможет.Мы советуем достать утюг. Да-да, мы вполне серьезно. Чтобы выровнять вмятины на линолеуме, достаточно их прогладить. Но для начала возьмите лист пекарского пергамента. Постелите его на вмятину и прогладьте через него линолеум. Так очень быстро можно выровнять ваше напольное покрытие. Попробуйте сами, и результат вам точно понравится.