Индейские цивилизации всегда вызывали интерес у исследователей и обывателей. Особенно пристальное внимание вызывают не только майя, но и ацтеки, ведь они также оставили заметный след в истории. И если о первых известно довольно много, то о вторых в обществе знают куда меньше. Вашему вниманию 5 занимательных фактов об индейской цивилизации ацтеков.
1. «Ацтеки» - это не самоназвание
Ацтеки себя так никогда не называли. /Фото: interesnyefakty.org
Многие считают, что «ацтеки» - это самоназвание представителей древней цивилизации. А в реальности это было совершенно не так: такое имя индейцам дали европейские конкистадоры. Сам же народ, как это не удивительно, предпочитал именовать себя мексиканцами (mēxihcah).
2. Похоронный обряд ацтеков
Неожиданные места погребения ацтеков. /Фото: fishki.net
Сегодня археологи во время экспедиций по раскопкам древних мест поселения ацтеков находят погребения в довольно неожиданных места для современного человека. А всё потому, что древняя цивилизация имела традицию похорон своих умерших прямо под собственными домами. Более того, существовала практика убийства собак вместе с хозяином, чтобы она могла сопровождать его душу в загробный мир.
3. Система рабства ацтеков
Ацтеки сами могли продать себя в рабство. / Фото: i.ytimg.com
Ацтеки разработали довольно кабальный рабовладельческий строй, даже при потенциальной возможности выкупа оттуда. А всё потому, что у них активно практиковалась добровольная продажа в рабство себя или своих детей для погашения долгов. Таким образом, рабом мог стать любой, кто задолжал, или его родственники, а не военнопленные или представители других народов.
4. Столица ацтеков
Столица ацтеков, современный вид. /Фото: architectureguru.ru
Столицей ацтеков был город, который назывался Теночтитлан, расположенный на острове посреди озера. Когда европейские колонизаторы увидели размеры этого места, стало понятно, что оно больше по размерам, чем самые развитые европейские города. На сегодняшний день озеро, посреди которого располагался Теночтитлан, было осушено, а на этом месте была построена столица современной Мексики — Мехико.
5. Прогресс ацтеков
Ацтеки не имели колёса, зато имели полноценный бухгалтерский учёт. /Фото: 360tv.ru
Ацтеки умудрились выстраивать такие значительные сооружения и жить тысячелетиями даже без применения колеса. Оказывается, за все время существования своей цивилизации он так никогда не был изобретён. Зато финансовая сфера была у них довольно развита: историки сделали вывод, что ацтеки подвергали учёту буквально все сферы своей жизни.
