10 странных статуй Иисуса Христа, которые не вписываются в традиционные религиозные каноны

Обычно Иисуса изображают как человека со светлой кожей с бородой и волосами по плечи, а иногда как прекрасного младенца, который лежит на руках у Девы Марии. Большинство статуй Иисуса выглядят именно так, но есть и исключения. Некоторые скульптуры настолько странные, что их даже сочли оккультными символами. Другие просто противоречивы и изображают Иисуса в необычных позах. И подобных примеров на удивление много, а в этом обзоре самые яркие из них.
1. Черный Иисус
Перекрашенный Иисус.
В Детройте в Главной семинарии Священного Сердца можно увидеть статую черного Иисуса. Изначально она была белой, но затем ее перекрасили в черный цвет во время беспорядков чернокожих в Детройте в 1967 году. Учитывая, что семинария была расположена в «черном» районе, неудивительно, что на нее быстро обратили внимание. 23 июля 1967 года трое мужчин закрасили лицо, руки и ноги статуи коричневой и черной краской (одежду оставили белой). Семинария перекрасила статую в белый цвет, но кто-то снова сделал Иисуса черным в ночь на 14 сентября 1967 года. С тех пор статуя оставалась черной даже во время реставраций. Это не считалось вандализмом, потому что люди не разрушили скульптуру. Некоторые считают, что статую перекрасили специально, чтобы ее не уничтожили во время мятежей.
2. Бездомный Иисус
Бездомный Иисус.
Бездомным Иисусом называют несколько бронзовых статуй, изображающих бездомного человека, спящего на скамейке. Они были созданы художником Тимоти Шмальцем, чтобы подчеркнуть проблему людей, оставшихся без крова. Лицо человека закрыто, но понятно, что это Иисус из-за дырок от гвоздей на ногах. Первый «Бездомный Иисус» был установлен возле Колледжа Реджис Иезуитской школы теологии при Университете Торонто. С тех пор более подобных 40 статуй были заказаны и размещены в нескольких местах по всему миру, включая Ватикан. Статуи выглядят настолько реалистичными, что некоторые люди, которых видят их первый раз, принимают скульптуры за настоящих бездомных, спящих на холоде.
3. Христос Бездны
Статуя в заливе Сан-Фруттуосо, Италия.
Il Cristo Degli Abissi («Христос Бездны») - три подводные бронзовые статуи Иисуса. Все они были сделаны итальянским художником Гвидо Галлетти. Первая была завершена в 1954 году и установлена в заливе Сан-Фруттуосо, Италия. Вторая статуя была завершена в 1961 году и помещена в порту Святого Георгия, Гренада, в памяти о выживших после гибели итальянского корабля Bianca C, затонувшего в гавани после пожара. Третью статую Галлетти создал для итальянской компании Egidio Cressi, которая делает оборудование для дайвинга (впоследствии она подарила скульптуру Подводному обществу Америки). Все три статуи идентичны, потому что они сделаны по одному исходнику. Первоначальный исходник из глины никак не могли найти до 1993 года, когда его обнаружили с отсутствующими руками. Затем руки статуи нашлись в отдельном ящике.
4. Укрытый Христос
Умирающий Иисус под прозрачным покрывалом.
Укрытый Христос изображает умирающего Иисуса, лежащего на кровати и укрытого прозрачным покрывалом. Оно настолько прозрачное, что черты лица Иисуса вполне отчетливо видны любому, смотрящему на статую. Скульптура была создана Джузеппе Санмартино для князя Раймондо де Сангро. Санмартино завершил статую в 1753 году, а в настоящее время она находится в капелле Сан-Северо в Неаполе, Италия. Укрытый Христос был спорным даже в то время, когда его сделали, и остается таким сегодня благодаря прозрачной «вуали». Большинство людей не могли понять, как Санмартино это сделал. Они подозревали, что покрывало было фактически создано принцем Раймондо, который использовал секретный процесс, который он разработал во время своих алхимических экспериментов (Раймондо был известен своим интересом к алхимии). Он был очень неоднозначным человеком, и его труды были также спорными. После смерти Раймондо католическая церковь заставила родственников князя уничтожить его научные труды. Однако в создании прозрачной вуали не было никакой алхимии или магии. Это просто искусство. Покров и тело Иисуса являются частью одной мраморной скульптуры.
5. Пьета
Скульптура «Пьета»
Скульптура «Пьета» изображает Деву Марию с умирающим Иисусом у нее на коленях. Она выставлена в базилике Святого Петра в Ватикане. «Пьета» была завершена Микеланджело в 1498 году и предназначалась для французского кардинала, который хотел установить статую на своей могиле. Микеланджело намеренно создал скульптуру, в которой Мария была больше по размеру и моложе Иисуса. Скульптор заявил, что у его Марии детское лицо, потому что она была девственницей. По его словам, девственницы не стареют, потому что они «свободны от желаний». Что касается размера, для статуй эпохи Возрождения это было нормальным - делать человека необычайно большим, чтобы «сбалансировать искусство». В этом случае было бы странно, если бы маленькая Мария несла большого Иисуса, поэтому Микеланджело и сделал Марию больше. «Пиета» считается единственной скульптурой, когда-либо подписанной Микеланджело. Он запечатлел свое имя на статуе после того, как услышал слухи о том, что скульптуру сделал другой художник. Микеланджело еще не был знаменит и боялся, что кто-то присвоит его работу. Позднее он сожалел о том, что подписал статую.
