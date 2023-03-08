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Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Этот феномен получил название «стокгольмский синдром», или «синдром заложника», в 1973 г., когда во время вооруженного ограбления банка в Стокгольме двое преступников удерживали в заложниках четверых сотрудников в течение 6-ти дней. А после освобождения жертвы вдруг стали на сторону своих похитителей, одна из девушек даже обручилась с налетчиком. Это был не единственный случай, когда жертвы прониклись симпатией к своим обидчикам. Самые известные и шокирующие случаи – далее в обзоре.


Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Патти Херст – заложница, которая влюбилась в одного из похитителей

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Патти Херст до и после похищения

В 1974 г. политические террористы Симбионистской освободительной армии похитили внучку миллиардера, 19-летнюю Патти Херст. 57 дней девушка находилась в шкафу размером 2 метра на 63 сантиметра. Первые несколько дней она провела с кляпом во рту, с завязанными глазами, ее подвергали физическому и сексуальному насилию. Заговорщики планировали обменять ее на двух заключенных своей группировки, но этот план провалился, и Патти осталась с ними. Девушка не только не стремилась освободиться, но и стала членом группы, принимая участие в налетах и ограблениях банков. В одного из террористов она была влюблена.

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Патти Херст во время ограбления банка и после ареста

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Патти Херст после ареста

За сутки до своего освобождения под залог Патти Херст заявила о том, что вступает в ряды Симбионистской освободительной армии: «Или и дальше оставаться в плену, или использовать мощь С.А.О. и бороться за мир. Я решила бороться… Я решила остаться с новыми друзьями». В 1975 г. девушку арестовали в числе других членов группировки. На суде Херст рассказала о принудительном характере ее деятельности, но обвинительный приговор все же был вынесен.

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Наташа Кампуш и ее похититель Вольфганг Приклопиль

В 1998 г. в Вене была похищена 10-летняя Наташа Кампуш. В течение 8 лет ее держал взаперти маньяк Вольфганг Приклопиль. Все это время девочка находилась в звуконепроницаемом подвале. Она смогла вернуться домой только в 2006 г. Но о своем похитителе девушка отзывалась с сочувствием, утверждая, что он баловал ее больше, чем родители. Как оказалось, в детстве у нее не было друзей, родители развелись, и она чувствовала себя одинокой.

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Наташа Кампуш после освобождения

Когда Наташу похитил маньяк, она вспомнила телепередачу, в которой говорили, что в случае сопротивления жертв похищений часто убивают, и вела себя покорно. После ее освобождения Приклопиль покончил с собой. Узнав об этом, Наташа расплакалась.

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Элизабет Смарт

В 2002 г. маньяк из Солт-Лейк-Сити похитил 15-летнюю Элизабет Смарт. В заключении девушка провела 9 месяцев. Существовала версия, что она могла бы сбежать и раньше, если бы не чувство привязанности к похитителю.

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Элизабет Смарт после освобождения

Психиатры и криминологи изучали этот феномен на протяжении десятилетий и пришли к таким выводам. В стрессовой ситуации между жертвой и агрессором иногда возникает особая связь, которая приводит к возникновению симпатии. Сначала заложники демонстрируют готовность подчиняться агрессору, чтобы избежать насилия и сохранить себе жизнь, но позже под воздействием шока они начинают сочувствовать преступникам, оправдывать их действия и даже отождествлять себя с ними.

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Элизабет Смарт

Это происходит далеко не всегда. Жестокое обращение с заложниками закономерно пробуждает в них ненависть, но в случае гуманного поведения жертва начинает чувствовать благодарность. К тому же, в условиях изоляции от внешнего мира заложники могут узнать точку зрения агрессоров и понять мотивы их поведения. Нередко причины, побудившие их к преступлению, вызывают у жертв сочувствие и желание им помочь. Под воздействием стресса развивается физическая или эмоциональная привязанность к захватчикам. Заложники чувствуют благодарность за то, что их оставили в живых. В результате во время спасательной операции жертвы нередко оказывают сопротивление.

Жертвы, которые влюбились в своих мучителей: шокирующие примеры «стокгольмского синдрома»

Жертва стокгольмского синдрома Элизабет Смарт



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