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До безобразия простой способ, как отчистить сковороду от нагара


До безобразия простой способ, как отчистить сковороду от нагара

Когда регулярно пользуешься сковородой, то рано или поздно наступает тот день, когда востребованный предмет посуды становится слишком грязным: жир и нагар делают свое подлое дело. Почистить сковороду после такого может быть очень сложно. Современная магазинная химия далеко не всегда справляется с поставленной задачей. В такой ситуации остается только одно – прибегнуть к «бабушкиным» методикам. Одна такая, как раз есть на вооружении.

Смешиваем ингредиенты. /Фото: youtube.com.

Смешиваем ингредиенты. /Фото: youtube.com.

 

Для очистки сковороды от застарелого нагара и жира понадобится сода, горчичный порошок, силикатный клей, вода, несколько раздельных тар для последующего смешивания и приготовления. Весь процесс займет около часа, при условии, что все необходимое для работы было подготовленное заранее. Итак, вот что нужно сделать.
Варим сковороду. /Фото: youtube.com.

Варим сковороду. /Фото: youtube.com.

 

Сначала берем половину пиалы горчичного порошка, половину стакана соды и совсем немного силикатного клея. Смешиваем в чистой таре сначала горчицу и соду и хорошо перемешиваем. Затем, набираем в отдельную тару воду и добавляем туда все ингредиенты разом. Лучше всего смешивать в большом ведре или кастрюле.
Жир отстанет в результате варки. /Фото: youtube.com.

Жир отстанет в результате варки. /Фото: youtube.com.

 

Далее тару с водой и смесью нагреваем до состояния кипения, опустив туда проблемную сковородку.
«Варим» сковородку на протяжении 30-45, реже 60 минут. Процесс не быстрый, однако только за это время сода и горчичный порошок смогут при помощи кипятка ослабить нагар. После «варки» извлекаем предмет посуды и начинаем его «драпать» при помощи жесткой губки с использованием обычного моющего средства. Жир и нагар должны будут слазить сами.
Останется поскрести. /Фото: youtube.com.

Останется поскрести. /Фото: youtube.com.

 

Видео:


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До безобразия простой способ, как отчистить сковороду от нагара

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До безобразия простой способ, как отчистить сковороду от нагараПодписаться на мой Instagram
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