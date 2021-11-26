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Декретный отпуск для отца, «Макдональдс» на каждом углу и еще 11 вещей в Швеции, которые приведут пр


Необычные факты, которые удивят приезжих в Швеции.

Необычные факты, которые удивят приезжих в Швеции.

Когда речь заходит о Швеции, на ум тут же приходят понятия «шведский стол» или «шведская семья». Однако самим шведам эти утверждения неизвестны. Однако в укладе их жизни есть немало удивительных вещей, например, ребенку дают при рождении фамилию матери, а отец имеет право на декретный отпуск.

1. Страна изобретений


Холодильник, тетра пак и другие изобретения шведов.

Холодильник, тетра пак и другие изобретения шведов.

Швеция - родина огромного количества изобретений. В 1959 году инженер Нильс Болин изобрел 3-точечный ремень для авто, который спас жизни более одного миллиона людей. Экологичный картонный тетра пак тоже родом из Швеции, как и холодильник, без которого мы не мыслим своей жизни сейчас. Кроме того, шведы придумали знаменитый дизайн бутылки Coca-Cola, сборную мебель IKEA, спички, компьютерную мышь и телефонную трубку.

2. Шведская семья, шведская стенка и шведский стол


Замещение понятий.

Замещение понятий.

Шведская стенка, шведский стол, шведская семья... Вам знакомы эти понятия? А вот шведам нет. Точнее некоторые из них присутствуют в стране, но называются совершенно иначе. Например, «шведский стол», который присутствует в каждом втором отеле Турции или Египта получил свое название от закусочного стола «smorgasbord».
Дело в том, что скандинавские народы издавна делали заготовки из соленой рыбы, корнеплодов и копченого мяса, а по случаю прихода гостей, выставляли яства прямо в тех же огромных контейнерах на стол.

Шведскую стенку тоже придумали в этой стране, однако на родине ее называют ribbsto, что дословно переводится «рама с перекладинами». А вот никаких шведских семей в Швеции нет. Народ страны моногамен, а само понятие произошло под впечатлением от журналов для взрослых, которые были популярны в 70-х.

3. Волосы


Модный цвет волос.

Модный цвет волос.

В то время, как в Европе многие мечтают стать блондинками, в Швеции женщины поголовно красятся в темные оттенки. Обладательницы натуральных белокурых прядей чаще затеняют их в русый или черный цвет. Что попишешь, видимо такая женская суть, стремиться кардинально изменить то, что дала природа.

4. Молодость в Швеции


Студенты в Швеции.

Студенты в Швеции.

30 лет - сущий пустяк для шведов. Многие из них в эти годы только заканчивают университет. В отличие от других европейских стран в Швеции молодые люди не спешат поступать в ВУЗ. После школы они работают, съезжают от родителей и путешествуют, а в 25-27 лет начинают осмысленно выбирать серьезную профессию и поступают на учебу.

5. Налоги


Отношение к налогам в Швеции.

Отношение к налогам в Швеции.

Шведы - одни из самых исправных и организованных налогоплательщиков. И это при том, что налоги по стране варьируются в пределах 29-35 процентов от дохода. Уплата налогов - предмет гордости в Швеции. Причем, чем больше заплатил, тем больше поводов похвастаться у тебя есть.

6. Язык


Особенности шведского языка.

Особенности шведского языка.

Неофициально шведский язык делится на простой и сложный. Большая часть населения в повседневной жизни использует упрощенный вариант, но частенько использует сложные словечки, дабы блеснуть умом. Забавно то, что многие шведы понятия не имеют о значении и половины «трудных» слов.

7. Декретный отпуск


Особенности декретного отпуска.

Особенности декретного отпуска.

В шведских семьях царит равноправие. В этой стране мужчины часто присутствуют на родах, а сразу после них могут забрать новорожденного, позволив матери отдохнуть. Декретный отпуск в Швеции также имеет некоторые особенности. Всего родителям дается 480 дней для ухода за ребенком, из которых 60 принадлежат отцу. Отпуск можно брать частями, делить на дни, недели, месяцы и даже часы.

8. Фастфуд


Культура питания в Швеции.

Культура питания в Швеции.

Шведы не слишком любят готовить дома, поэтому часто устраивают семейные походы в рестораны быстрого питания. Кстати, последних тут несметное количество. Именно в Швеции сосредоточено наибольшее количество ресторанов McDonald’s в Европе. Что касается любимых блюд, тут пользуется особой популярностью пицца-кебаб и жареная селедка.

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9. Продолжительность жизни


Старики в Швеции.

Старики в Швеции.

Продолжительность жизни в Швеции значительно выросла за последние 10 лет и теперь является одним из самых высоких показателей. Мужчины в среднем живут до 79,5 лет, а женщины до 83,5 лет. Современные обыватели Швеции ведут спокойный, размеренный образ жизни, избегая эмоциональных потрясений. Возможно, именно по этой причине за последние годы снизился процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

10. Имена и фамилии


Имена и фамилии в Швеции.

Имена и фамилии в Швеции.

У родителей есть 3 месяца, чтобы назвать ребенка. В Швеции при рождении малыш получает целых 3 имени, причем фамилия отца становится факультативным средним именем. А вот фамилия матери является официальной. Правило давать ребенку фамилию матери действует в Швеции с 1986 года.

11. Детские комнаты


Жизнь с детьми в Швеции.

Жизнь с детьми в Швеции.

В Швеции комфортно жить с детьми. В каждом учреждении, будь то больница, банк или вокзал, есть комната ребенка с игрушками и различными развлечениями для малышей. Сидя в очереди где-либо с ребенком, вам запросто могут подарить раскраску с карандашами или детскую книгу.

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12. Забота о животных


Шведы и любовь к животным.

Шведы и любовь к животным.

Шведы очень уважительно относятся к природе, экологии и животным. За плохое обращение к братьям нашим меньшим в этой стране можно схлопотать не только штраф, но и реальный срок. Даже будучи заядлыми рыбаками, Шведы всегда отпускают рыбу, возвращаясь домой без улова.

13. Стиральная комната


Прачечная в многоэтажках.

Прачечная в многоэтажках.

Жильцы многоэтажек не имеют личных стиральных машин в квартирах, но есть отдельная прачечная. Для того чтобы постирать, посушить и погладить белье, нужно записаться на определенное время. Отсутствие стиральных машин помогает шведам экономить электричество.

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Декретный отпуск для отца, «Макдональдс» на каждом углу и еще 11 вещей в Швеции, которые приведут пр

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Декретный отпуск для отца, «Макдональдс» на каждом углу и еще 11 вещей в Швеции, которые приведут прПодписаться на мой Instagram
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