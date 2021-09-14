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Самые красивые итальянские мужчины, которые заставляют чаще биться сердца женщин во всём мире


Самые красивые итальянские мужчины, которые заставляют чаще биться сердца женщин во всём мире

Великолепная архитектура, мягкий климат, вкуснейшая еда и интереснейшая история – всё это делает Италию настоящим раем на Земле. Кажется, что красота здесь витает в атмосфере. А ещё здесь живут красивые мужчины с идеальными чертами лица, безукоризненным чувством стиля и великолепной фигурой. В этом обзоре красавцы с Апеннин, которые задают моду во всём мире. И это ещё один повод полюбить великолепную страну Италию.

1. Франко Неро


Франко Неро.

Франко Неро.

Знаменитый итальянский актер завоевал славу и немало женских сердец благодаря роли ковбоя-мстителя Джанго в одноименном фильме-вестерне.

2. Джулио Берутти


 

 
Джулио Берутти

Джулио Берутти

Обаятельный уроженец Рима стал настоящей звездой качественных итальянских сериалов и модных подиумов.

3. Рауль Бова


 

 
Рауль Бова.

Рауль Бова.

 

Рауль Бова - один из самых красивых и знаменитых актеров Италии в прошлом был чемпионом по плаванию на спине.

4. Микеле Плачидо


 

 
Микеле Плачидо

Микеле Плачидо

Роль комиссара Коррадо Каттани в культовом телесериале «Спрут» стала визитной карточкой итальянского актера и принесла ему мировую известность.

5. Даниэле Печчи


Даниэле Печчи

Даниэле Печчи

Актер стал известен благодаря съемкам в итальянских телесериалах, которые имели ошеломительный успех у женской аудитории.

6. Фабио Каннаваро


Фабио Каннаваро.

Фабио Каннаваро.

Харизматичный футболист и тренер вскружил голову не одной итальянке, которые являются истинными почитательницами этого вида спорта.

7. Альберто Джиральдино


Самые красивые итальянские мужчины, которые заставляют чаще биться сердца женщин во всём мире

Альберто Джиральдино.

Знаменитый итальянский футболист не уступает своей популярностью признанным актерам благодаря таланту и привлекательной внешности

8. Паоло Мальдини


Паоло Мальдини.

Паоло Мальдини.

Итальянский футболист, которого называют живой легендой, признан одним из лучших защитников мирового футбола и настоящим красавцем.

9. Даниэле Лиотти


Даниэле Лиотти.

Даниэле Лиотти.

 

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Самые красивые итальянские мужчины, которые заставляют чаще биться сердца женщин во всём мире

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Самые красивые итальянские мужчины, которые заставляют чаще биться сердца женщин во всём миреПодписаться на мой Instagram
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