6. Возрождение
Статуя в Зале аудиенций Павла VI в Риме.
В Зале аудиенций Павла VI в Риме находится статуя Иисуса, выплывающего из кратера от ядерного взрыва. Бронзово-медная статуя была создана Перикле Фаццини и представлена в 1971 году. Фаццини использовал статую, чтобы изобразить реальность нашего ядерного оружия и того, что произойдет, если когда-нибудь разразится ядерная война. Кратер был создан над Гефсиманским садом - последним местом, где молился Иисус, прежде чем был распят. Однако некоторые считают, что статуя имеет другие значения и даже, что это вовсе не Иисус, а Бафомет - божество, которое часто появляется в оккультных символах.
7. Царь царей
«Царь царей» в в Церкви Солид Рок.
«Царь царей» - статуя Иисуса, которая установлена в Церкви Солид Рок в городе Монро, штат Огайо. Скульптура была необычной тем, что изображала только туловище Иисуса, как будто остальная часть его тела находится под землей. Также видна верхушка креста. Эту статую также называют «Иисусом, сделавшим тачдаун», потому что она изображает Иисуса, поднимающего руки к небу точно так, как футболисты в американском футболе поднимают руки, когда показывают, что сделали тачдаун. Статуя была разрушена после того, как в нее ударила молния в июне 2010 года. Молния привела к пожару, который полностью разрушил статую из пластика, пенопласта и стекловолокна, оставив только стальную раму.
8. Оплакивание
Оплакивание Христа.
В «Оплакивании» изображены Мария Магдалина, Дева Мария и Никодим, несущие тело Иисуса для бальзамирования. Поскольку в первоначальной истории в Библии тело несли Никодим и Иосиф Аримафейский, некоторые говорят, что Никодим на самом деле был Иосифом. Хотя скульптура была создана Микеланджело, ее завершил его друг и ученик Тиберио Кальканьи. Микеланджело начал работать над статуей в 1550 году, но в 1555 году разбил свою работу молотком. Никто не знает, почему Микеланджело разрушил скульптуру. Он использовал мрамор с прожилками, с которым было трудно работать, поэтому, возможно, вспылил, когда в статуе возникла трещина. Также возможно, что гений вышел из себя, потому что его слуга Урбино каждый день «пилил» скульптора, призывая его закончить произведение.
Третьи подозревают, что это произошло потому, что Микеланджело не хотел, чтобы люди сочли, что он следовал более протестантским учениям Никодима в то время, как большинство итальянцев были католиками. В итоге Микеланджело продал незавершенную статую, а новый владелец заказал Кальканьи закончить ее. Он заменил сломанные части и сделал несколько других изменений, прежде чем завершить статую, но Кальканьи так и не добавил новую левую ногу Иисусу.
9. Украденная голова Иисуса
Украденная голова Иисуса.
Это не настоящее название скульптуры. Возможно, безымянная статуя изображает Деву Марию и младенца Иисуса. Она была установлена возле Католической церкви Сент-Анн-де-Пинс в Садбери, Канада. Голова младенца Иисуса была съемной, и люди часто снимали ее. В большинстве случает ее оставляли рядом на земле, но в 2015 году кто-то украл голову. Художник Хезер Уайз согласилась создать новую голову для Иисуса, а чтобы статуя не стояла безголовой, на пару дней установили временную голову. Она была настолько забавной, что быстро стала объектом шуток в Интернете. Мало того, что у временной головы был другой цвет, она была похожа на персонажа из мультсериала «Симпсоны».
10. Воскресший Христос
Воскресший Христос
Вернемся к Микеланджело и его привычке лепить необычные статуи Иисуса. «Воскресший Христос» или «Христос с крестом» изображает голого Иисуса, держащего большой крест. Однако Микеланджело фактически создал две статуи.Он начал работать над первой в 1514 году. Но он остановился на полпути после того, как обнаружил, что в мраморе содержатся черные примеси, которые проступили на щеке скульптуры. Вторую он закончил в 1521 году. Затем Микеланджело отдал обе статуи Метелло Вари, который заказал эту работу. Незаконченная скульптура была забыта вскоре после смерти Вари в 1554 году, и большинство людей не знали, что это работа Микеланджело.
Работа была закончена другим художником в 1644 году и отправлена в церковь Сан-Винченцо-Мартире в Бассано-Романо, Италия. А законченный Микеланджело вариант хранится в церкви Санта-Мария-Сопра-Минерва, где пенис Иисуса был покрыт бронзовой «тряпкой». Статуя, которая была закончена другим художником, вероятно, сохранилась, потому что она была забыта (ее не тронули, когда Наполеон вторгся в Бассано-Романо в XVIII веке, и когда нацисты прибыли в этот район во время Второй мировой войны). Статуя была вновь открыта в 1997 году.
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