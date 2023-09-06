10 древнейших городов мира, которые существуют о сих пор: от Ирана до Болгарии

На Земле существует немало городов, которые славятся своими древними достопримечательностями. Но есть среди них особенно великовозрастные – это города, которым несколько тысяч лет и которые пережили не одну крупнейшую древнюю цивилизацию. Исследователи составили рейтинг самых старых из таких городов. Познакомьтесь с десяткой «наидревнейших»: возможно, она вас удивит.
10-е место. Пловдив, Болгария
Десятку самых старых городов, существующих на Земле, замыкает Пловдив – на сегодняшний день второй по величине город в Болгарии и известное туристическое место. Здесь красивая природа, развитая экономика и промышленность. Здесь расположен важный железнодорожный узел.
Пловдив.
Пловдив был основан 6000 лет назад. Стоящий на холмах древний город пережил не одно завоевание. Он находился под влиянием персов, фракийцев, македонцев, османов и всегда являлся крупным экономическим и торговым центром. Греки именовали его Филиппополь, а турки – Филибе.
9-е место. Сайда, Ливан
Ливанский город Сайда (в древности – Сидон) был основан на берегу Средиземного моря так же шесть тысяч лет назад. Он расположен примерно в 50 километрах от столицы страны, Бейрута. Этот город упоминается в Библии как «первенец Ханаана».
Сайда.
Как и другие подобные города, Сидон неоднократно завоевывался величайшими империями в истории – Вавилонской, Ассирийской, Египетской, Македонскоцй, Римской и Османской. Город-порт был важным торговым центром Финикийской империи. Кстати, «сайда» переводится с арабского как «рыбный промысел», что говорит об экономической важности этого города.
8-е место. Эрбиль, Ирак
Еще один 6000-летний город, Эрбиль, расположен в Курдистане (автономном регионе Ирака) и по сути является его столицей. Курды называют этот город Хевлер.
Эрбиль.
По данным историков, древний город основали шумеры Месопотамии, и позднее он также неоднократно становился частью великих империй. Особенно важным центром он был во время существования Староассирийской империи. Эрбильская крепость (цитадель) входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
7-е место. Сузы, Иран
Иранский город Суза, или Сузы (другие названия – Сусан, Шушань) неоднократно упоминается в Библии. Он был основан 6300 лет назад неподалёку от реки Тигр. Первые же поселения тут появились даже раньше – 7 тыс. лет назад. В истории города был трагический эпизод, когда его почти до основания разрушили ассирийцы. Позже Сузы был восстановлен и во времена Персидской империи город пережил свой расцвет.
Сузы.
В наши дни Сузы входит в состав иранской провинции Хузестан. Здесь живут в основном мусульмане-шииты и персидские евреи.
6-е место. Афины, Греция
Столица Греции – один из древнейших городов. Афины были основаны 7000 лет назад и, как известно, стали основой западной культуры, философии, науки и в целом западной цивилизации. За всю свою историю город переживал разрушение, причем, дважды – во время дорийского вторжения и захвата города персами.
Афины.
Сегодня греческая столица — это мегаполис с населением около 4 миллионов человек и важнейший туристический центр.
5-е место. Аргос, Греция
Аргос – ещё один старейший город Европы и всего мира, расположенный в Греции. Он ровесник Афин, которые находятся почти в ста километрах от него. Аргос расположен на полуострове Пелопоннес, через него проходят крупная автомобильная и железная дороги.
Аргос.
В своей истории этот город (а точнее, городское поселение) старался сохранять нейтралитет, не участвуя в крупных войнах, хотя постоянно попадал под влияние то одного, то другого государства. Аргос известен знаменитым избиением олигархов народом, которое произошло здесь в 371 году до нашей эры. Он также упоминается в «Илиаде» Гомера: герой Диомед был царем Аргоса.
4-е место. Алеппо, Сирия.
Сирийскому городу Алеппо более 8000 лет. Он располагался в конце Шелкового пути, соединяя Месопотамию и Средиземное море. До открытия в 1869 году Суэцкого канала он играл огромную роль в торговле и экономике.
Алеппо до и после войны.
В Алеппо было очень много архитектурных памятников, однако, как известно, большая часть древнейшего города была разрушена во время недавней войны в Сирии в 2013-2016 годах. В то страшное время в Алеппо погибло больше половины населения.
3-е место. Библос, Ливан
В тройке самых древних до сих пор существующих городов на планете третье место занимает ливанский город Библос (Джубайль). Историки считают, что он был впервые заселен 9-10 тысяч лет назад, а как постоянно населенный жителями крупный город фигурировал в исторических источниках с примерно с 5000 года до нашей эры.
Библос.
За всю историю Библос попеременно завоевывали все крупнейшие империи, существовавшие в этой части Земли. Кстати, есть предположение, что слово «Библия» произошло именно от названия этого древнейшего города.
2-е место. Дамаск, Сирия
Крупнейшему Сирийскому городу Дамаску 9000 лет, но официально он все-таки считается более старым, чем Библос. Это древнейшая из современных столиц, существующих на Земле.
Дамаск.
Дамаск известен как столица арабской культуры, он пережил расцвет и гибель многих цивилизаций. До сих пор этот город известен как крупный религиозный центр в восточной части Средиземноморья.
1-е место. Иерихон, Палестина
Известный из библейских сюжетов Иерихон, расположенный в долине реки Иордан, признан самым древним из постоянно населенных городов Мира. Считается, что ему более 9000 лет.
В среднем бронзовом веке Иерихон переживал невероятный расцвет. Как и некоторые другие древнейшие города, Иерихон неоднократно разрушали и отстраивали заново. А вот в конце среднего бронзового века Иерихон был разрушен, предположительно, в результате взрыва упавшего неподалеку огромного ледяного метеорита.
Иерихон.
В наши дни Иерихон очень популярен у туристов. Согласно Библии, именно здесь был похоронен Моисей, здесь крестили Иисуса. Кроме того, здесь были найдены знаменитые Свитки Мертвого моря.
Текст: Анна Белова
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