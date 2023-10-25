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25 фотографий гипперреалистичных десертов, мастерски созданных из стекла и фарфора


Аппетитные десерты из стекла и фарфора.

Аппетитные десерты из стекла и фарфора.

Торты и пирожные могут стать настоящим произведением искусства, особенно в том случае, если над ними потрудились ювелиры, а готовили их вовсе не из теста и крема, а из фарфора и стекла. Глядя на такие удивительные шедевры начинаешь верить, что время может замирать, хотя бы в произведениях искусства.

1. «Ванильно-шоколадный торт»


Американская художница Шайна Лейб (Shayna Leib) умеет создавать из стекла и фарфора просто невероятные произведения искусства!

Американская художница Шайна Лейб (Shayna Leib) умеет создавать из стекла и фарфора просто невероятные произведения искусства!

 

2. «Вишня в шоколаде»


Шайна Лейб очень неравнодушна к десертам, которым посвятила целый проект под названием «Кондитерская».

Шайна Лейб очень неравнодушна к десертам, которым посвятила целый проект под названием «Кондитерская».

 

3. «Шоколадно-малиновый мусс»


Все сладости, которые выглядят невероятно аппетитно, сделаны исключительно из стекла и фарфора!

Все сладости, которые выглядят невероятно аппетитно, сделаны исключительно из стекла и фарфора!

 

4. «Горячий шоколад»


Дело в том, что из-за проблем со здоровьем, художница-стеклодув вынуждена придерживаться очень строгих диетических ограничений.

Дело в том, что из-за проблем со здоровьем, художница-стеклодув вынуждена придерживаться очень строгих диетических ограничений.

 

5. «Кокосовое пирожное с орехами и манго»


Сладости возглавляют список того, что женщине категорически запрещено употреблять в пищу.

Сладости возглавляют список того, что женщине категорически запрещено употреблять в пищу.

 

6. «Творожно-шоколадный торт»


Художница-стеклодув признается, что проект «Кондитерская» начинался как терапевтические упражнения.

Художница-стеклодув признается, что проект «Кондитерская» начинался как терапевтические упражнения.

 

7. «Шоколадный мусс «Гуанайя»


Таким необычным способом Шайна Лейб попыталась «перестроить» свой разум, чтобы рассматривать десерт как форму, а не пищу.

Таким необычным способом Шайна Лейб попыталась «перестроить» свой разум, чтобы рассматривать десерт как форму, а не пищу.

 

8. «Лимонно-вишневое пирожное»


Но даже самая строгая диета не означает, что сладостями нельзя любоваться и восхищаться.

Но даже самая строгая диета не означает, что сладостями нельзя любоваться и восхищаться.

 

9. «Апельсиновый саварин»


Поэтому, с помощью своего мастерства, американская художница умело передает всю красоту десертов и… их недоступность.

Поэтому, с помощью своего мастерства, американская художница умело передает всю красоту десертов и… их недоступность.

 

10. «Малиновый торт»


Художница-стеклодув создает изысканные кулинарные шедевры без использования глазури, карамели и шоколада.

Художница-стеклодув создает изысканные кулинарные шедевры без использования глазури, карамели и шоколада.

 

11. «Пирожное с малиновым кремом»


Женщина также постаралась показать, что в десерте важен не только вкус, но и изящная форма.

Женщина также постаралась показать, что в десерте важен не только вкус, но и изящная форма.

 

12. «Шоколадное пирожное «Гуанайя»


Творения американской художницы выглядят настолько реалистичными, что так и хочется насладиться их совершенным вкусом.

Творения американской художницы выглядят настолько реалистичными, что так и хочется насладиться их совершенным вкусом.

 

13. «Экзотический кокос»


Со временем увлекательное хобби женщины переросло в разгадывание настоящих «технических» загадок.

Со временем увлекательное хобби женщины переросло в разгадывание настоящих «технических» загадок.

 

14. «Шоколадный мусс»


Стекло не всегда помогало художнице добиться необходимого результата, поэтому пришлось искать более подходящий материал.

Стекло не всегда помогало художнице добиться необходимого результата, поэтому пришлось искать более подходящий материал.

 

15. «Вишня в черном шоколаде»


Американка Шайна Лейб начала экспериментировть с фарфором, пытаясь совместить его в работе со стеклом.

Американка Шайна Лейб начала экспериментировть с фарфором, пытаясь совместить его в работе со стеклом.

 

16. «Апельсиновый торт со сливками»


Создавая прекрасные, но несъедобные десерты, художница-стеклодув перепробовала все известные методы работы со стеклом.

Создавая прекрасные, но несъедобные десерты, художница-стеклодув перепробовала все известные методы работы со стеклом.

 

17. «Торт Карачок»


Для создания некоторых частей своих бесподобных десертов американская художница использовала «старомодную» стеклодувную трубку.

Для создания некоторых частей своих бесподобных десертов американская художница использовала «старомодную» стеклодувную трубку.

 

18. «Черный шоколад и манго»


В своих работах женщина, наряду с плавлением, использовала литье и шлифование стекла.

В своих работах женщина, наряду с плавлением, использовала литье и шлифование стекла.

 

19. «Торт «Черный лес»


На аппетитные стеклянные скульптуры Шайны Лейб можно смотреть бесконечно.

На аппетитные стеклянные скульптуры Шайны Лейб можно смотреть бесконечно.

 

20. «Торт «Черный лес 2»


Мастерски выполненные из стекла шикарные французские десерты в стиле начала XX века.

Мастерски выполненные из стекла шикарные французские десерты в стиле начала XX века.

 

21. «Какао-крем»


Шайны Лейб – художница-стеклодув с 20-летним стажем работы – уверена, что только мастерство может сделать стекло «послушным».

Шайны Лейб – художница-стеклодув с 20-летним стажем работы – уверена, что только мастерство может сделать стекло «послушным».

 

22. «Творожно-карамельный торт»


Благодаря изысканному художественному вкусу и креативности, американка воплотила проект «Кондитерская» в реальность.

Благодаря изысканному художественному вкусу и креативности, американка воплотила проект «Кондитерская» в реальность.

 

23. «Ежевичный мусс»


Конечно же, профессия художника-стеклодува просто невозможна без способности к кропотливому труду.

Конечно же, профессия художника-стеклодува просто невозможна без способности к кропотливому труду.

 

24. «Шоколадный купол»


Любовь к десертам и работе со стеклом вдохновляет Шайну Лейб на создание сложных и уникальных шедевров.

Любовь к десертам и работе со стеклом вдохновляет Шайну Лейб на создание сложных и уникальных шедевров.

 

25. «Ванильное пирожное с кремом и карамелью»


Любуясь такими совершенными произведениями искусства, все же трудно поверить, что они созданы из стекла и фарфора.

Любуясь такими совершенными произведениями искусства, все же трудно поверить, что они созданы из стекла и фарфора.

 

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