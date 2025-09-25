С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Понравилась мера наказания.4 грозные банды в...
  • Grandad
    Не Капитана Америки, а Капитана Америка.Почему форма коре...
  • Ингерман Ланская
    синоптики на 3 дня не могу спрогнозировать, а автор пытается предсказывать что будет через 60 лет😀7 привычных проду...

7 серьезных минусов, из-за которых многим не захочется иметь домик в лесу




Что может быть лучше и романтичнее, чем частный дом в лесу? Наверное, только дом на берегу какого-нибудь водоема. Тишь, гладь, идиллия и никого постороннего, кроме скачущих по веткам белок! Однако, в действительности с лесными домиками все далеко не так просто и хорошо. Существует немало причин, по которым обычным гражданам может резко перехотеться иметь такое «счастье».
Хорошо бы узнать о них до начала строительства или приобретения земли, а не после на собственном опыте.


1. Тьма, тьма и еще раз тьма


В лесу почти всегда темно. |Фото: mykaleidoscope.ru.

В лесу почти всегда темно. |Фото: mykaleidoscope.ru.

 

Прозвучало несколько пафосно, но ведь это действительно так. Строя дом на участке в лесу, нужно быть морально готовым к тому, что это будет теневая территория. Летом это может быть даже хорошо, когда за окном почти каждый день жара. Но как быть с тенью, висящей на участке круглый год?

2. В доме темно


В доме всегда темно. |Фото: mykaleidoscope.ru.

В доме всегда темно. |Фото: mykaleidoscope.ru.


 

Вторая проблема прямо вытекает из первого «достоинства». С естественным освещением будут известные проблемы. И чем ближе деревья к участку, тем хуже ситуация. Если с теньком на участке еще можно смириться, то вот постоянная темнота в доме не только раздражает, но и бьет по кошельку при оплате расходов за электроэнергию.

3. Мох и плесень


Мох успеет надоесть. |Фото: sornyakov.net.

Мох успеет надоесть. |Фото: sornyakov.net.

 

Еще один связанный с постоянной тенью недостаток заключается в том, что любой дачный лесной участок становится благодатным местом для роста и развития мха, а также плесени. Это прозвучит странно, но мох может быть проблемой. Потому что зарастает им в лесу буквально все, включая дорожки во дворе.

4. Тонны листвы


Надоест убирать. |Фото: news.solidwaste.ru.

Надоест убирать. |Фото: news.solidwaste.ru.


 

Вещь, о которой большинство хозяев даже не думает, мечтая о домике в лесном массиве. А ведь в действительности проблема серьезная. Вывозить опавшую листву с участка придется натурально грузовиками. Жечь нельзя, да и чаще всего не получится, потому что горит лесной лист достаточно плохо. Так или иначе, дополнительные траты времени и денег.

5. Частая очистка крыши


Придется чистить крышу. |Фото: botanichka.ru.

Придется чистить крышу. |Фото: botanichka.ru.

 

На самом деле не только крыши, но еще и многочисленных водостоков. Чистить и то, и другое придется с завидной регулярностью, если не хочется потом заниматься еще и дорогостоящим ремонтом. Причем, чистить придется не только от опавших листьев и иголок, но еще и от мха, который поразительным образом забирается на самый верх постройки.

6. Многочисленные «соседи»


Комары съедят. |Фото: dezkrd23.ru.

Комары съедят. |Фото: dezkrd23.ru.

 

Нет, речь идет не о тех соседях, что доят корову в 2 часа ночи или ходят в чем мать родила по территории своего участка. Мы имеем ввиду многочисленную и зачастую не самую приятную живность, сталкиваться с которой «лесному жителю» придется на постоянной основе: комары, клещи и змеи.

7. Высокие грунтовые воды


Септик будет наполняться. ¦Фото: centroplast.by.

Септик будет наполняться. ¦Фото: centroplast.by.

 

На многих лесных земельных участках есть проблемы с отведением воды. А все потому, что в лесах традиционно высокий уровень грунтовых вод. Чревато это ровно тем, что септик может наполняться с поразительной скоростью. А что до центральной канализации, то ведь ее может просто не быть.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх