Поделки из стеклянных бутылок

Наверняка каждый из вас когда-нибудь пробовал мастерить нечто совершенное из стеклянной бутылки. Уже само по себе стекло предусматривает массу вариантов своего применения.

Но у дизайнеров интерьера и любителей поделок этот прозрачный материал пользуется особой популярностью.

Взгляните на эти чудесные композиции и попробуйте сотворить для себя что-то новенькое.

Декор

Герберы в радужных бутылках

Фееричный комплект