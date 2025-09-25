7 серьезных минусов, из-за которых многим не захочется иметь домик в лесу

Что может быть лучше и романтичнее, чем частный дом в лесу? Наверное, только дом на берегу какого-нибудь водоема. Тишь, гладь, идиллия и никого постороннего, кроме скачущих по веткам белок! Однако, в действительности с лесными домиками все далеко не так просто и хорошо. Существует немало причин, по которым обычным гражданам может резко перехотеться иметь такое «счастье».
1. Тьма, тьма и еще раз тьма
В лесу почти всегда темно. |Фото: mykaleidoscope.ru.
Прозвучало несколько пафосно, но ведь это действительно так. Строя дом на участке в лесу, нужно быть морально готовым к тому, что это будет теневая территория. Летом это может быть даже хорошо, когда за окном почти каждый день жара. Но как быть с тенью, висящей на участке круглый год?
2. В доме темно
В доме всегда темно. |Фото: mykaleidoscope.ru.
Вторая проблема прямо вытекает из первого «достоинства». С естественным освещением будут известные проблемы. И чем ближе деревья к участку, тем хуже ситуация. Если с теньком на участке еще можно смириться, то вот постоянная темнота в доме не только раздражает, но и бьет по кошельку при оплате расходов за электроэнергию.
3. Мох и плесень
Мох успеет надоесть. |Фото: sornyakov.net.
Еще один связанный с постоянной тенью недостаток заключается в том, что любой дачный лесной участок становится благодатным местом для роста и развития мха, а также плесени. Это прозвучит странно, но мох может быть проблемой. Потому что зарастает им в лесу буквально все, включая дорожки во дворе.
4. Тонны листвы
Надоест убирать. |Фото: news.solidwaste.ru.
Вещь, о которой большинство хозяев даже не думает, мечтая о домике в лесном массиве. А ведь в действительности проблема серьезная. Вывозить опавшую листву с участка придется натурально грузовиками. Жечь нельзя, да и чаще всего не получится, потому что горит лесной лист достаточно плохо. Так или иначе, дополнительные траты времени и денег.
5. Частая очистка крыши
Придется чистить крышу. |Фото: botanichka.ru.
На самом деле не только крыши, но еще и многочисленных водостоков. Чистить и то, и другое придется с завидной регулярностью, если не хочется потом заниматься еще и дорогостоящим ремонтом. Причем, чистить придется не только от опавших листьев и иголок, но еще и от мха, который поразительным образом забирается на самый верх постройки.
6. Многочисленные «соседи»
Комары съедят. |Фото: dezkrd23.ru.
Нет, речь идет не о тех соседях, что доят корову в 2 часа ночи или ходят в чем мать родила по территории своего участка. Мы имеем ввиду многочисленную и зачастую не самую приятную живность, сталкиваться с которой «лесному жителю» придется на постоянной основе: комары, клещи и змеи.
7. Высокие грунтовые воды
Септик будет наполняться. ¦Фото: centroplast.by.
На многих лесных земельных участках есть проблемы с отведением воды. А все потому, что в лесах традиционно высокий уровень грунтовых вод. Чревато это ровно тем, что септик может наполняться с поразительной скоростью. А что до центральной канализации, то ведь ее может просто не быть.
