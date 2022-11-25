9 цивилизаций, загадка исчезновения которых остаётся неразгаданной

1. Ольмеки

Одна из древнейших цивилизаций мира. /Фото: interesnyefakty.org

2. Набатейское царство

После этой таинственной цивилизации остались красивые дворцы. /Фото: travelask.ru

3. Аксумское царство

Есть как минимум три версии, как исчез Аксум. /Фото: hightech.fm

4. Микены

Одна из самых загадочных цивилизаций Античности. /Фото: ontrips.ru

5. Кхмерская империя

Потерянное величие древней Камбоджи. /Фото: vokrugsveta.ua

6. Трипольская культура

Земледельческая культура, которая непонятно как пропала. /Фото: dzvin.media

7. Культура Кловис

Возможно, это была первая американская цивилизация. /Фото: cyrillitsa.ru

8. Минойская цивилизация

Античная цивилизация бронзового века. /Фото: krugosvet.ru

9. Анасази

Непонятно, почему эти красивые дома были брошены хозяевами. /Фото: elementy.ru