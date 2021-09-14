Самые красивые итальянские мужчины, которые заставляют чаще биться сердца женщин во всём мире

Великолепная архитектура, мягкий климат, вкуснейшая еда и интереснейшая история – всё это делает Италию настоящим раем на Земле. Кажется, что красота здесь витает в атмосфере. А ещё здесь живут красивые мужчины с идеальными чертами лица, безукоризненным чувством стиля и великолепной фигурой. В этом обзоре красавцы с Апеннин, которые задают моду во всём мире. И это ещё один повод полюбить великолепную страну Италию.
1. Франко Неро
Франко Неро.
Знаменитый итальянский актер завоевал славу и немало женских сердец благодаря роли ковбоя-мстителя Джанго в одноименном фильме-вестерне.
2. Джулио Берутти
Джулио Берутти
Обаятельный уроженец Рима стал настоящей звездой качественных итальянских сериалов и модных подиумов.
3. Рауль Бова
Рауль Бова.
Рауль Бова - один из самых красивых и знаменитых актеров Италии в прошлом был чемпионом по плаванию на спине.
4. Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Роль комиссара Коррадо Каттани в культовом телесериале «Спрут» стала визитной карточкой итальянского актера и принесла ему мировую известность.
5. Даниэле Печчи
Даниэле Печчи
Актер стал известен благодаря съемкам в итальянских телесериалах, которые имели ошеломительный успех у женской аудитории.
6. Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро.
Харизматичный футболист и тренер вскружил голову не одной итальянке, которые являются истинными почитательницами этого вида спорта.
7. Альберто Джиральдино
Альберто Джиральдино.
Знаменитый итальянский футболист не уступает своей популярностью признанным актерам благодаря таланту и привлекательной внешности
8. Паоло Мальдини
Паоло Мальдини.
Итальянский футболист, которого называют живой легендой, признан одним из лучших защитников мирового футбола и настоящим красавцем.
9. Даниэле Лиотти
Даниэле Лиотти.
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