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Как буквально за минуту открыть консервы при помощи ложки


Как открыть консервную банку при помощи ложки.

Как открыть консервную банку при помощи ложки.

 

Порой элементарный процесс открытия консервной банки превращается в серьёзную проблему – а всё потому, что под рукой именно в этот момент нет нужного инструмента. Но оказывается всё не так плохо, и открывать консервы можно даже ложкой.

С кем такого не бывало: на пикнике, на даче, а то и в собственной квартире нужно открыть консервную банку, а подходящей открывалки или консервного ножа нет. В такой ситуации невольно чувствуешь себя лисицей из басни, которая металась у кувшина не в состоянии добраться до его содержимого. Но выход есть – для открывания консервной банки можно использоваться самую обычную ложку, которая есть на каждой кухне. В этом видео подробная инструкция о том, как это сделать

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Как буквально за минуту открыть консервы при помощи ложки

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Как буквально за минуту открыть консервы при помощи ложкиПодписаться на мой Instagram
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