Что такое «мусорные» дни в Японии, и почему соседи могут поставить друг другу под дверь их же мусор

Еще 50 лет назад на улицах Японии возвышались горы мусора / Фото: liveinternet.ru

Иностранцу познать стратегию сортировки мусора будет непросто / Фото: twitter.com

1. Сортировка мусора

Сортировка осуществляется по способу переработки или утилизации / Фото: mapme.club

Мусор разделяют на несколько категорий / Фото: nlo-mir.ru







сгораемые (сжигаемые) – пищевые отходы, содержимое пылесоса, ткань, дерево, резина, пленки, винил и прочее;















несгораемые (несжигаемые) – предметы из керамики, металла, электрические приборы, батарейки, лампы;















перерабатываемые (подлежащие вторичной переработке) – газеты, картон, бумага, журналы, пластиковые поддоны и так далее;















крупногабаритные – мебель, бытовая техника, велосипеды и прочее (в супермаркетах продаются спецмарки, которые необходимо наклеивать, если выбрасывается что-то подобное).









Перед тем, как выбросить бутылку, японцы очищают ее от загрязнения / Фото: future.vedomosti.ru

2. «Мусорные» дни или когда и куда выбрасывать

Вывоз разных категорий мусора осуществляется по определенным дням / Фото: greenbelarus.info