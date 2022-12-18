Бразильский журналист обманул весь мир

Работы фотожурналиста Эдуардо Мартинса (Eduardo Martins) о военных конфликтах и разоренных войной городах занимали двойные развороты лучших международных изданий, а его аккаунт в Instagram насчитывал 150 тысяч подписчиков.







Однако в августе 32-летнего бразильского фотографа, якобы много лет работавшего в горячих точках, поймали на обмане. Оказалось, что его попросту не существует, а фотографии делал кто-то другой. Одураченными оказались BBC, телекомпания Al Jazeera, газета Wall Street Journal и даже Getty Images.











Эдуардо Мартинс – 32-летний красавец-блондин из Сан-Паулу, Бразилия, работающий фотографом-документалистом, и в свободное время занимающийся серфингом. В детстве был болен лейкемией, но смог победить в этой страшной борьбе. Стал путешествовать по горячим точкам мира, работая на ООН, и, став свидетелем огромного количества смертей, начал фотографировать происходящее и выкладывать в Instagram. Его работы покупали всемирно известные фотоагентства.



Трогательная история, правда? Вот только все это неправда.







Фанбаза в Instagram послужила Мартинсу отличным толчком в карьере. Его фотографии стали публиковать международные издания, пребывая в полной уверенности, что кадры принадлежат ему.





Вскоре издания заинтересовались уже самим фотографом. В октябре 2016 года журнал Recount опубликовал с ним интервью.





Бразильский VICE выпустил фотоэссе под названием «На передовой вместе с Пешмергой».





В начале июля бразильский BBC также выпустил о Мартинсе материал. И если бы не несколько допущенных ошибок и въедливого внимания журналистки BBC Наташи Рибейро (Natasha Ribeiro), замечательная жизнь и перспективная карьера красавца Мартинса так и шла бы в гору. Рибейро стала сомневаться, узнав о жизни и работе фотожурналиста, а копнув чуть глубже и не найдя ни одного человека, кто бы встречал Эдуардо Мартинса, стала сомневаться еще больше.



Ни один бразильский журналист, работающий в Ираке, никто из представителей власти не слышал о Мартинсе.







Мартинс писал статью и делал фотографии для VICE о бое в Пешмерге, однако два бразильских фотокорреспондента, которые были там же в это же время, никогда не встречали новоявленную знаменитость. Что представляется невозможным, принимая во внимание, насколько сплоченным является группа журналистов в зонах боевых действий.



Бразильскому BBC Мартинс заявил через WhatsApp, что работает на ООН в качестве волонтера в лагерях для беженцев. И снова не обнаружилось никаких записей, подтверждающих его слова.



Мартинс завязал отношения через соцсети с шестью успешными и красивыми женщинами, которых использовал, чтобы передавать информацию журналистам. Понятное дело, ни одна из подруг никогда его не встречала.





Недавно художественная галерея в Сан-Паулу планировала организовать выставку работ бразильских фотографов, в том числе и Мартинса. С фотографом связались, он оказался в Ираке. Однако вскоре перестал выходить на связь и организаторы испугались, что его похитили террористы ИГИЛ.



Тогда же организаторы выставки узнали о расследовании личности фотожурналиста ВВС и поставили под сомнение авторство работ, о чем сообщили Мартинсу. Тот тут же удалил свой аккаунт в Instagram и прислал последнее сообщение в WhatsApp с номера, который тоже перестал существовать: «Я в Австралии. Решил путешествовать по миру в фургоне. Отказываюсь от всего, в том числе и от интернета».



И вот так просто исчез. Возможно, никто так и не узнает, кто скрывался за образом успешного фотографа.



Бразильский BBC опубликовал результаты расследования, после чего мировые новостные агентства и фотобанки стали удалять фотографии Мартинса. Чужие фотографии лжефотограф выдавала за свои, обработав их: вырезал копирайт и зеркально переворачивал.







По крайней мере несколько работ Мартинс украл у американского фотографа Дэниэла Бритта (Daniel C. Britt).



Вот сравнение оригинала и отредактированного варианта Мартинса.



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