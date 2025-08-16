Как мы разрушаем собственную планету

Изменение климата — настолько масштабное понятие, что средний человек просто не в состоянии представить себе его полностью. Для многих даже глобальное потепление так и остается чем-то из разряда научных страшилок, прочие же смотрят на вещи с позиции «после нас хоть потоп», что и того проще.
На самом же деле, беда гораздо ближе, чем кажется.
Таяние ледника
Северо-Западная Аляска
Слева: август 1940 года
Справа: август 2005 года
Вырубка лесов
Национальный парк Маунт-Элгон, Уганда
Слева: 1973 год
Справа: 2005 год
Таяние ледника Маккарти
Аляска
Слева: июль 1909 года
Справа: июль 2004 года
Вырубка лесов
Лес Сальта, Аргентина
Слева: 1972 год
Справа: 2009 год
Обмеление рек
Аризона и Юта
Слева: март 1999 года
Справа: май 2014 года
Вырубка лесов
Рондония, Бразилия
Слева: 1975 год
Справа: 2009 год
Вырубка лесов
Бабан Рафи, Нигер
Слева: 1976 год
Справа: 2007 год
Обмеление озер
Великие Песчаные Дюны, Колорадо
Слева: 1987 год
Справа: 2011 год
Вырубка лесов
Кения
Слева: 1976 год
Справа: 2007 год
Обмеление озера Оровилль
Калифорния
Слева: 2011год
Справа: 2014 год
Обмеление озера Урмия
Иран
Слева: 2000 год
Справа: 2013 год
Таяние ледника Мьюир
Аляска
Слева: 1941 год
Справа: 2004 год
Вырубка лесов
Национальный парк Накуру, Кения
Слева: 1973 год
Справа: 2000 год
Обмеление Аральского моря
Центральная Азия
Слева: 2000 год
Справа 2014 год
Таяние ледника Мьюир
Аляска
Слева: 1882 год
Справа: 2005 год
Обмеление водохранилища Слон Бьютт
Нью-Мексико
Слева: 1994 год
Справа: 2013 год
Обмеление озера Чикита
Аргентина
Слева: 1998 год
Справа: 2011 год
Вырубка деревьев Атлантического леса
Парагвай
Слева: 1973 год
Справа: 2008 год
Вырубка деревьев леса Мабира
Уганда
Слева: 2001 год
Справа: 2006 год
Таяние ледника Кори Калис
Перу
Слева: 1978 год
Справа: 2011 год
