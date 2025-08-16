С нами не соску...
Как мы разрушаем собственную планету

Изменение климата — настолько масштабное понятие, что средний человек просто не в состоянии представить себе его полностью. Для многих даже глобальное потепление так и остается чем-то из разряда научных страшилок, прочие же смотрят на вещи с позиции «после нас хоть потоп», что и того проще.

На самом же деле, беда гораздо ближе, чем кажется.

Посмотрите на эти фотографи, сделанные при помощи орбитальной съемки. Они — ужасная иллюстрация к скорой гибели нашей планеты.

Таяние ледника


Северо-Западная Аляска
Слева: август 1940 года
Справа: август 2005 года

Как мы разрушаем собственную планету

Вырубка лесов


Национальный парк Маунт-Элгон, Уганда
Слева: 1973 год
Справа: 2005 год

Как мы разрушаем собственную планету

Таяние ледника Маккарти


Аляска
Слева: июль 1909 года
Справа: июль 2004 года

Как мы разрушаем собственную планету

Вырубка лесов


Лес Сальта, Аргентина
Слева: 1972 год
Справа: 2009 год

Как мы разрушаем собственную планету

Обмеление рек


Аризона и Юта
Слева: март 1999 года
Справа: май 2014 года

Как мы разрушаем собственную планету

Вырубка лесов


Рондония, Бразилия
Слева: 1975 год
Справа: 2009 год

Как мы разрушаем собственную планету

Вырубка лесов


Бабан Рафи, Нигер
Слева: 1976 год
Справа: 2007 год

Как мы разрушаем собственную планету

Обмеление озер


Великие Песчаные Дюны, Колорадо
Слева: 1987 год
Справа: 2011 год

Как мы разрушаем собственную планету

Вырубка лесов


Кения
Слева: 1976 год
Справа: 2007 год

Как мы разрушаем собственную планету

Обмеление озера Оровилль


Калифорния
Слева: 2011год
Справа: 2014 год

Как мы разрушаем собственную планету

Обмеление озера Урмия


Иран
Слева: 2000 год
Справа: 2013 год

Как мы разрушаем собственную планету

Таяние ледника Мьюир


Аляска
Слева: 1941 год
Справа: 2004 год

Как мы разрушаем собственную планету

Вырубка лесов


Национальный парк Накуру, Кения
Слева: 1973 год
Справа: 2000 год

Как мы разрушаем собственную планету

Обмеление Аральского моря


Центральная Азия
Слева: 2000 год
Справа 2014 год

Как мы разрушаем собственную планету

Таяние ледника Мьюир


Аляска
Слева: 1882 год
Справа: 2005 год

Как мы разрушаем собственную планету

Обмеление водохранилища Слон Бьютт


Нью-Мексико
Слева: 1994 год
Справа: 2013 год

Как мы разрушаем собственную планету

Обмеление озера Чикита


Аргентина
Слева: 1998 год
Справа: 2011 год

Как мы разрушаем собственную планету

Вырубка деревьев Атлантического леса


Парагвай
Слева: 1973 год
Справа: 2008 год

Как мы разрушаем собственную планету

Вырубка деревьев леса Мабира


Уганда
Слева: 2001 год
Справа: 2006 год

Как мы разрушаем собственную планету

Таяние ледника Кори Калис


Перу
Слева: 1978 год
Справа: 2011 год

