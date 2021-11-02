Поделки из стеклянных бутылок

Наверняка каждый из вас когда-нибудь пробовал мастерить нечто совершенное из стеклянной бутылки. Уже само по себе стекло предусматривает массу вариантов своего применения.
Но у дизайнеров интерьера и любителей поделок этот прозрачный материал пользуется особой популярностью.
Взгляните на эти чудесные композиции и попробуйте сотворить для себя что-то новенькое.
Декор
Герберы в радужных бутылках
Фееричный комплект
Элегантный декор
“Подсолнечное трио” – сочный колорит
“Единое целое”
Минимум усилий, несколько предметов, и перед вами роскошная композиция для украшения стола.
Ажурный дуэт
Яркие штрихи на белом фоне – изысканно, стильно и легко!
Это не просто типичные полки – это целое мастерство декоративного дизайна, главным предметом которого является стеклянная бутылка.
“Ослепительная синева” – необычный яркий акцент
Презентабельный дизайн
Держатель для браслетов
Украшения, подвески, сувениры
Живописная мозаика
Нестандартные вазоны для цветов
Уникальный винтажный декор из стеклянной бутылки
Простой переплёт
И только подумать! Композиция из простого деревянного ящичка с нежными цветами в стеклянных бутылочках на белой кружевной скатерти создаёт впечатление высококлассного декора.
Пастельные тона, натуральные материалы, красивый декор наполнят ваш дом гармонией, теплом и уютом.
Символический комплект
Люстры и светильники из стеклянных бутылок – бесподобный элемент дизайна, который прекрасно смотрится в большом банкетном зале.
Роскошная форма
Светодиодная подсветка
Обволакивающие кованные стебли, приглушенный матовый окрас создают неповторимый эффект изысканного дизайна.
Стильная непосредственность минимализма
Яркие колокола
Блистательный гламур
Подсвечники
Эти милые подсвечники – трогательный элемент новогоднего декора. Они наполнят дом уютной, тёплой, по-зимнему сказочной атмосферой.
Для тех, кто против обыденности и банальности, представляем новые идеи, неожиданные решения, нестандартный подход в оформлении экстерьера.
Выразительный цветок
Незаурядное дерево
Зимой и летом одним цветом
Самый видный подсолнух
Потрясающий креатив
Фантастический гриб
Диво-стрекоза
Барная ёлка
Мелодию ветра сыграют эти красочные композиции. Прелестный декор для экстерьера
Волшебство в бутылке
Забота о природе
Озорной петушок
Сервировка стола по-особенному
Эффектный фуд-дизайн
Своеобразная подача закусок
Ваш шведский стол будет особенным!
На кухне
Аппетитная презентация вкуснейшей настойки
Красивые бутылки для хранения специй и соусов
Бесподобное украшение сада
Несравненное трио
Мини-террариум
Оригинальная конструкция
Новогоднее чудо
Задорный персонаж из кока-колы
Снеговые джентльмены
Красочная изморозь на бутылке
Сюжет из зимней сказки
Свежие комментарии