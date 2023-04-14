Беговая дорожка изначально предназначалась для наказаний

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Многие нелюбители спорта считают занятия на беговой дорожке сущим наказанием. И они недалеки от истины: всего два века назад этот тренажёр использовали вовсе не для избавления от лишнего веса.









Возмущение до глубины души

Уильям Кьюбит был сыном простого мельника, но всегда тянулся к науке. Так, в 1804 году при поддержке отца он сконструировал машину, используемую для разделения толстых шкур на более тонкие слои. В дальнейшем он занялся изобретением и производством машин для обмолота зерна. Вклад Кьюбитта в



Уильям Кьюбитт



К счастью, изобретатель оказался там как простой гость, а не как заключённый. И то, что увидел Кьюбитт во дворе маленькой тюрьмы в Бери-Сент-Эдмундс поразило и возмутило его до самой глубины души. Все преступники, начиная с карманников и хулиганов и заканчивая грабителями и насильниками, просто прогуливались по двору! Но такое положение дел было неприемлемо: вне стен тюрьмы крестьяне и рабочие вкалывали от рассвета до заката, в то время как преступники просто прохлаждались. Едва Кьюбитт, пылающий гневом, вышел за ворота тюрьмы, как у него созрел план. С бездельем отбросов общества было решено покончить.



В самые короткие сроки







Бесконечная лестница наказания

Изобретённая Уильямом Кьюбиттом «шаговая мельница» имела довольно простую конструкцию



Приговорённый к лестнице наказаний должен был пройти в день как минимум 6000-7000 футов. Но для многих, совершивших особо тяжкие преступления, норма



Постоянные поднятия колен вкупе с сильным нажимом на ступни быстро лишали сил. Уставшие заключённые буквально падали с бесконечной лестницы, но надзиратели, не слушая их мольбы, тут же загоняли их обратно. В течение пары лет пыточными «беговыми дорожками» обзавелись 40 тюрем в Великобритании и её колониях. А чтобы преступники не просто бегали, как белки в колесе, Кьюбитт усовершенствовал свою «шаговую мельницу».







Полезные инновации

Уильям Кьюбитт придумал присоединить вращающийся при помощи людской силы механизм к жерновам мельницы. Использовали «бесконечную лестницу», чтобы вентилировать шахты и поднимать воду из колодцев. Сама идея, в общем-то, не нова, похожие механизмы применялись ещё в античные времена. Но Уильям Кьюбитт первым объединил пытки преступников и получение от них же огромной выгоды. К тому же, использовалась эта пыточная машина и



Разумеется, каждый сидящий в тюрьме задумывался о побеге и даже разрабатывал его план. Но после целого дня хождения по «бесконечной лестнице» сил на осуществление плана не оставалось ни у кого. С момента введения «шаговой мельницы» как наказания в британских тюрьмах резко снизилось количество побегов. За это Кьюбитт удостоился особой похвалы от властей. Его инженерный ум наконец-то оценили по достоинству. В дальнейшем Уильям стал работать куратором на строительстве множества доков и каналов, что, кстати, было очень престижной работой в то время.



А детище Кьюбитта появлялось во всё новых тюрьмах по всему свету. Оно представлялось обществу как едва ли не самое гуманное наказание для преступников. Мол, вместо того, чтобы томиться в камерах, они проводят время на свежем воздухе и получают полезные физические нагрузки. Да и, ко всему прочему, выполняют полезную работу по обмолоту зерна. Появилось даже устойчивое выражение — «танцевать на шаговой мельнице»,



Однако в 1902 году использование «шаговых мельниц» признали совершенно негуманным видом наказания преступников и отменили. А спустя всего 11 лет появилась изобретённая Хагеном «тренировочная машина», представляющая собой усовершенствованную «бесконечную лестницу». Нашла она своё применение и в автомобилестроении. Так, Генри Форд, немного изменив изобретение Кьюбитта, сделал из «шаговой мельницы» транспортёр. А в медицинских исследованиях и тренировках беговая дорожка стала использоваться только в 1952 году.

История беговой дорожки в наши дни

Сегодня беговые дорожки есть в каждом тренажёрном зале во всех странах. Своим появлением там они обязаны доктору Роберту Брюсу, которому первому пришло в



Позднее, в шестидесятых годах американский доктор Кеннет Купер опубликовал статью о прямой зависимости хорошего физического состояния человека от беговых упражнений. Вдохновившись этим исследованием, Уильям Стауб в 1969 году сконструировал домашнюю беговую дорожку



