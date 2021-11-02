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Поделки из стеклянных бутылок

Поделки из стеклянных бутылок

Наверняка каждый из вас когда-нибудь пробовал мастерить нечто совершенное из стеклянной бутылки. Уже само по себе стекло предусматривает массу вариантов своего применения.

Но у дизайнеров интерьера и любителей поделок этот прозрачный материал пользуется особой популярностью.

Взгляните на эти чудесные композиции и попробуйте сотворить для себя что-то новенькое.

Декор

Герберы в радужных бутылках

87

Фееричный комплект

82

Элегантный декор

62
58

“Подсолнечное трио” – сочный колорит

101

“Единое целое”

110
91

Минимум усилий, несколько предметов, и перед вами роскошная композиция для украшения стола.

92
90

Ажурный дуэт

83

Яркие штрихи на белом фоне – изысканно, стильно и легко!

21
5

Это не просто типичные полки – это целое мастерство декоративного дизайна, главным предметом которого является стеклянная бутылка.

117
136

“Ослепительная синева” – необычный яркий акцент

137

Презентабельный дизайн

116

Держатель для браслетов

9

Украшения, подвески, сувениры

12
13
14
47
1

Живописная мозаика

49
20

Нестандартные вазоны для цветов

54
84
133
68

Уникальный винтажный декор из стеклянной бутылки

24
18

Простой переплёт

64
26

И только подумать! Композиция из простого деревянного ящичка с нежными цветами в стеклянных бутылочках на белой кружевной скатерти создаёт впечатление высококлассного декора.

123
135
27
4
79

Пастельные тона, натуральные материалы, красивый декор наполнят ваш дом гармонией, теплом и уютом.

96

Символический комплект

94
19

Люстры и светильники из стеклянных бутылок – бесподобный элемент дизайна, который прекрасно смотрится в большом банкетном зале.

23
37
39
36

Роскошная форма

45
114
31

Светодиодная подсветка

46

Обволакивающие кованные стебли, приглушенный матовый окрас создают неповторимый эффект изысканного дизайна.

40

Стильная непосредственность минимализма

30
44

Яркие колокола

52
50
42

Блистательный гламур

43
29
38

Подсвечники

51

Эти милые подсвечники – трогательный элемент новогоднего декора. Они наполнят дом уютной, тёплой, по-зимнему сказочной атмосферой.

25
16
35

Для тех, кто против обыденности и банальности, представляем новые идеи, неожиданные решения, нестандартный подход в оформлении экстерьера.

Выразительный цветок

60

Незаурядное дерево

66

Зимой и летом одним цветом

65

Самый видный подсолнух

67

Потрясающий креатив

63

Фантастический гриб

131

Диво-стрекоза

69

Барная ёлка

73
71
72

Мелодию ветра сыграют эти красочные композиции. Прелестный декор для экстерьера

118
75

Волшебство в бутылке

41

Забота о природе

85

Озорной петушок

11

Сервировка стола по-особенному

120

Эффектный фуд-дизайн

15
88
129

Своеобразная подача закусок

127
126
121

Ваш шведский стол будет особенным!

128
122

На кухне

Аппетитная презентация вкуснейшей настойки

138

Красивые бутылки для хранения специй и соусов

132

Бесподобное украшение сада

28

Несравненное трио

134

Мини-террариум

48

Оригинальная конструкция

10

Новогоднее чудо

Задорный персонаж из кока-колы

17

Снеговые джентльмены

55

Красочная изморозь на бутылке

81

Сюжет из зимней сказки

8
61
74

Свадебный декор

102

Именные бутылочки

108

Неповторимая коллекция торжественных сервировок стола

109

 

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