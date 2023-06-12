Что такое «мусорные» дни в Японии, и почему соседи могут поставить друг другу под дверь их же мусор

Отношение к отходам, обращение с ними и утилизация в Японии совершенно не такое, как у населения других государств и стран. Чтобы защитить от загрязнения окружающую среду и сэкономить свои ресурсы, японцы разработали отдельную систему сортировки мусора. Что касается утилизационной системы, то меры по ее усовершенствованию принимаются не только на государственном уровне, но и на местном. Это повышает безопасность при обработке отходов и их возвращение в производственный цикл после переработки.
Еще 50 лет назад на улицах Японии возвышались горы мусора / Фото: liveinternet.ru
В этой стране раздельный принцип сбора бытового мусора, как, впрочем, и все другое, поставлено на уровень своеобразной жизненной философии. И чтобы все это организовать, им не нужны были сотни лет. А еще пятьдесят лет назад города здесь были заполнены огромнейшими скоплениями мусора, что и потребовало немедленного внимания к проблеме властей. Самое интересное, что здесь вопрос решился в рекордно короткие сроки.
Иностранцу познать стратегию сортировки мусора будет непросто / Фото: twitter.com
Для человека, приехавшего в Японию из другой страны, важно решить главную проблему, связанную с выносом мусора. То есть ему в кратчайшие сроки необходимо разобраться, как его сортировать и, соответственно, выносить. Этот момент будет беспокоить и домовладельца, у которого иностранец снимет жилплощадь. Поэтому в первую очередь следует самостоятельно изучить правила или попросить рассказать подробнее об этом кого-нибудь из местных.
1. Сортировка мусора
Сортировка осуществляется по способу переработки или утилизации / Фото: mapme.club
В разных префектурах в Японии к разделению отходов практикуется свой подход. Но есть и общие каноны, в частности, обобщенные группы отходов, которые везде в государстве идентичны. Разделение проходит соответственно способу переработки или утилизации.
Мусор разделяют на несколько категорий / Фото: nlo-mir.ru
Весь мусор делят на следующие категории:
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- сгораемые (сжигаемые) – пищевые отходы, содержимое пылесоса, ткань, дерево, резина, пленки, винил и прочее;
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- несгораемые (несжигаемые) – предметы из керамики, металла, электрические приборы, батарейки, лампы;
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- перерабатываемые (подлежащие вторичной переработке) – газеты, картон, бумага, журналы, пластиковые поддоны и так далее;
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- крупногабаритные – мебель, бытовая техника, велосипеды и прочее (в супермаркетах продаются спецмарки, которые необходимо наклеивать, если выбрасывается что-то подобное).
Перед тем, как выбросить бутылку, японцы очищают ее от загрязнения / Фото: future.vedomosti.ru
И это только несколько основных подвидов. Но в каждой префектуре свои правила, требующие уточнения. В одном «доме-муравейнике» нередко встречаются десятки мусорных контейнеров. Каждая емкость предназначена для определенного типа, вида, подвида отходов. В одном месте можно выбросить в отдельный бак пластиковую бутылку вместе с крышкой, а вот в другом вас ждет два бака. То есть, бутылка бросается в один, а крышка во второй. И еще момент, вся тара должна быть предварительно очищена от загрязнений и вымыта, если это банки, бутылки и другие емкости.
2. «Мусорные» дни или когда и куда выбрасывать
Вывоз разных категорий мусора осуществляется по определенным дням / Фото: greenbelarus.info
Япония – удивительное государство, причем, абсолютно во всем. Если мы привыкли, что можем выбросить мусор в любое время дня и ночи, то здесь все иначе. Определенный вид отходов выбрасывают и вывозят в конкретные дни недели, а вынести его в контейнер можно только до определенного времени. Поэтому, если стеклянные бутылки очутились в баке в день, когда коммунальные службы вывозят пластик, будьте готовы, что за вами проследят соседи. Конечно, никто не заявит в полицию и не станет грубить. Просто под дверь вашего дома поставят ваш же мусор.
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