История легендарной питерской банды «Попрыгунчиков»

Весной 1920 года несколько питерских милиционеров, переодетых простыми гражданами, прогуливались по темным закоулкам северной столицы. Наконец они увидели то, чего долго ждали: странные белые фигуры в саванах, передвигающиеся огромными прыжками, окружили якобы зазевавшихся прохожих. Правда, на этот раз «жертвы» не начали как обычно убегать от «привидений», а наставили на преступников оружие.

Так была арестована банда, около двух лет грабившая жителей Петрограда. Страх, который внушали ужасные «Попрыгунчики» был так велик, что отголоски его можно найти и сейчас, ровно через сто лет, в городских легендах и, конечно, в многочисленных романах и фильмах, рассказывающих о том времени. Неспокойные годы после Революции стали временем раздолья для жуликов, мошенников и воров всех видов и рангов. Буквально за несколько следующих лет молодая Советская милиция навела порядок и прекратила криминальный разгул, однако произошло это не сразу и стоило огромных трудов и жертв. Пока же, на волне перемен и смены власти, преступники изощрялись как могли. Однако то, что придумал уголовник Ванька-Живой труп, превзошло все, что можно было бы ожидать от обычных грабителей . Началось все с идеи – как бы получше запугать обывателей, чтобы те и пикнуть не смели, пока их карманы обчищают, да и потом, чтобы лиц не узнали, рассказать толком ничего бы не смогли. Придумал Ванька нарядиться во время ограбления покойниками, а чтобы еще страшнее было – на ходули подняться или придумать прыгалку какую-нибудь, ведь двадцатый век на дворе, пора науку и технику привлекать к делу. После такого маскарада ограбленные, если что и расскажут, – не страшно, милиция «привидений летающих» явно не будет искать!Вот такой криминально-режиссерский талант и фантазию проявил Иван Бальгаузен, собравший вокруг себя для нового дела целую команду. Приятель Демидов, который был когда-то жестянщиком, взялся изготовить ходули да сильные пружины к обуви, чтобы можно было «сигать» - быстро и высоко. А верная любовница Манька Соленая, у которой нашлась швейная машинка (на самом деле Мария Полевая была женщиной запасливой и рукодельной), сшила, посмеиваясь, огромные белые саваны и колпаки. Потренировавшись немного, взялись за дело. Первые пробные «забеги» прошли как по маслу. В темноте фигуры в развивающихся саванах, которые передвигались огромными прыжками (могли забор перепрыгнуть или из окна выпрыгнуть неожиданно), вызывали панический ужас даже у грамотных и хорошо одетых граждан, а про селян, приехавших в столицу по делам, и говорить было нечего. По городу сразу поползли слухи об ужасных «Попрыгунчиках», которые на самом деле – мертвецы, но грабят не хуже живых. Это тоже креативным разбойникам оказалось на руку. Всем известно, что страх – лучший помощник грабителя. Он парализует жертву и после справится с ней становится делом легким. Ради страха весь маскарад ведь и планировался.Главарь и участники банды Постепенно банда росла. Первое время их действительно не ловили даже – кто будет верить россказням про «прыгающих покойников». Однако через год, когда людей под началом Ваньки стало уже около двадцати, а многочисленные свидетели твердили одно и то же, описывая грабителей со всеми ужасающими подробностями, советская милиция поняла , что банда «Попрыгунчиков» стала уже первоочередной задачей, если новая власть хочет сохранить хоть какой-то порядок на улицах. Чтобы поймать хитрых преступников, был разработан целый план. Пару недель переодетые милиционеры «фланировали» по ночному Петрограду, рассказывая, при случае, направо и налево о том, что, например, «я дельце сегодня провернул – карманы полные, не обчистили бы». Наконец банда «клюнула». В одном из темных переулков подставная «жертва» наконец-то увидела, что ее окружают огромные белые фигуры, прыгая, как в страшном сне. Ответного нападения они не ожидали, так что справились подоспевшие милиционеры с преступниками без особых проблем. Так завершилась история одной из самых известных банд начала XX века.Фотографии из архивных дел о банде Попрыгунчиков Когда милиция нашла дом, где хранилось награбленное, все поняли, что та сотня случаев, которая стала известная блюстителям порядка, - это только вершина айсберга. Похоже, большинство из тех, кто встретились ночью с Попрыгунчиками, натерпелись такого страха, что хранили в секрете свою беду. Деньги, драгоценности, даже одежда потерпевших – преступники не брезговали ничем. По решению суда Иван Бальгаузен и Демидов были расстреляны, остальные члены банды получили огромные сроки, и большая часть этих людей сгинула в лагерях. Однако рукодельница Манька, отсидев положенное, вернулась в город, который теперь уже назывался Ленинградом, и закончила свои дни тихо и мирно, работая кондуктором в трамвае.Советская милиция, 1920-е годы Однако память о Попрыгунчиках оказалась очень живучей. Даже через много лет после завершения этой истории она давала о себе знать. Мало того, что народный фольклор пополнился новой леденящей кровь историей о ловких и безжалостных преступниках- привидениях , но и писатели не отставали: Алексей Толстой в романе «Хождение по мукам», Анатолий Рыбаков в «Бронзовой птице», даже Корней Чуковский описал «Бой пружинок с Васькой Сапожниковым» - упоминания о зловещих «Попрыгунчиках» встречаются во многих книгах, написанных в 20-30-е годы и даже много позже. Дальше подтянулись кинематографисты: «Достояние республики», «Хождение по мукам», «Кортик» и многочисленные детективные фильмы и сериалы не устают напоминать нам об этой яркой, хоть и зловещей странице криминальной истории Санкт-Петербурга. Даже банда гномов-разбойников из современной сказки-фэнтези «Белоснежка: Месть гномов» пугает прохожих, прыгая на гигантских пружинах. Все-таки хорошая идея дорогого стоит! Кстати, многочисленные преступники-подражатели, копирующие стиль «Попрыгунчиков», которые нередко появлялись в последующие годы, тоже так считали. Сегодня во многих детективах фигурируют уже именно они. Так что, вероятно , эта история – одна из тех, что кочуют по миру искусства, обрастая постепенно фактами и событиями, но по-прежнему, как и много лет назад, будоража воображение зрителей и читателей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: