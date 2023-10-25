25 фотографий гипперреалистичных десертов, мастерски созданных из стекла и фарфора

Аппетитные десерты из стекла и фарфора.
Торты и пирожные могут стать настоящим произведением искусства, особенно в том случае, если над ними потрудились ювелиры, а готовили их вовсе не из теста и крема, а из фарфора и стекла. Глядя на такие удивительные шедевры начинаешь верить, что время может замирать, хотя бы в произведениях искусства.
1. «Ванильно-шоколадный торт»
Американская художница Шайна Лейб (Shayna Leib) умеет создавать из стекла и фарфора просто невероятные произведения искусства!
2. «Вишня в шоколаде»
Шайна Лейб очень неравнодушна к десертам, которым посвятила целый проект под названием «Кондитерская».
3. «Шоколадно-малиновый мусс»
Все сладости, которые выглядят невероятно аппетитно, сделаны исключительно из стекла и фарфора!
4. «Горячий шоколад»
Дело в том, что из-за проблем со здоровьем, художница-стеклодув вынуждена придерживаться очень строгих диетических ограничений.
5. «Кокосовое пирожное с орехами и манго»
Сладости возглавляют список того, что женщине категорически запрещено употреблять в пищу.
6. «Творожно-шоколадный торт»
Художница-стеклодув признается, что проект «Кондитерская» начинался как терапевтические упражнения.
7. «Шоколадный мусс «Гуанайя»
Таким необычным способом Шайна Лейб попыталась «перестроить» свой разум, чтобы рассматривать десерт как форму, а не пищу.
8. «Лимонно-вишневое пирожное»
Но даже самая строгая диета не означает, что сладостями нельзя любоваться и восхищаться.
9. «Апельсиновый саварин»
Поэтому, с помощью своего мастерства, американская художница умело передает всю красоту десертов и… их недоступность.
10. «Малиновый торт»
Художница-стеклодув создает изысканные кулинарные шедевры без использования глазури, карамели и шоколада.
11. «Пирожное с малиновым кремом»
Женщина также постаралась показать, что в десерте важен не только вкус, но и изящная форма.
12. «Шоколадное пирожное «Гуанайя»
Творения американской художницы выглядят настолько реалистичными, что так и хочется насладиться их совершенным вкусом.
13. «Экзотический кокос»
Со временем увлекательное хобби женщины переросло в разгадывание настоящих «технических» загадок.
14. «Шоколадный мусс»
Стекло не всегда помогало художнице добиться необходимого результата, поэтому пришлось искать более подходящий материал.
15. «Вишня в черном шоколаде»
Американка Шайна Лейб начала экспериментировть с фарфором, пытаясь совместить его в работе со стеклом.
16. «Апельсиновый торт со сливками»
Создавая прекрасные, но несъедобные десерты, художница-стеклодув перепробовала все известные методы работы со стеклом.
17. «Торт Карачок»
Для создания некоторых частей своих бесподобных десертов американская художница использовала «старомодную» стеклодувную трубку.
18. «Черный шоколад и манго»
В своих работах женщина, наряду с плавлением, использовала литье и шлифование стекла.
19. «Торт «Черный лес»
На аппетитные стеклянные скульптуры Шайны Лейб можно смотреть бесконечно.
20. «Торт «Черный лес 2»
Мастерски выполненные из стекла шикарные французские десерты в стиле начала XX века.
21. «Какао-крем»
Шайны Лейб – художница-стеклодув с 20-летним стажем работы – уверена, что только мастерство может сделать стекло «послушным».
22. «Творожно-карамельный торт»
Благодаря изысканному художественному вкусу и креативности, американка воплотила проект «Кондитерская» в реальность.
23. «Ежевичный мусс»
Конечно же, профессия художника-стеклодува просто невозможна без способности к кропотливому труду.
24. «Шоколадный купол»
Любовь к десертам и работе со стеклом вдохновляет Шайну Лейб на создание сложных и уникальных шедевров.
25. «Ванильное пирожное с кремом и карамелью»
Любуясь такими совершенными произведениями искусства, все же трудно поверить, что они созданы из стекла и фарфора.
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