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Уильям Кьюбит был сыном простого мельника, но всегда тянулся к науке. Так, в 1804 году при поддержке отца он сконструировал машину, используемую для разделения толстых шкур на более тонкие слои. В дальнейшем он занялся изобретением и производством машин для обмолота зерна. Вклад Кьюбитта в науку был не слишком-то велик, и учёные относились к сыну мельника с некоторой долей презрения. Ровно до 1818 года, когда Уильям Кьюбитт волей случая оказался в тюрьме.К счастью, изобретатель оказался там как простой гость, а не как заключённый. И то, что увидел Кьюбитт во дворе маленькой тюрьмы в Бери-Сент-Эдмундс поразило и возмутило его до самой глубины души. Все преступники, начиная с карманников и хулиганов и заканчивая грабителями и насильниками, просто прогуливались по двору! Но такое положение дел было неприемлемо: вне стен тюрьмы крестьяне и рабочие вкалывали от рассвета до заката, в то время как преступники просто прохлаждались. Едва Кьюбитт, пылающий гневом, вышел за ворота тюрьмы, как у него созрел план. С бездельем отбросов общества было решено покончить.В самые короткие сроки Уильям Кьюбитт усовершенствовал беговое колесо, сделав из него, по сути, беговую дорожку. Только выглядела она несколько иначе, чем мы привыкли. Своё изобретение с описанием Кьюбитт предложил директорам нескольких тюрем, и те с радостью согласились его опробовать. Так «шаговая мельница» или «stepmill» стала альтернативой каторжному труду в шахте. Говорить Кьюбитту спасибо за замену одного наказания другим заключённые не спешили. Побывав на «шаговой мельнице», многие решали, что шахта, а то и виселица всё-таки лучше.Изобретённая Уильямом Кьюбиттом «шаговая мельница» имела довольно простую конструкцию . Она представляла собой двухметровый цилиндр, по всей длине которого были расположены 24 деревянные лопасти, бывшие ступенями. Переступая по этим ступеням, группа заключённых приводила его в движение. Получалось, что преступники в течение многих часов будто бы взбирались на невидимую гору. Такой «подъём» без преувеличений был настоящей пыткой для преступников. Сам механизм был очень тяжёлым, и чтобы привести его в движение, требовались неимоверные усилия. К тому же, каждый заключённый был отделён от другого глухой перегородкой, чтобы исключить общение. Поводом для ненависти заключённых к новому наказанию была и введённая норма шагов. Давило на заключённых и то, что на их бег в «шаговой мельнице» разрешалось смотреть зевакам. Для них это зрелище было не хуже цирка.Приговорённый к лестнице наказаний должен был пройти в день как минимум 6000-7000 футов. Но для многих, совершивших особо тяжкие преступления, норма была в несколько раз выше. По некоторым данным, убийцы и насильники должны были проходить 17 000 футов, то есть пять с лишним километров. А время наказания было ограничено: преступнику давали всего восемь часов, чтобы сделать норму. Такая пытка может показаться и не пыткой вовсе — подумаешь, пройти пять километров за восемь часов! Но она изматывала не хуже, чем подъём на Эверест.Постоянные поднятия колен вкупе с сильным нажимом на ступни быстро лишали сил. Уставшие заключённые буквально падали с бесконечной лестницы, но надзиратели, не слушая их мольбы, тут же загоняли их обратно. В течение пары лет пыточными «беговыми дорожками» обзавелись 40 тюрем в Великобритании и её колониях. А чтобы преступники не просто бегали, как белки в колесе, Кьюбитт усовершенствовал свою «шаговую мельницу».Уильям Кьюбитт придумал присоединить вращающийся при помощи людской силы механизм к жерновам мельницы. Использовали «бесконечную лестницу», чтобы вентилировать шахты и поднимать воду из колодцев. Сама идея, в общем-то, не нова, похожие механизмы применялись ещё в античные времена. Но Уильям Кьюбитт первым объединил пытки преступников и получение от них же огромной выгоды. К тому же, использовалась эта пыточная машина и для подавления воли человека.Разумеется, каждый сидящий в тюрьме задумывался о побеге и даже разрабатывал его план. Но после целого дня хождения по «бесконечной лестнице» сил на осуществление плана не оставалось ни у кого. С момента введения «шаговой мельницы» как наказания в британских тюрьмах резко снизилось количество побегов. За это Кьюбитт удостоился особой похвалы от властей. Его инженерный ум наконец-то оценили по достоинству. В дальнейшем Уильям стал работать куратором на строительстве множества доков и каналов, что, кстати, было очень престижной работой в то время.А детище Кьюбитта появлялось во всё новых тюрьмах по всему свету. Оно представлялось обществу как едва ли не самое гуманное наказание для преступников. Мол, вместо того, чтобы томиться в камерах, они проводят время на свежем воздухе и получают полезные физические нагрузки. Да и, ко всему прочему, выполняют полезную работу по обмолоту зерна. Появилось даже устойчивое выражение — «танцевать на шаговой мельнице», означающее отбывание наказания на каторге. Не минула чаша сия и известных личностей, например, писателя Оскара Уайльда. Тюрьма стала для него домом на целых два года. Шесть месяцев из них писатель провёл, шагая по «бесконечной лестнице».Однако в 1902 году использование «шаговых мельниц» признали совершенно негуманным видом наказания преступников и отменили. А спустя всего 11 лет появилась изобретённая Хагеном «тренировочная машина», представляющая собой усовершенствованную «бесконечную лестницу». Нашла она своё применение и в автомобилестроении. Так, Генри Форд, немного изменив изобретение Кьюбитта, сделал из «шаговой мельницы» транспортёр. А в медицинских исследованиях и тренировках беговая дорожка стала использоваться только в 1952 году.Сегодня беговые дорожки есть в каждом тренажёрном зале во всех странах. Своим появлением там они обязаны доктору Роберту Брюсу, которому первому пришло в голову использовать промышленную транспортировочную ленту для проведения диагностики заболеваний. Пациент помещался на движущееся полотно ленты, а доктор фиксировал показания кардиографа, полученные от прикреплённых к телу датчиков. Изначально беговые дорожки были механическими, но позднее стали оснащаться моторами. Это позволило увеличить скорость бега на них.Позднее, в шестидесятых годах американский доктор Кеннет Купер опубликовал статью о прямой зависимости хорошего физического состояния человека от беговых упражнений. Вдохновившись этим исследованием, Уильям Стауб в 1969 году сконструировал домашнюю беговую дорожку . Вскоре она появилась в домах простых людей и всевозможных тренировочных залах. А в двухтысячных годах беговую дорожку стали использовать, чтобы тренировать космонавтов на космической станции. Так, устройство, изначально придуманное для наказания заключённых в тюрьмах, стало одним из самых популярных тренажёров в мире.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

Своим появлением беговая дорожка обязана британцу Уильяму Кьюбитту, жившему в XIX веке. Что же подтолкнуло его к созданию изобретения, и как орудие пыток стали использовать для тренировок спортсменов?